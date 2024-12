Pierwszy letni transfer Juventusu. To już pewne

Juventus podczas letniego okresu znacząco zreformował swój arsenał ofensywny, ściągając do zespołu m.in. Francisco Conceicao. 21-latek został wypożyczony do „Starej Damy” na cały sezon do końca czerwca 2025 roku. Jego dyspozycja oraz wpasowanie się do układanki Thiago Motty sprawiły, że klub chce wykupi skrzydłowego.

Skomplikowana droga do Juventusu

Francisco Conceicao to syn byłego reprezentanta Portugalii oraz wieloletniego trenera FC Porto – Sergio. To właśnie tata dał mu zadebiutować w seniorach FC Porto. Najpierw grał w drużynie B. W sierpniu 2020 podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt z klubem. W barwach pierwszej drużyny zadebiutował 13 lutego 2021 roku, w zremisowanym 2:2 meczu z Boavistą. Pierwszego gola strzelił w listopadzie w Pucharze Ligi, ale w lidze pierwszy raz trafił 8 stycznia z Estoril. Było to o tyle niesamowite, że ojciec wpuścił go dwie minuty wcześniej, a on strzelił na 3:2 i rzucił się tacie w objęcia.

Mimo że ojciec był trenerem, to… jego syn wcale nie miał łatwo. W międzyczasie został… sprzedany do Ajaksu, gdzie podpisał pięcioletni kontrakt. Nie szło mu tam dobrze, nie grał w pierwszym składzie, nie zdobył nawet bramki w lidze. FC Porto postanowiło go więc… wypożyczyć. Nawet burmistrz Porto był temu przeciwny. Conceicao zagrał jednak kapitalny sezon – trafiał, asystował i robił różnicę.

Wiosną 2024 FC Porto… odkupiło zawodnika z Ajaksu, lecz później Sergio nie przedłużył umowy, a miejsce zajął jego… asystent. Plotki głosiły, że Conceicao odmówił gry dla nowego menedżera Vitora Bruno po sprzeczce między nim a jego ojcem i poprzednim menedżerem Sergio. Otóż Bruno był wcześniej przez aż siedem lat asystentem Sergio Conceicao. Pojawiał się wątek zdrady, układów, nowy trener wydał specjalny komunikat. Francisco 27 sierpnia oficjalnie przeniósł się do włoskiego Juventusu na zasadzie wypożyczenia.

Co ważne, w umowie między klubami nie zawarto opcji wykupu. Jak do tej pory 21-latek wystąpił w 15 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zdołał zdobyć dwie bramki oraz zanotował cztery asysty. W ostatnim czasie zdecydowanie wywalczył sobie miejsce w wyjściowej jedenastce Thiago Motty, stając się ważnym punktem ataku Juventusu. Ofensywa włoskiego zespołu kuleje, jest sporo uwag, ale Conceicao bardzo dobrze odnalazł się w klubie.

Dyrektor Giuntoli przekonany – Conceicao zostanie w Juventusie

Dyrektor sportowy Juventusu, Cristiano Giuntoli, przed ostatnim spotkaniem w Lidze Mistrzów zapewnił, że Portugalczyk na 100% pozostanie w klubie. „Stara Dama” jest świadoma, że trzeba będzie dojść do porozumienia z FC Porto. Po wygranym spotkaniu Juventusu z Manchesterem City 2:0, w tej sprawie wypowiadał się dyrektor sportowy. Cristiano Giuntoli bardzo pewnie podkreślił, że jest spokojny o wykupienie tego skrzydłowego.

Przyszłość Conceicao ? Relacje zarówno z tym chłopakiem, jak i z jego agentem są doskonałe. Bardzo chcemy, żeby został z nami i wierzę, że taka jest również jego wola. Szanse na to, że zostanie? Według mnie sto procent.

Jest to jasna i wyraźna deklaracja. Juventus będzie musiał trochę wyłożyć na stół. Portal „Transfermarkt.pl” wycenia wartość tego zawodnika na 22 miliony euro, lecz włoskie media zaznaczają, iż w czerwcu 2025 roku dostępna będzie klauzula wynosząca 30 milionów euro. Większość portali sugeruje, że jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz, na jaki zdecyduje się klub. „Bianconeri” wypożyczyli go na ten sezon za około 10 milionów euro.

