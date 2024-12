Bayern Monachium – RB Lipsk: Typy bukmacherskie 20.12

Podstawowe informacje o meczu Bayern Monachium – RB Lipsk:

Rozgrywki: Bundesliga

Data i godzina: 20 grudnia 20:30

Stadion: Allianz Arena

Bayern Monachium – RB Lipsk – typy bukmacherskie

Bayern Monachium – RB Lipsk – obie drużyny strzelą gola

Bayern Monachium imponuje swoją skutecznością w ofensywie, co potwierdza zdobycie aż 42 bramek w dotychczasowych meczach ligowych. Bawarczycy są bez wątpienia jedną z najbardziej bramkostrzelnych drużyn w Europie, choć ostatnie wyniki pokazują, że mają pewne problemy w defensywie – w trzech ostatnich spotkaniach nie udało im się zachować czystego konta, co może budzić pewne obawy. RB Lipsk również udowadnia, że potrafi znajdować drogę do siatki. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu ligowych kolejek zdobywali bramki w aż ośmiu z nich, co świadczy o ich stabilnej formie w ataku. Co więcej, nawet w meczach wyjazdowych zazwyczaj potrafią zagrozić bramce rywala – jedynym wyjątkiem był pojedynek z St. Pauli, w którym nie udało im się strzelić gola. Taki bilans sugeruje, że Lipsk, mimo trudności w listopadzie, wciąż jest drużyną, która potrafi efektywnie wykorzystywać swoje szanse w ofensywie.

Biorąc pod uwagę te statystyki, opcja zakładu na „obie drużyny strzelą gola” (BTTS) wydaje się bardzo rozsądna. Bayern, grając na własnym stadionie, z pewnością postara się przejąć inicjatywę i narzucić swój styl gry, co zwykle skutkuje zdobywaniem goli. Z kolei Lipsk, będący w niezłej formie po ostatnich zwycięstwach, będzie starał się wykorzystać swoje atuty w kontratakach i luki w defensywie gospodarzy. Historia meczów między tymi zespołami często pokazuje, że obie drużyny potrafią strzelać, co tylko wzmacnia argument za BTTS w tym spotkaniu

Typy na mecz Bayern Monachium – RB Lipsk

Obie drużyny strzelą gola @1.62

Wygrana Bayernu Monachium w 1. połowie @1.71

Powyżej 9.5 rzutów rożnych @1.85

Bayern Monachium – RB Lipsk: Statystyki i obecna forma

Forma Bayernu Monachium

Bayern Monachium rozpoczął sezon w imponującym stylu, wygrywając cztery pierwsze mecze, w których zaprezentowali niezwykłą siłę ofensywną. Pokonali Holstein Kiel aż 6:1, a na wyjeździe rozgromili Werder Brema 5:0. W starciu z Wolfsburgiem pokazali charakter, zwyciężając 3:2 po emocjonującym finiszu, choć mecz nie obył się bez trudności. Jednak przełom września i października przyniósł pewne zawirowania – Bawarczycy zremisowali najpierw z Bayerem Leverkusen 1:1, a potem w spektakularnym meczu z Eintrachtem Frankfurt 3:3. Mimo to, szybko wrócili na właściwe tory, odnosząc pięć kolejnych zwycięstw. W tym czasie zrewanżowali się Stuttgartowi, pokonując ich 4:0, a Bochum zdeklasowali, wygrywając 5:0. Problemy pojawiły się w starciu z St. Pauli, gdzie po zaciętej walce udało im się jedynie zremisować 1:1 – rywal miał szanse na więcej, co mogło skończyć się gorzej dla Bayernu. Ostatnie trzy kolejki nie były już tak udane. W „Der Klassiker” z Borussią Dortmund Bawarczycy zremisowali 1:1, następnie wygrali niezbyt przekonująco z Heidenheim 4:2, a w ostatnim meczu zanotowali pierwszą porażkę w sezonie – 1:2 z FSV Mainz, gdzie jedyną bramkę zdobyli dopiero w 87. minucie.

Forma RB Lipsk

RB Lipsk natomiast prezentuje się jako drużyna gotowa, by poważnie zamieszać w czołówce Bundesligi. Zespół rozpoczął sezon od serii ośmiu spotkań bez porażki, choć zdarzały się potknięcia, jak bezbramkowe remisy z St. Pauli i Unionem Berlin. W tym czasie Lipsk odniósł kilka znaczących zwycięstw, w tym wyjazdowy triumf nad mistrzem kraju – Bayerem Leverkusen 3:2, oraz wysokie wygrane z Augsburgiem i Freiburgiem. Niestety, listopad okazał się koszmarem dla podopiecznych z Lipska – zanotowali trzy porażki i jeden remis. Przegrali z Borussią Dortmund, Hoffenheim oraz Wolfsburgiem, który rozbił ich aż 5:0, co było bolesnym ciosem. Na szczęście ostatnie tygodnie przynoszą powody do optymizmu – najpierw wyjazdowa wygrana z Holstein Kiel 2:0, a potem triumf 2:1 nad Eintrachtem Frankfurt. Aktualnie RB Lipsk zajmuje czwarte miejsce w tabeli i traci jedynie dwa punkty do drugiego Bayeru Leverkusen, co stawia ich w świetnej pozycji przed kolejnymi meczami.

Historia spotkań Bayern Monachium – RB Lipsk

Bayern Monachium oraz RB Lipsk rywalizowali ze sobą w ostatnim czasie w rozgrywkach Bundesligi oraz Superpucharu Niemiec. Poniżej przedstawiamy wszystkie wyniki z pięciu ostatnich spotkań:

Bayern Monachium – RB Lipsk 2:1 24.02.2024

RB Lipsk – Bayern Monachium 2:2 30.09.2023

Bayern Monachium- RB Lipsk 0:3 12.08.2023

Bayern Monachium- RB Lipsk 1:3 20.05.2023

RB Lipsk – Bayern Monachium 1:1 20.01.2023

Przewidywane składy Bayern Monachium – RB Lipsk

Bayern Monachium: Peretz; Laimer, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Sane; Muller

RB Lipsk: Gulacsi; Klostermann, Orban, Geertruida, Henrichs; Baumgartner, Seiwald, Kampl, Nusa; Sesko, Openda

Kontuzje i absencje zawodników Bayern Monachium – RB Lipsk

Bayern Monachium: – Boey, Buchmann, Coman, Davies, Gnabry, Ito, Kane, Neuer, Stanisić

RB Lipsk: Elmas, Haidara, Ouedraogogo, Poulsen, Raum, Simons

Sędzia w spotkaniu Bayern Monachium – RB Lipsk

Gdzie oglądać mecz Bayern Monachium – RB Lipsk

Mecz będzie można obejrzeć na antenie Viaplay.

Podsumowanie i prognoza na mecz

Spotkanie Bayernu z Lipskiem to od kilku lat szlagier w lidze niemieckiej. Obie drużyny mają spore ambicje na ten sezon i z pewnością będą chciały zgarnąć w tym starciu trzy punkty. Faworytem jest jednak Bayern Monachium, na co wskazują kursy bukmacherskie. My jednak przewidujemy w tym spotkaniu dużo goli z obu stron.

Fot. PressFocus