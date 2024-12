Wayne Rooney zwolniony z Plymouth. Pogrążył go Polak

Wayne Rooney nie jest już trenerem drugoligowego Plymouth Argyle. Legendarnego piłkarza pogrążyła wyjazdowa porażka 0:2 z Oxford United w 24. kolejce Championship. Swój wkład w to miał Przemysław Płacheta, który w 61. minucie ustalił wynik tego meczu.

Nieudana trenerska przygoda Rooney’a

Jako piłkarz Wayne Rooney radził sobie nieporównywalnie lepiej niż w roli trenera. Licząc wszystkie zespoły, które prowadził, Rooney zdobywał średnio zaledwie 0,98 punktu na mecz. W trenerskim CV ma dwa spadki z Championship – z Birmingham City i Derby County. W poprzednim sezonie Birmingham spadło do League One, a swój wkład w to miał Rooney, który w środku kampanii 2023/24 poprowadził ”The Blues” w raptem 15 meczach. Pod jego wodzą Birmingham wygrało tylko dwa razy, a aż dziewięć razy przegrało.

Zanim przez ponad rok prowadził D.C. United, w którym grał pod koniec kariery, na początku sezonu 2020/21 przeszedł z roli piłkarza Derby County do szkoleniowca pierwszego zespołu. W sezonie 2021/22 ”The Rams” pod wodzą Rooney’a zaliczyli spadek z Championship, choć gdyby nie karne odjęcie 21 punktów jego zespół zakończyłby rozgrywki nie na przedostatnim, a bezpiecznym, 17. miejscu z dorobkiem 55 punktów. Był to pierwszy od 31 lat spadek Derby do trzeciej ligi, a Rooney złożył po nim rezygnację z prowadzenia ”Baranów”.

Teraz został zwolniony z Plymouth

Poprzedni sezon był dla Plymouth Argyle pierwszym od 14 lat na poziomie Championship. Drużynie z południa Anglii udało się utrzymać, choć zajęła ostatnie bezpieczne, 21. miejsce, a nad strefą spadkową miała zaledwie punkt przewagi. W poprzednim sezonie Plymouth prowadziło aż trzech szkoleniowców – w grudniu 2023 roku został zwolniony architekt awansu do Championship Steven Schumacher, po nim zespół tymczasowo przejął Neil Dewsnip, do którego na finiszu sezonu wrócono po zwolnieniu Iana Fostera po zaledwie 17 meczach.

Krótko po zakończeniu poprzedniego władze Plymouth zdecydowały się zatrudnić Rooney’a, co mając na uwadze jego niedawny katastrofalny epizod w Birmingham nie było specjalnie rozsądną decyzją. Słynny piłkarz nie przekonał do siebie niedowiarków, bo po 24 kolejkach Championship jego Plymouth szoruje po dnie tabeli. Wydostać się ze strefy spadkowej nie pomogłoby nawet zwycięstwo w odwołanym na początku z powodu sztormu Darragh domowym meczu z Oxford United.

Choć ostatni mecz Plymouth pokazał, że nawet gdyby starcie z Oxford przed kilkoma tygodniach doszło do skutku, trzy punkty raczej mogłyby trafić na konto beniaminka Championship. W 24. kolejce doszło bowiem do rewanżowego – choć w tym przypadku pierwszego – meczu pomiędzy Oxford a Plymouth. Gospodarzem tego starcia było Oxford, które wygrało 2:0. W 61. minucie wynik tego meczu ustalił Przemysław Płacheta. Wyjazdowa porażka z Oxford sprawiła, że władze Plymouth zdecydowały się zwolnić Rooney’a.

Oprócz ostatniego, 24. miejsca w tabeli i zaledwie 18 punktów w 23 meczach na koncie, z 22 strzelonymi golami i aż 51 straconymi bramkami Plymouth jest zarówno najgorszą ofensywą, jak i defensywą tego sezonu Championship. Dla porównania, druga najgorsza defensywa – Luton ma o 10 bramek straconych mniej i do tego jeden mecz rozegrany więcej. Zwolnienie Rooney’a nastąpiło zaledwie dzień przed kolejnym meczem Plymouth. Ich domowe starcie z Bristol City otworzy 25. kolejkę Championship.

fot. PressFocus