Puszcza Niepołomice poinformowała o aktywowaniu klauzuli wykupu Jin-hyun Lee, którego umowa wygasała wraz z końcem tego sezonu. Tym samym pomocnik z Korei Południowej już po roku opuszcza Polskę. Przemysław Langier z portalu ”goal.pl” poinformował zaś, że 27-latek może trafić do Ulsan Hyundai, a więc klubu, który zagra na KMŚ.

Jin-hyun Lee odchodzi z Puszczy Niepołomice

Jin-hyun Lee do Puszczy Niepołomice trafił zimą 2024 roku. Był to jego powrót do Europy po niemal sześciu latach, bowiem sezon 2017/18 spędził w Austrii Wiedeń. W rundzie wiosennej poprzedniego sezonu zaliczył 13 meczów w barwach ”Żubrów” i zaliczył jedną asystę – w zremisowanym 1:1 meczu z Górnikiem Zabrze. Utrzymanie Puszczy w PKO BP Ekstraklasie sprawiło, że jego kontrakt automatycznie został przedłużony do czerwca 2025 roku.

W tym sezonie Koreańczyk zaliczył 21 meczów i dołożył kolejne dwie asysty – znów przeciwko Górnikowi Zabrze, ale także w wygranym 2:0 meczu z Lechem Poznań. Podczas pierwszego półrocza w Puszczy tylko siedem z 13 meczów rozegrał w pierwszym składzie, a raptem w pełnym wymiarze czasowym. W tym sezonie już 17 z 21 meczów zaliczył od pierwszej minuty i już dziewięć ”od deski do deski”.

Jak się okazuje, zremisowany 1:1 na koniec zmagań w 2024 roku mecz Jagiellonią był dla Lee ostatnim w barwach ”Żubrów”. Puszcza poinformowała bowiem o aktywowaniu klauzuli wykupu, wobec czego Koreańczyk już teraz opuści klub z Niepołomic. Jako że jego umowa wygasa wraz z końcem tego sezonu, od 1 stycznia mógłby rozpocząć negocjacje z dowolnym klubem ws. przenosin.

Z Niepołomic na Klubowe Mistrzostwa Świata?

Jeszcze przed oficjalnym komunikatem Puszczy o odejściu Lee Przemysław Langier z portalu ”goal.pl” poinformował, że 27-latek prawdopodobnie trafi do Ulsan Hyundai. Już po roku wróci więc do swojej ojczyzny, a do tego w przyszłym roku może zagrać na Klubowych Mistrzostwach Świata. Ulsan zagra na turnieju w USA ze względu na swoją pozycję w czteroletnim rankingu klubowym azjatyckiej federacji AFC. Będzie to trzeci start tego klubu na Klubowych Mistrzostwach Świata – po 2012 i 2020 roku.

Klub ze wschodu Korei Południowej losowany był z trzeciego koszyka i w fazie grupowej zagra w grupie F z południowoafrykańskim Mamelodi Sundowns, brazylijskim Fluminense i Borussią Dortmund. Zmagania na tym turnieju Ulsan Hyundai rozpocznie 18 czerwca od meczu z Mamelodi. Cztery dni później zagrają z Fluminense i oba te spotkania odbędą się o północy czasu polskiego. Z kolei 25 czerwca o godzinie 21:00 czasu polskiego rozpoczną starcie z Borussią Dortmund.

Przede wszystkim jednak Ulsan Hyundai to finalista tegorocznej edycji krajowego pucharu. Tam ponieśli porażkę z Pohang Steelers, czyli byłym klubem Jin-hyun Lee. Rozgrywki ligowe zaś Ulsan HD w 2024 roku wygrało po raz trzeci z rzędu i zarazem po raz piąty w historii. Będzie to szósty klub 27-latka w karierze, a czwarty z Korei Południowej. W swojej ojczyźnie grał także dla Daegu i Daejeon.

fot. PressFocus