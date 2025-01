Pomocnik Liverpoolu wróci z wypożyczenia i… pójdzie na następne?

20-letni pomocnik Liverpoolu Stefan Bajcetić może lada moment wrócić z wypożyczenia z austriackiego RB Salzburg. Jak poinformował zajmującymi się Liverpoolem użytkownik portalu X DaveOCKOP, „The Reds” prowadzą zaawansowane rozmowy z Realem Betis. Właśnie w rodzinnej Hiszpanii miałby spędzić kolejne pół roku ten urodzony w Vigo zawodnik.

Wróci do Liverpoolu, ale tylko na moment

Urodzony w 2004 roku pomocnik bardzo dobrze prezentował się na boiskach Premier League. Wydawało się, że w spokojnym tempie będzie stawał się coraz ważniejszym ogniwem ekipy „The Reds”. Niestety, w jego rozwoju czynnikiem hamującym okazały się problemy zdrowotne. Oczywiście, mówimy tutaj o 20-letnim zawodniku, który praktycznie ma całą karierę przed sobą. Liverpool, chcąc dać mu pole do łapania minut, zdecydował się na wypożyczenie. Mimo dużego zainteresowania ze strony FC Barcelony, Hiszpan trafił do austriackiego RB Salzburg, gdzie trenerem do połowy grudnia był Pepijn Lijnders, a więc były asystent Jurgena Kloppa.

Nie ma co ukrywać, że był to dość ważny czynnik, w pewien sposób będący gwarantem minut dla pomocnika. Jednak od 1 stycznia zespół ”Byków” prowadzi Thomas Letsch, co może dość mocno zmienić sytuację Bajceticia. Do tej pory zanotował on 18 występów w bardzo różnym wymiarze czasowym, głównie na „szóstce”. W tym czasie nie zdobył żadnej bramki, ani nie zanotował też żadnej asysty. Zajmujący się newsami o Liverpoolu użytkownik portalu X DaveOCKOP, ”The Reds” zamierzają skrócić jego wypożyczenie, tylko po to, by ponownie go wypożyczyć – tym razem do Hiszpanii.

Kierunek? Andaluzja

Odpowiedzialnym za wprowadzenie Bajceticia do pierwszej drużyny Liverpoolu był oczywiście Jurgen Klopp. Po jednym z ligowych spotkań zdradził, dlaczego tak bardzo polubił tego utalentowanego młodzieżowca: „Jest bezczelny jak diabli i niczym się nie martwi. On po prostu gra w piłkę, ma dużą świadomość i inteligencję meczową – mówił Klopp. Zawodnik jednak nie do końca dobrze czuje się w Austrii, więc Liverpool zdecydował się skrócić jego wypożyczenie. Nowym klubem, do którego wstępnie na pół roku ma trafić Bajcetić, będzie Real Betis. Jest to – wydaje się – idealne miejsce dla wychowanka Celty Vigo.

Znajdujący się aktualnie na dziewiątym miejscu w tabeli La Liga zespół „Verdiblancos” zdecydowanie musi wzmocnić swoją drugą linię. Aktualnie dużo mówi się o chęci pozyskania Enzo Le Fee z AS Romy. Bajcetić wydaje się idealną opcją, szczególnie że kontuzjowani są aktualnie William Carvalho oraz Marc Roca. Manuel Pellegrini ma świadomość braków na tej pozycji, stąd chęć wypożyczenia 20-latka z Liverpoolu. Wedle przekazywanych informacji, oba kluby są już na zaawansowanym etapie rozmów.

Fot. screen/Youtube