Korona Kielce pożegnała zagranicznego piłkarza

Korona Kielce oficjalnie poinformowała o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron z Dannym Trejo. Piłkarzem ”Scyzorów” 26-latek był przez zaledwie rok, choć podpisał 2,5-letnią umowę. W tym czasie rozegrał dla Korony 24 mecze. W barwach tego klubu zanotował trzy trafienia i dwie asysty.

Kielecka ”maczeta”

Danny Trejo do Korony Kielce trafił zimą 2024 roku. O jego przyjściu było głośno głównie ze względu na takie same nazwisko, jakie posiada charakterystyczny amerykański aktor, który wystąpił m.in. w ”Gorączce”, ”Desperado” czy ”Od zmierzchu do świtu”. Dorobek 80-letniego już aktora to ok. 400 filmów, więc jest znacznie bardziej okazały niż dorobek Danny’ego Trejo w Koronie Kielce. W ciągu roku rozegrał dla Korony 24 mecze na 38 możliwych, w których zanotował tylko trzy trafienia i dwie asysty.

Co więcej, nawet połowy meczów dla ”Scyzorów” nie rozegrał w pierwszym składzie, bo tylko 11 z 24. Do tego żadnego występu nie zaliczył w pełnym wymiarze czasowym. W tym sezonie z powodu urazów opuścił siedem z 20 meczów Korony, a cztery w pełni przesiedział na ławce rezerwowych. Niemal cały swój dorobek dla kieleckiego klubu ustanowił wiosną poprzedniego sezonu PKO BP Ekstraklasy, bo wówczas zdobył dwie bramki i dwie asysty. Co więcej, na liście strzelców wpisał się już w debiucie przeciwko ŁKS-owi Łódź.

Odszedł z Korony po roku

Jego znakomity gol z ”woleja” dał Koronie zwycięstwo 2:1, a w ostatecznym rozrachunku zdobyte dzięki jego bramce dwa punkty więcej przyczyniły się do utrzymania klubu w PKO BP Ekstraklasie. Gdyby ”Scyzory” zakończyły poprzedni sezon z dwoma punktami mniej na koncie, zajęłyby finalnie 16. miejsce i obecnie występowałyby w Betclic 1. Lidze. W tym sezonie 26-latek zanotował już jeden bezpośredni udział przy bramce swojego zespołu. Trafił do siatki w wygranym 3:1 meczu 1/8 finału Pucharu Polski z trzecioligowymi rezerwami Lecha.

Przychodząc do Polski Trejo podpisał 2,5-letnią umowę – do końca sezonu 2025/26. Jednak jeszcze półtora roku przed jej wygaśnięciem przestała obowiązywać. Klub poinformował, że doszło do rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron. To drugi piłkarz, który opuścił Koronę tej zimy. Trzy wcześniej kielczanie oficjalnie ogłosili rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron z Mateuszem Czyżyckim. Rówieśnik Amerykanina meksykańskiego pochodzenia był zawodnikiem ”Scyzorów” o pół roku dłużej od niego.

Od 3 stycznia podopieczni Jacka Zielińskiego przygotowują się do drugiej części sezonu PKO BP Ekstraklasy. Po rundzie jesiennej zajmują 16. miejsce i otwierają strefę spadkową, choć mają tyle samo punktów, co zajmująca ostatnią bezpieczną pozycję Puszcza Niepołomice. 11 stycznia drużyna wyleci na dwutygodniowy obóz do Turcji, gdzie rozegra sparingi z węgierskim Spartakusem Nyíregyháza, Gangwon FC (Korea Południowa) oraz czeskim Banikiem Ostrawa.

Do zmagań na krajowym podwórku Korona wróci w niedzielę 2 lutego. Tego dnia o godzinie 17:30 ”Scyzory” zmierzą się na wyjeździe z Legią Warszawa. Z kolei pod koniec lutego czeka ich wyjazdowy bój w ćwierćfinale Pucharu Polski z Ruchem Chorzów. W przypadku zwycięstwa Korona po raz pierwszy od siedmiu lat zagra w półfinale krajowego pucharu.

fot. PressFocus