Legia bez topowego zawodnika. Doznał kontuzji na zgrupowaniu

Legia Warszawa od czwartku przebywa na zgrupowaniu pierwszego zespołu w obozie w hiszpańskim Oliva Nova, w ramach przygotowań do drugiej części sezonu 2024/2025. Niestety, klub ze stolicy podzielił się ze swoimi fanami złymi informacjami – podczas obozu kontuzji nabawiło się dwóch graczy, zaś wśród nich obecny jest Luquinhas, czyli autor siedmiu bramek oraz trzech asyst w rundzie jesiennej. Brazylijczyka czeka dłuższa przerwa.

Dwie kontuzje. Luquinhas wypada nawet na kilka tygodni

Legia Warszawa poinformowała za pośrednictwem swojego profilu na platformie X, że kontuzji stawu skokowego nabawił się jeden z pięciu bramkarzy, którzy udali się na zgrupowanie do Hiszpanii. Jak dowiedzieliśmy się z komunikatu, 19-letni Marcel Mendes-Dudziński będzie potrzebował około półtora tygodnia, co wiąże się z opuszczeniem treningów co najmniej do końca przyszłego tygodnia.

− Marcel Mendes-Dudziński w trakcie treningu doznał urazu stawu skokowego. Przerwa naszego bramkarza potrwa ok. 10 dni – czytamy w oświadczeniu klubu.

Poważniejsza jest jednak kontuzja drugiego z piłkarzy – Luquinhas – bo o nim mowa, nabawił się uszkodzenia mięśnia łydki i z ustaleń sztabu medycznego „Wojskowych” wynika, że czołowego skrzydłowego czeka kilka tygodni przerwy od gry. Jeden z najważniejszych zawodników w zespole Feio choć nie zawsze grał na miarę swoich możliwości, to miał mimo wszystko nieoceniony wkład w pierwszej części sezonu 2024/25. Dlatego też Legia może znacząco odczuć jego stratę w najbliższym czasie.

− Podczas treningu Luquinhas doznał urazu mięśnia łydki. Spodziewana przerwa w treningach wyniesie kilka tygodni. Po rezonansie, który zostanie wykonany w najbliższym czasie po zejściu obrzęku, będziemy mieć pełną wiedzę co do procesu rehabilitacji zawodnika – poinformowała Legia za pośrednictwem platformy X.

Luquinhas z golami w Ekstraklasie i Lidze Konferencji

28-latek przeniósł się do Warszawy latem 2024 roku w ramach rocznego wypożyczenia z brazylijskiego klubu Fortaleza (wcześniej grał już dla warszawskiego klubu w latach 2019-2022). Legia bardzo szybko zyskała na tym transferze, albowiem 28-latek stał się jednym z ważniejszych piłkarzy w kadrze „Wojskowych” po swoim powrocie.

Wątły Brazylijczyk bardzo dobrze grał zwłaszcza w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA. Z upływem każdego kolejnego tygodnia Brazylijczyk stał się regularnym zawodnikiem pierwszej jedenastki, choć z czasem przestał „dowozić” liczby w zespole prowadzonym przez Goncalo Feio. Biorąc natomiast pod uwagę wszystkie rozgrywki w sezonie 2024/2025 (krajowe i międzynarodowe), uniwersalny ofensywny gracz zanotował udział przy dziesięciu trafieniach w trzydziestu jeden meczach.

Jego łączny dorobek to bowiem 31 meczów, a w nich siedem bramek i trzy asysty. Ma on udział przy bramce średnio co 209 minut. Na ten moment nikt nie jest w stanie dokładniej określić potencjalnej daty powrotu zawodnika do treningów i akcji. Pewnym jest, że Legia będzie musiała poradzić sobie bez 28-latka w pierwszych kolejkach 2025 roku (nieoficjalnie mówi się o powrocie do gry dopiero pod koniec lutego).

Fot. PressFocus