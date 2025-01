Raków Częstochowa podjął decyzję ws. swojego zawodnika

Raków Częstochowa poinformował o przedłużeniu wypożyczenia Petera Baratha do końca tego sezonu. Zimą ubiegłego roku młodzieżowy reprezentant Węgier został wypożyczony na 12 miesięcy, więc dobiegło ono końca. Wicelider PKO BP Ekstraklasy zdecydował się jednak dać szansę 22-latkowi do czerwca tego roku.

Jedyny Węgier w historii Rakowa

Pierwsze kroki w seniorskiej piłce Peter Barath stawiał w Debreczynie. Zimą 2023 roku został wypożyczony do Ferencvarosu, a po okraszonym mistrzostwem Węgier sezonie 2022/23 stołeczny klub wykupił go za ponad milion euro. Stał się on tym samym czwartym najdrożej sprzedanym w historii Debreczyna. Po pierwszej części sezonu 2023/24 trafił do Polski, bowiem został wypożyczony na rok do Rakowa. Podczas jego wypożyczenia Ferencvaros znów wygrał ligę, więc Barath mógł dopisać sobie drugie mistrzostwo kraju.

Jedyny w historii Rakowa Węgier w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu zaliczył 11 występów w barwach ”Medalików”, ale tylko dwa razy znalazł się w pierwszym składzie. Z kolei w pierwszej części tego sezonu wystąpił w 13 meczach Rakowa, lecz tylko dwukrotnie Marek Papszun umieścił go w wyjściowej jedenastce. W ostatnim meczu Rakowa w 2024 roku zaliczył jedyny jak dotąd bezpośredni udział przy bramce ”Medalików”. Zanotował asystę przy trafieniu Jeana Carlosa na wagę remisu 2:2 z Motorem Lublin.

Dostanie jeszcze jedną szansę

Choć pod względem liczby spędzonych minut na boisku zajmuje dopiero 18. miejsce na 26 zawodników, z których w tym sezonie skorzystał Marek Papszun, Raków zdecydował się dać mu jeszcze jedną szansę. Klub poinformował o przedłużeniu jego wypożyczenia do końca tego sezonu. Nie zmienia się kwestia możliwości wykupu, bowiem taką Raków zagwarantował sobie już przed rokiem. Portal Transfermarkt wycenia tego defensywnego pomocnika na 700 tysięcy euro.

Jego najbliższy występ będzie 25. w barwach mistrza Polski z 2023 roku. Kolejne minuty może otrzymać w sobotę 1 lutego przy okazji wyjazdowego meczu 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Cracovią (początek o godzinie 17:30). Mimo zaledwie 300 minut rozegranych w tym sezonie Ekstraklasy, 22-latek ma na koncie już trzy żółte kartki. Następne napomnienie skutkować więc będzie jednym meczem zawieszenia.

Zespół Rakowa Częstochowa jest obecnie na zgrupowaniu w hiszpańskiej Marbelli i przebywać tam będzie do 24 stycznia. Wicelider PKO BP Ekstraklasy, który do prowadzącego w tabeli Lecha Poznań traci tylko dwa punkty, podczas obozu przygotowawczego do rundy wiosennej rozegra cztery sparingi – ze stołeczną Slavią Praga (15 stycznia, godz. 15:30), węgierskim DVTK (20 stycznia, godz. 14), grającym w amerykańskiej MLS kanadyjskim Vancouver Whitecaps (24 stycznia, godz. 12) oraz czeskim Slovanem Liberec (24 stycznia, godz. 14).

