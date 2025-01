miedź legnica wykupi ekstraklasowicza

Miedź Legnica zbroi się w walce o awans do Ekstraklasy. Po sprzedaży młodego napastnika, Wiktora Bogacza do New York Red Bulls za sumę dwóch milionów euro przyszła pora na wzmocnienia. Na Dolny Śląsk trafił już Mateusz Bochnak i doświadczony Gustav Engvall. Jak informuje Kamil Warzocha z portalu „Weszło” to jeszcze nie koniec. Drużynę Ireneusza Mamrota ma wzmocnić Wojciech Hajda z ekstraklasowej Puszczy Niepołomice.

Miedź kompletuje kadrę. Cel? Awans do elity

Drużyna z Legnicy nie po raz pierwszy celuje w znalezienie się w krajowej elicie. Już dwukrotnie się to udawało, ale w obydwu przypadkach, radość nie trwała zbyt długo. Po jednym sezonie wracali tam, gdzie byli – parafrazując co nieco Zbigniewa Wodeckiego. Właściciel klubu się jednak nie poddaje i znowu próbuje zmontować ekipę godną rywalizacji w Ekstraklasie.

Świadczą o tym zimowe ruchy transferowe. Sprowadzenie Bochnaka z Cracovii i Engvalla, mającego dwa mecze w kadrze Szwecji seniorów, a także doświadczenie z Djurgardens IF, Goteborga czy Mechelen jasno pokazuje, jak duże ambicje ma Miedź.

Wojciech Hajda przez długi czas był kluczowym elementem składu Tomasza Tułacza. Trener na tyle doceniał swojego zawodnika, że ten niejednokrotnie zakładał na ramię opaskę kapitana. Mówiło się o nim jako wiernym żołnierzu polskiego szkoleniowca. Najpierw pomógł mu wywalczyć awans, a później utrzymać się tam, gdzie się dopiero co dostali. W ostatnim czasie jego rola uległa degradacji, częściej jest rezerwowym i ma mniej rozegranych minut niż w poprzednich sezonach. To ma lada moment skutkować transferem do pierwszoligowca.

Miedź ma skorzystać z klauzuli w umowie opiewającej na 350 tysięcy złotych i podpisać z samym zawodnikiem kontrakt na trzy i pół roku. Łącznie Wojciech Hajda w barwach „Żubrów” rozegrał 112 meczów, strzelił jednego gola i zaliczył pięć asyst. To nie pierwszy w ostatnim czasie gracz tego zespołu, który decyduje się zejść na niższy poziom rozgrywkowy. Latem do pierwszoligowej Termalicy przeniósł się Kamil Zapolnik, autor jednego z najpiękniejszych goli sezonu 2023/24.

Miedź sprowadza pomocnika. Polak zastąpi Hiszpana

Jak dodaje dziennikarz „Weszło” Wiktor Bogacz nie będzie ostatnim zawodnikiem, z którym pożegna się Miedź. Sprowadzenie Hajdy jest równoznaczne z rozstaniem się z Chucą. Hiszpan w tym sezonie nie odgrywał zbyt ważnej roli, tak jak to miało miejsce w przeszłości. Nie pasował on do wizji Ireneusza Mamrota. Woli on polskiego 24-latka – idealnie wpasowującego się do jego wymagań na pozycji defensywnego pomocnika. Cechuje się on bowiem dużą walecznością, silnym charakterem i ma mieć jeszcze według trenera pole do rozwoju.

Miedź rundę wiosenną zakończyła na trzecim miejscu w tabeli z dorobkiem 38 punktów, czyli o dwa mniej niż Arka Gdynia zajmująca jedną z dwóch pozycji dającą bezpośredni awans do Ekstraklasy. To właśnie te rozgrywki są głównym celem „Miedzianki”. W pierwszym zimowym sparingu bezbramkowo zremisowała ona z Wartą Poznań.

27 stycznia drużyna z Legnicy wyleci do tureckiego Side na 11 dni na obóz przygotowawczy. Towarzysko zmierzą się tam z ukraińską Zorią Ługańsk, fińskim HJK Helsinki i rumuńskim Corvinulem Hunedoara. Jeszcze przed wylotem, piłkarze „Miedzianki” swoje umiejętności sprawdzą na tle Pogoni Szczecin.

