Jeden z największych niewypałów transferowych w historii zmieni klub

Największy niewypał transferowy w historii Manchesteru United i prawdopodobnie jeden z najbardziej nieudanych transferów w historii piłki nożnej – Antony zmieni klub. Brazylijczyk zostanie wypożyczony do Hiszpanii. ”Czerwone Diabły” mają jednak pokrywać część jego pensji. Według mediów w ”Czerwonych Diabłach” zarabiał 200 tysięcy funtów tygodniowo.

Spektakularny niewypał transferowy Man United

Wraz z przyjściem na Old Trafford Erika ten Haga w 2022 roku Manchester United sprowadził dwóch jego podopiecznych z Ajaxu – środkowego obrońcę Lisandro Martineza i skrzydłowego Antony’ego. Za Argentyńczyka, który kilka miesięcy później został ze swoją mistrzem świata, zapłacono niemal 60 milionów euro. Z kolei Brazylijczyk kosztował ”Czerwone Diabły”… 95 milionów euro. To drugi najdroższy transfer w historii tego klubu. Wówczas był to także czternasty największy transfer w historii futbolu.

Zaliczył kapitalne wejście, bowiem w każdym ze swoich pierwszych trzech występów w Premier League wpisywał się na listę strzelców. Następnie jednak zaciął się na dobre, bowiem kolejny bezpośredni udział przy bramce swojego zespołu zaliczył dopiero trzy miesiące później. W pozostałych 38 występach w sezonie 2022/23 zdobył tylko pięć bramek i dołożył raptem dwie asysty. Po raz ostatni w tych rozgrywkach trafił w kwietniu 2023 roku (przeciwko Nottingham), a ostatni bezpośredni udział przy bramce zaliczył w maju (asysta w meczu z Wolves).

Na kolejny udział przy golu swojego zespołu musiał czekać… siedem miesięcy. W meczu FA Cup z Newport County zaliczył asystę przy bramce Bruno Fernandesa. W tym samym meczu wpisał się na listę strzelców po raz pierwszy od… ośmiu miesięcy. W międzyczasie zanotował aż 22 występów z pustym dorobkiem. Z kolei na następne trafienie w Premier League musiał czekać… ponad rok. Fatalny sezon Manchester United uratował triumfem w Pucharze Anglii, ale Antony cały finał przeciwko Manchesterowi City przesiedział na ławce.

Od czasu bramki przeciwko Burnley zanotował jeszcze jeden udział przy bramce ”Czerwonych Diabłów”. W połowie września ub. roku strzelił gola w wygranym aż 7:0 meczu Pucharu Ligi z trzecioligowym Barnsley. Był to zaledwie jeden z 13 występów, które Brazylijczyk zaliczył w tym sezonie… na 32 możliwe. Pozostałe 15 meczów przesiedział na ławce rezerwowych, a cztery razy nie znalazł się w kadrze meczowej. W tym sezonie spędził na boisku tylko 400 minut, co jest piątym najniższym wynikiem w jego zespole.

Nie dokończy sezonu w barwach ”Czerwonych Diabłów”

Tego sezonu prawdopodobnie nie dokończy już na Old Trafford. Fabrizio Romano poinformował, że 24-latek zostanie wypożyczony na pół roku do Realu Betis. ”Verdiblancos” nie będą jednak mieli możliwości wykupu tego zawodnika, a Manchester United ma pokrywać część jego pensji. Na początku stycznia tego roku portal ”GiveMeSport” informował, że jego tygodniowe zarobki wynoszą… 200 tysięcy funtów, czyli ponad milion złotych. W ciągu najbliższych 48 godzin piłkarz ma udać się do Sewilli, gdzie przejdzie testy medyczne.

Real Betis to obecnie dopiero jedenasta drużyna La Liga. Co więcej, ”Verdiblancos” w najgorszym możliwym wypadku najbliższą serię gier mogą zakończyć dopiero na czternastym miejscu. W ostatnim meczu zespół Manuela Pellegriniego przegrał u siebie 1:3 z Deportivo Alaves, dzięki czemu drużyna z Kraju Basków wydostała się ze strefy spadkowej. Betisu nie ma już także w Pucharze Króla, bowiem w 1/8 finału 5:1 rozbiła go Barcelona. W połowie lutego klub ze stolicy Andaluzji czekają baraże o 1/8 finału Ligi Konferencji. Ich rywalem będzie Gent.

fot. PressFocus