Leeds – Everton – 18.08 – typy i zapowiedź
Podstawowe informacje o meczu Leeds – Everton
- Rozgrywki: Premier League
- Data i godzina: 18 sierpnia, 21:00
- Stadion: Elland Road, Leeds
W ostatnim starciu pierwszej kolejki Premier League, na Elland Road dojdzie do pojedynku dwóch zespołów, które będą miały coś do udowodnienia. Beniaminek z Leeds, po powrocie do elity, zagra przed własną publicznością z Evertonem. Zespół z Liverpoolu to wieloletni uczestnik Premier League, dla którego celem jest stabilizacja i uniknięcie nerwowej walki o utrzymanie jak w poprzednich latach. To starcie będzie więc testem charakterów. Ambicji beniaminka przeciwko chłodnej, ligowej rutynie doświadczonego zespołu. Kto okaże się lepszy? Sprawdź typy na mecz Leeds – Everton.
Leeds – Everton – typy bukmacherskie
Leeds – Everton: poniżej 2,5 bramki
Wbrew oczekiwaniom, że powrót Leeds na salony Premier League przyniesie festiwal strzelecki, spodziewam się meczu walki z niewielką liczbą bramek. Moje typy na to spotkanie to poniżej 2,5 bramki, obie drużyny nie strzelą gola oraz poniżej 10,5 rzutów rożnych. Kluczowa jest tu dyscyplina w grze Evertonu, zwłaszcza w meczach wyjazdowych. Na dziesięć ostatnich wyjazdowych spotkań Evertonu w Premier League, osiem razy padło mniej niż 2,5 bramki. To nie przypadek, a efekt stylu gry gości, którzy stawiają na solidną organizację w obronie i minimalizowanie ryzyka. Przeciwko Leeds, znanemu z ofensywnego stylu gry w Championship, ten sposób gry zostanie prawdopodobnie jeszcze bardziej uwypuklony, co czyni niski wynik prawdopodobnym scenariuszem.
Propozycje typów bukmacherskich na Leeds – Everton
- poniżej 2,5 bramki @1.77
- BTTS – nie @1.96
- poniżej 10,5 rzutów rożnych @1.68
Leeds – Everton – zapowiedź meczu
- Forma Leeds
Leeds United wchodzi w nowy sezon Premier League z optymizmem, a okres przygotowawczy pokazał, że drużyna jest niepokonana w regulaminowym czasie gry. Zespół Daniela Farke’a mierzył się z wymagającymi rywalami i prezentował niezłą formę. Sparingi rozpoczęli od bezbramkowego remisu z Manchesterem United, a następnie zanotowali kolejne dwa remisy 1:1 z mocnymi firmami, Villarrealem oraz AC Milan.
- Forma Everton