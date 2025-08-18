10 000 ZŁ DO PODZIAŁU DLA WSZYSTKICH
Leeds – Everton – 18.08 – typy i zapowiedź

Leeds – Everton – 18.08 – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 18 sierpnia 2025

Podstawowe informacje o meczu Leeds – Everton

  • Rozgrywki: Premier League
  • Data i godzina: 18 sierpnia, 21:00
  • Stadion: Elland Road, Leeds

W ostatnim starciu pierwszej kolejki Premier League, na Elland Road dojdzie do pojedynku dwóch zespołów, które będą miały coś do udowodnienia. Beniaminek z Leeds, po powrocie do elity, zagra przed własną publicznością z Evertonem. Zespół z Liverpoolu to wieloletni uczestnik Premier League, dla którego celem jest stabilizacja i uniknięcie nerwowej walki o utrzymanie jak w poprzednich latach. To starcie będzie więc testem charakterów. Ambicji beniaminka przeciwko chłodnej, ligowej rutynie doświadczonego zespołu. Kto okaże się lepszy? Sprawdź typy na mecz Leeds – Everton.

Leeds – Everton – typy bukmacherskie

Leeds – Everton: poniżej 2,5 bramki

Wbrew oczekiwaniom, że powrót Leeds na salony Premier League przyniesie festiwal strzelecki, spodziewam się meczu walki z niewielką liczbą bramek. Moje typy na to spotkanie to poniżej 2,5 bramki, obie drużyny nie strzelą gola oraz poniżej 10,5 rzutów rożnych.  Kluczowa jest tu dyscyplina w grze Evertonu, zwłaszcza w meczach wyjazdowych. Na dziesięć ostatnich wyjazdowych spotkań Evertonu w Premier League, osiem razy padło mniej niż 2,5 bramki. To nie przypadek, a efekt stylu gry gości, którzy stawiają na solidną organizację w obronie i minimalizowanie ryzyka. Przeciwko Leeds, znanemu z ofensywnego stylu gry w Championship, ten sposób gry zostanie prawdopodobnie jeszcze bardziej uwypuklony, co czyni niski wynik prawdopodobnym scenariuszem.

Z drugiej strony Leeds, mimo swojego ofensywnego potencjału, na własnym stadionie potrafiło zachować imponującą konsekwencję w tyłach, co było fundamentem ich awansu. Potwierdza to fakt, że poprzednie dwa domowe starcia Leeds w ostatnim sezonie kończyły się ich wygraną do zera. Pokazuje to, że przy wsparciu własnych kibiców potrafią zdominować rywala i zamknąć mu drogę do własnej bramki, co idealnie wpisuje się w typ, że co najmniej jedna z drużyn zachowa czyste konto.

Propozycje typów bukmacherskich na Leeds – Everton

  • poniżej 2,5 bramki @1.77
  • BTTS – nie @1.96
  • poniżej 10,5 rzutów rożnych @1.68

Leeds – Everton – zapowiedź meczu

  • Forma Leeds

Leeds United wchodzi w nowy sezon Premier League z optymizmem, a okres przygotowawczy pokazał, że drużyna jest niepokonana w regulaminowym czasie gry. Zespół Daniela Farke’a mierzył się z wymagającymi rywalami i prezentował niezłą formę. Sparingi rozpoczęli od bezbramkowego remisu z Manchesterem United, a następnie zanotowali kolejne dwa remisy 1:1 z mocnymi firmami, Villarrealem oraz AC Milan.

  • Forma Everton

Okres przygotowawczy Evertonu był trudny i zakończył się bez ani jednego zwycięstwa, co może budzić pewien niepokój. Seria meczów bez wygranej objęła porażki m.in. z West Hamem i Romą. Jedynym pozytywem był remis 2:2 z Manchesterem United. Taka forma sugeruje, że Everton wciąż szuka swojej optymalnej dyspozycji przed startem wymagającego sezonu ligowego.

Gdzie oglądać mecz Leeds – Everton

Mecz Leeds – Everton będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Extra 1.

Przewidywane składy na mecz Leeds – Everton

  • Leeds: Lucas Perri – Byram, Rodon, Struijk, Gudmundsson – Tanaka, Ampadu, Stach – James, Piroe, Gnonto
  • Everton: Pickford – O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko – Gueye, Garner, Dewsbury-Hall – Ndiaye, Beto, Grealish

Statystyki na typy bukmacherskie Leeds – Everton

  • Na dziesięć ostatnich wyjazdowych spotkań Evertonu w Premier League, osiem razy padło mniej niż 2,5 bramki.
  • Poprzednie dwa domowe starcia Leeds kończyły się ich wygraną do zera.
  • Zarówno Leeds, jak i Everton w swoich czterech ostatnich meczach tylko raz przekroczyły barierę 10,5 rzutów rożnych
