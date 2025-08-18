Leeds – Everton – 18.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Leeds – Everton

Rozgrywki: Premier League

Data i godzina: 18 sierpnia, 21:00

Stadion: Elland Road, Leeds

W ostatnim starciu pierwszej kolejki Premier League, na Elland Road dojdzie do pojedynku dwóch zespołów, które będą miały coś do udowodnienia. Beniaminek z Leeds, po powrocie do elity, zagra przed własną publicznością z Evertonem. Zespół z Liverpoolu to wieloletni uczestnik Premier League, dla którego celem jest stabilizacja i uniknięcie nerwowej walki o utrzymanie jak w poprzednich latach. To starcie będzie więc testem charakterów. Ambicji beniaminka przeciwko chłodnej, ligowej rutynie doświadczonego zespołu. Kto okaże się lepszy? Sprawdź typy na mecz Leeds – Everton.

Leeds – Everton – typy bukmacherskie

Leeds – Everton: poniżej 2,5 bramki

Wbrew oczekiwaniom, że powrót Leeds na salony Premier League przyniesie festiwal strzelecki, spodziewam się meczu walki z niewielką liczbą bramek. Moje typy na to spotkanie to poniżej 2,5 bramki, obie drużyny nie strzelą gola oraz poniżej 10,5 rzutów rożnych. Kluczowa jest tu dyscyplina w grze Evertonu, zwłaszcza w meczach wyjazdowych. Na dziesięć ostatnich wyjazdowych spotkań Evertonu w Premier League, osiem razy padło mniej niż 2,5 bramki. To nie przypadek, a efekt stylu gry gości, którzy stawiają na solidną organizację w obronie i minimalizowanie ryzyka. Przeciwko Leeds, znanemu z ofensywnego stylu gry w Championship, ten sposób gry zostanie prawdopodobnie jeszcze bardziej uwypuklony, co czyni niski wynik prawdopodobnym scenariuszem.

Propozycje typów bukmacherskich na Leeds – Everton

poniżej 2,5 bramki @1.77

BTTS – nie @1.96

poniżej 10,5 rzutów rożnych @1.68

Leeds – Everton – zapowiedź meczu

Forma Leeds

Leeds United wchodzi w nowy sezon Premier League z optymizmem, a okres przygotowawczy pokazał, że drużyna jest niepokonana w regulaminowym czasie gry. Zespół Daniela Farke’a mierzył się z wymagającymi rywalami i prezentował niezłą formę. Sparingi rozpoczęli od bezbramkowego remisu z Manchesterem United, a następnie zanotowali kolejne dwa remisy 1:1 z mocnymi firmami, Villarrealem oraz AC Milan.