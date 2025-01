Polski napastnik zagra we Włoszech… w czwartej lidze

Filip Piszczek, czyli 29-letni napastnik mający za sobą występy w polskiej Ekstraklasie w barwach Sandecji, Cracovii i Jagiellonii, po raz drugi w karierze zagra we Włoszech. W sezonie 2019/20 grał w drugoligowym Trapani. Teraz został zawodnikiem SSD Ischia Calcio, czyli klubu z… czwartego szczebla rozgrywkowego.

Gdy jego klub wygrywał Puchar Polski, on spadał z ligi

Do seniorskiej piłki Filip Piszczek wchodził w barwach występującego wówczas w A Klasie Lubania Tylmanowa. W 2013 roku trafił do czwartoligowego wówczas imiennika zespołu z Tylmanowej – Lubania Maniowy, a w trakcie sezonu 2013/14 został zawodnikiem pierwszoligowej Sandecji Nowy Sącz. Pierwszą część sezonu 2014/15 spędził na wypożyczeniu w trzecioligowym wtedy Popradu Muszyna. Po kilku miesiącach wrócił z wypożyczenia i przez kolejne 3,5 roku nie opuszczał już Nowego Sącza.

W 2017 roku wywalczył z Sandecją pierwszy w historii klubu awans do Ekstraklasy. Choć już po roku zespół z Nowego Sącza wrócił na poziom I ligi, Piszczek dalej występował na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Z dorobkiem sześciu bramek był trzecim najlepszym strzelcem Sandecji w jedynym w historii klubu sezonie na poziomie Ekstraklasy, co poskutkowało transferem do Cracovii. W połowie okraszonego jedynym w historii ”Pasów” triumfem w Pucharze Polski został wypożyczony do włoskiego Trapani, z którym spadł do Serie C.

Teraz zagra w czwartej lidze włoskiej

Po powrocie do Polski spędził przy Kałuży jeszcze półtora roku, a w połowie sezonu 2021/22 odszedł do Jagiellonii. Tam jednak przebywał tylko przez jedną rundę, a latem 2022 roku przeniósł się do japońskiego FC Imabari. W trzecioligowym wtedy klubie przebywał przez dwa lata, ale rozegrał w tym czasie tylko pięć meczów. Zimą ubiegłego roku wrócił do Europy, podpisując kontrakt z irlandzkim Bohemians. W barwach klubu z Dublina zaliczył 27 występów i strzelił dwa gole oraz dołożył jedną asystę w rozgrywkach Premier Division.

Jego kontrakt z Bohemians wygasał wraz z końcem 2024 roku i nie został przedłużony. Po kilku tygodniach jako ”wolny agent” znalazł nowy klub. Będzie to jego czwarty zagraniczny klub w karierze, z czego drugi z Półwyspu Apenińskiego. 29-latek związał się kontraktem do końca tego sezonu z SSD Ischia Calcio, czyli czwartoligowym włoskim klubem. Jego nowy zespół zajmuje obecnie 10. miejsce w grupie H rozgrywek Serie D. Ma osiem punktów przewagi nad strefą spadkową i tyle samo traci do miejsca barażowego.

Największe sukcesy klub ten odnosił na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, gdy występował na trzecim poziomie rozgrywkowym we Włoszech. Jednak pod koniec poprzedniego stulecia klub spod Neapolu został wykluczony przez włoską federację z powodu problemów finansowych. Reaktywował się dopiero po kilkunastu latach. Obecnie nosi status amatorskiego.

fot. PressFocus