Real Madryt vs RB Salzburg – 22.01 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Real Madryt – RB Salzburg

Rozgrywki: Liga Mistrzów

Data i godzina: 22 stycznia, 21:00

Stadion: Estadio Santiago Bernabéu

Kto by się spodziewał, że Real Madryt będzie zajmował dopiero 20. miejsce w tabeli Ligi Mistrzów, a RB Salzburg na dwie kolejki do końca fazy ligowej będzie miał już tylko matematyczne szanse na awans do play-offów? Tak jednak wygląda aktualna sytuacja. „Królewscy” są zdeterminowani, aby wygrać, a nie mający już nic do stracenia Salzburg chce pokusić się o niespodziankę. Co z tego wyjdzie? Sprawdź moje typy bukmacherskie.

➡️ Obierz 250 złotych freebetu za wygraną Arsenalu z Dinamem! ⬅️

Real Madryt vs RB Salzburg – typy bukmacherskie

Real Madryt vs RB Salzburg: Wygrana Realu (handicap 0:1)

Real Madryt ma już tylko matematyczne szanse, aby awansować bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Mistrzów. „Królewskich” czeka prawdopodobnie walka w play-offach, czyli 1/16 finału, ale by nie pokomplikować sobie sytuacji, muszą wygrać z RB Salzburg. Austriacy nie mają już praktycznie szans, aby cokolwiek zwojować w trwającej edycji Champions League. Łatwo jednak na pewno się nie poddadzą.

Kluczowe dla tego pojedynku może być to, że Real Madryt gra regularnie w meczach o stawkę, a RB Salzburg w ostatnich tygodniach grał wyłącznie towarzysko z racji tego, że austriacka Bundesliga zapadła w zimowy sezon. To na pewno komplikuje sytuację przyjezdnych.

Co prawda Real Madryt spisuje się w Lidze Mistrzów poniżej oczekiwań, gdyż inaczej nie można nazwać bilansu 3 zwycięstw i 3 porażek, ale w ostatnich tygodniach „Królewscy” wreszcie weszli na oczekiwany poziom. Madrytczycy ograli po dogrywce 5:2 Celtę Vigo w Pucharze Króla, ale prawdziwą siłę pokazali w ostatniej kolejce La Liga, ogrywając 4:1 Las Palmas.

RB Salzburg przegrał nieco ponad dwa tygodnie temu aż 0:6 z Bayernem Monachium, a w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów uległ 0:3 z PSG. Widać, że Austriacy nie radzą sobie przeciwko klasowym ekipom.

Typuję więc, że będzie to trudny wieczór dla gości z Salzburga. Spodziewam się co najmniej dwubramkowego zwycięstwa Realu Madryt. Typy na triumf „Królewskich” z handicapem -1 bramka możesz postawić w Betfanie po kursie 1.24. Nie jest to więc najwyższy mnożnik, a zatem warto poszukać jeszcze jakiegoś zakładu do uzupełnienia kuponu akumulowanego.

Propozycje typów bukmacherskich na Real Madryt vs RB Salzburg

Real Madryt wygra (handicap 0:1) @1.24

Real Madryt wygra 1. połowę i cały mecz @1.26

Real Madryt strzeli powyżej 2,5 gola @1.58

Real Madryt vs RB Salzburg – zapowiedź meczu

Forma Realu Madryt

„Królewscy” walczą o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Muszą wygrać, aby nie skomplikować sobie sytuacji. Real w poprzedniej kolejce Ligi Mistrzów ograł 3:2 Atalantę Bergamo. Jeżeli chodzi o ostatni mecz, to „Królewscy” w dobrym stylu pokonali 4:1 Las Palmas w rozgrywkach La Liga.

Forma RB Salzburg

Dla RB Salzburg to przedostatni mecz w trwającej edycji Ligi Mistrzów, gdyż austriacka ekipa nie ma już szans, aby awansować do fazy pucharowej. RB Salzburg w ostatnich tygodniach grał towarzysko, przegrywając 2:3 z Midtjylland i aż 0:6 z Bayernem Monachium. W ostatniej kolejce Ligi Mistrzów RB Salzburg przegrał 0:3 z PSG.

Przewidywane składy Real Madryt – RB Salzburg

Real Madryt: Courtois – Vazquez, Asencio, Rudiger, Garcia – Ceballos, Valverde – Diaz, Bellingham, Rodrygo – Mbappe

Courtois – Vazquez, Asencio, Rudiger, Garcia – Ceballos, Valverde – Diaz, Bellingham, Rodrygo – Mbappe RB Salzburg: Blaswich – Morgalla, Baidoo, Mellberg, Terzic – Yeo, Capaldo, Bidstrup, Nene – Daghim, Gloukh

Sędzia w spotkaniu Real Madryt – RB Salzburg

Głównym rozjemcą meczu będzie Glenn Nyberg. Szwed poprowadził w tym sezonie do tej pory dwa mecze Ligi Mistrzów. Pokazał w nich osiem żółtych kartek.

Gdzie oglądać mecz Real Madryt – RB Salzburg?

Mecz obejrzysz na trzech kanałach: CANAL+ 360, TVP 1 oraz TVP Sport.

Nadchodzące mecze

Statystyki na typy bukmacherskie Real Madryt – RB Salzburg

Real Madryt wygrał cztery z pięciu ostatnich meczów

RB Salzburg wygrał jedno z pięciu ostatnich spotkań

Real Madryt zwyciężył w jedynym do tej pory rozegranym bezpośrednim meczu

Real Madryt strzelił przynajmniej dwie bramki w jedenastu ostatnich meczach

RB Salzburg trafił do siatki tylko w dwóch z pięciu ostatnich spotkań

Typowanie wyniku meczu Real Madryt vs RB Salzburg

Nie widzę innej możliwości jak zwycięstwo Realu Madryt. Kurs na „Królewskich” jest jednak wyjątkowo niski (1.08 w Betfan). Jeżeli liczysz na wyższy kurs, warto poszukać innego zakładu, jak chociażby omówiony w tekście handicap -1 bramka po stronie Realu. Zwycięstwo „Królewskich” przy takim scenariuszu wycenione zostało na mnożnik 1.24.

Ranking bukmacherów 1 Betfan Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł! 2 Betclic Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7 3 STS Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł 4 TotalBet Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne) zobacz pełny ranking

fot. Press Focus