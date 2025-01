David Luiz to jeden z tych piłkarzy, których kojarzymy przede wszystkim z charakterystyczną fryzurą. Niewielu jest takich piłkarzy, aczkolwiek był to też w swoim prime time jednym z najlepszych brazylijskich piłkarzy defensywnych. Były piłkarz Chelsea, PSG czy Arsenalu nie kończy jeszcze kariery, a przed nim kolejny etap piłkarskiej kariery. Znany obrońca podpisał umowę z brazylijską Fortalezą.

David Luiz ma nowy klub

Brazylijski obrońca trafił do Europy w 2007 roku, gdy trafił na chwilę do Benfiki. Po udanym sezonie, portugalski gigant wykupił go za 500 tysięcy euro i został tam na cztery lata, gdy zgłosiła się londyńska Chelsea. Nie był to jednak najdroższy transfer w jego karierze, bowiem z racji jego rozwoju zapragnął Luiza mieć u siebie tworzący się gwiazdozbiór w Paryżu – PSG zapłaciło za niego w 2014 roku prawie 50 milionów funtów.

Po drodze był jeszcze powrót do Chelsea, Arsenal i w 2021 roku powrót do ojczyzny, konkretnie do Flamengo. Po wygaśnięciu umowy z krajowym gigantem, 37-latek zdecydował się na kolejną umowę i pozostanie w kraju. Tym razem dołączył do Fortalezy.

57-krotny reprezentant Brazylii odrzucał oferty z Europy, bowiem jak się okazuje – otrzymywał takie w ostatnim czasie. David Luiz, jak to się mówi – „nadal jest na chodzie”. W poprzedniej kampanii we wszystkich rozgrywkach rozegrał bowiem 36 spotkań i zanotował trzy bramki – złożyło się to na prawie 2500 minut. W klubie grającym na Maracanie wygrał Copę Libertadores, a także dwukrotnie krajowy puchar.

Przy odrobinie szczęścia, znakomity obrońca mógł spotkać się w jednej drużynie z jedną z najbardziej znanych postaci Ekstraklasy ostatniej dekady. Mowa o piłkarzu Legii, Luquinhasie. Łącznie w ekipie brazylijskiej Serie A rozegrał od stycznia 2024 roku jedynie 229 minut we wszystkich rozgrywkach i trafił latem ponownie do warszawskiej drużyny.

Według informacji Gustavo Guimaraesa, kwota wykupu miała być ustalona na 8 milionów brazylijskich reali, co w przeliczeniu oznacza 1,45 miliona euro (6,24 miliona złotych). Fortaleza w styczniu podpisała z piłkarzem umowę do 2027 roku, z opcją przedłużenia o rok – piłkarz kosztował 7,2 miliona reali brazylijskich, czyli 1,3 miliona euro.

Nowa drużyna w jakiej będzie występował David Luiz to czwarta siła ostatniego sezonu Serie A Brasil. Do mistrza Botafogo stracili na finiszu rozgrywek 11 punktów, a do ligowego podium, które wieńczyło.. Flamengo – jedynie dwa oczka.

Fot. PressFocus