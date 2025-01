Brentford zgarnia włoską gwiazdę młodego pokolenia

Brentford jest coraz bliżej pozyskania niezwykle utalentowanego 20-letniego zawodnika Fiorentiny. Urodzony w Borgomanero prawy obrońca jest jednym z objawień w Europie co do swojej pozycji, lecz aktualne rozgrywki nie należą do jego najbardziej udanych. Wszystko wskazuje na to, że Michael Kayode zmieni barwy jeszcze tej zimy. Jak przekazali Fabrizio Romano oraz Gianluca Di Marzio, rozmowy z angielskim klubem są na końcowym etapie.

Brentford pozyska nieoszlifowany diament?

Ostatni sezon dla tego młodego zawodnika był niezwykle udany. Do zespołu wchodził dzięki Vincenzo Italiano i praktycznie od samego początku zyskał bardzo wiele w oczach trenera, jak i kibiców. Ostatnie rozgrywki, to 37 występów we wszystkich rozgrywkach oraz jedna bramka. Należy także zaznaczyć, że w lipcu 2023 roku Kayode strzelił zwycięską bramkę w finale EURO U19. Jego forma oraz bardzo huczne wejście w szeregi Fiorentiny nie dały się być niezauważalne.

Pod koniec 2024 roku został wyróżniony jeszcze bardziej, ponieważ otrzymał nagrodę „Italian Golden Boy”, po czym 20-latek dziękował przede wszystkim zarządzającym w klubie, za wiarę w jego umiejętności. Kayode, zanim trafił do Fiorentiny, przez kilka lat występował w młodzieżowych drużynach Juventusu, gdzie już wtedy uchodził za ogromny talent.

Szybki i dynamiczny obrońca, który potrafi znakomicie podłączyć się do akcji ofensywnych. Jego usposobienie bardzo pasowało Liverpoolowi, który od dłuższego czasu zapatrywał się na jego pozyskanie.

Jak informują jednak Fabrizio Romano oraz Gianluca Di Marzio, lada moment młody włoski obrońca przeniesie się do Premier League, ale do innego zespołu. Mowa bowiem o Brentford, które jest już w końcowym stadium negocjacji z Fiorentiną, lecz nie mamy jeszcze szczegółów. Mówi się o wypożyczeniu z prawem wykupu, o wartości około 20 milionów euro.

Kayode podbije Premier League?

Tutaj trzeba się chwilę zatrzymać, w kontekście omawiania jego postaci. Ostatni sezon? Znakomity, ale aktualne rozgrywki nie wyglądają już tak imponująco. Kayode wyraźnie przegrał rywalizację w składzie z Dodo, przez co w bieżących rozgrywkach Serie A wystąpił w jedynie pięciu spotkaniach, wchodząc głównie z ławki rezerwowych. To, że transfer jest kwestią czasu, potwierdza decyzja Raffaele Palladino, który nie umieścił ostatnio 20-latka w kadrze meczowej.

Czy Kayode wskoczy do pierwszego składu Brentford? Aaron Hickey jest niedostępny od początku sezonu ze względu na kontuzję, a w wyjściowej jedenastce gra Mads Roerslev Rasmussen. Warto zaznaczyć, że aktualnie „Pszczoły” nie mają alternatywy dla Duńczyka, który może niebawem odejść do Bundesligi. Włoski obrońca może zatem w niedługim czasie spokojnie powalczyć o regularną grę, pod warunkiem, iż jego forma choć trochę dorówna tej z rozgrywek 2023/24.

