Skriniar zmieni klub – zostanie kolegą Polaka

Jeszcze nie tak dawno temu Milan Skriniar był uznawany za jednego z najlepszych środkowych obrońców na całym piłkarskim globie. Niemniej jednak od momentu transferu do Paris Saint-Germain, 29-letni Słoweniec znacznie obniżył swoje loty i stał się głębokim rezerwowym w ekipie mistrzów Francji. Ratunkiem może okazać się nadchodząc wypożyczenie – potwierdzono już, że jego nowym pracodawcą ma zostać turecki Fenerbahce.

Skriniar zostanie kolegą Sebastiana Szymańskiego

Kiedy latem 2023 roku Milan Skriniar odszedł do Paris Saint-Germain, miał on stać się tam nowym liderem obrony. Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała jednak wszystkie plany i obecnie 29-latek jest zaledwie głębokim rezerwowym, który w bieżącym sezonie rozegrał raptem pięć spotkań dla zespołu aktualnych mistrzów Francji. Wszystkie strony zdecydowały więc wspólnie, że najlepszym możliwym rozwiązaniem będzie wypożyczenie.

Jak już zostało to potwierdzone, nowym pracodawcą Słowaka ma zostać turecki Fenerbahce, gdzie obowiązki trenera pełni Jose Mourinho. Nieoficjalnie mówi się, że to właśnie portugalski szkoleniowiec przekonał defensora do zmiany otoczenia klubowego i wyboru Turcji jako kolejnego przystanku w karierze. Wkrótce reprezentant Słowacji powinien przejść badania medyczne przed sfinalizowaniem swoich przenosin do Stambułu.

− Milan Skriniar udaje się do Stambułu, aby przeprowadzić rozmowy w ramach działań transferowych naszej drużyny piłkarskiej w połowie sezonu 2024/2025 – czytamy w oświadczeniu Fenerbahce.

Tym samym Skriniar zostanie nowym kolegą naszego rodaka – Sebastiana Szymańskiego – który to dla Fenerbahce gra od lata 2023 roku, kiedy to za 9,75 mln euro przeszedł z Dynama Moskwa. Zdaniem licznych dziennikarzy w nowym zespole 29-latek będzie mógł liczyć na regularną grę i ważną rolę w ekipie Jose Mourinho, zwłaszcza że klub boryka się z kontuzjami.

Skriniar i jego przygoda z piłką

29-latek swoją przygodę z wielką piłką rozpoczął zimą 2016 roku, kiedy to przeniósł się z MSK Ziliny do UC Sampdorii, gdzie jednak nie zadomowił się na długo, albowiem latem 2017 roku został nowym piłkarzem Interu za sumę około 34 milionów euro. To właśnie też w Mediolanie zrobił wielką karierę, gdzie też stał się ważnym zawodnikiem oraz jednym z głównych liderów. W ekipie „Nerazzurrich” wystąpił w 246 meczach o stawkę, w których to strzelił jedenaście bramek oraz zanotował pięć asyst. Tam też sięgnął po pięć tytułów – w tym po mistrzostwo Włoch.

W ostatnim sezonie gry dla włoskiego klubu, zainteresowani jego osobą stało się tak duże, że łączyło się go z wieloma czołowymi drużynami w Europie. Koniec końców, spośród wielu ofert, latem 2023 roku wybrał Paris Saint-Germain, gdzie też trafił na zasadzie wolnego transferu. Dla PSG zagrał w 37 spotkaniach, strzelając raptem jedną bramkę. Warto wspomnieć przy okazji, że już zeszłego lata paryżanie chcieli się go pozbyć, ale nie udało się znaleźć nowego pracodawcy. Czas pokaże, czy Fenerbahce będzie tylko chwilowym przystankiem, czy też dłuższą stacją.

Fot. PressFocus