Ajax Amsterdam vs Galatasaray Stambuł – 30.01 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Ajax Amsterdam – Galatasaray Stambuł

Rozgrywki: Liga Europy

Data i godzina: 30 stycznia, 21:00

Stadion: Johan Cruijff Arena

Czy Ajax Amsterdam, który przegrał trzy ostatnie mecze w Lidze Europy, zdoła przełamać się w ostatniej kolejce fazy ligowej? Łatwo na pewno nie będzie, gdyż Ajax podejmie na Johan Cruijff Arena zespół Galatasaray, który wciąż ma szanse na uzyskanie bezpośredniego awansu do 1/8 finału rozgrywek.

Ajax Amsterdam vs Galatasaray Stambuł – typy bukmacherskie

Ajax Amsterdam vs Galatasaray Stambuł: Obie drużyny strzelą

W ostatnich tygodniach zarówno Ajax Amsterdam, jak i Galatasaray Stambuł grają mocno w kratkę. Dość powiedzieć, że Ajax i Galatasaray wygrały zaledwie dwa ze swoich pięciu ostatnich meczów.

Dla przebiegu nadchodzącego meczu znaczenie może mieć jednak sytuacja w tabeli Ligi Europy. Ajax Amsterdam prawdopodobnie zagra w 1/16 finału, ale istnieją też szanse, że w przypadku ewentualnej porażki wypadnie za przysłowiową burtę. Amsterdamczycy chcą więc wygrać. Zwłaszcza że… przegrali trzy ostatnie mecze w Lidze Europy. Galatasaray zagra o bezpośrednią przepustkę do 1/8 finału. W tej chwili „Galata” traci po jednym oczku do czterech zespołów, które znajdują się w tej strefie tabeli.

Warto zauważyć przy tym, że Ajax i Galatasaray są niezwykle skuteczne. Ajax strzela średnio 2 gole na mecz Ligi Europy, a w przypadku Galatasaray mowa o około 2,5 bramki.

Dodam, że Ajax Amsterdam i Galatasaray Stambuł zachowały czyste konta tylko w jednym z pięciu ostatnich meczów. Takie statystyki oraz obustronna chęć zwycięstwa na pewno zmotywują obie ekipy. Sądzę, że gospodarze i goście wpiszą się na listę strzelców. Takie typy możesz postawić w Betfanie po kursie 1.38.

Propozycje typów bukmacherskich na Ajax Amsterdam vs Galatasaray Stambuł

Obie strzelą bramkę w meczu @1.38

Podwójna szansa: wygrana Ajaxu lub Galatasaray @1.26

Powyżej 2,5 bramki w meczu @1.40

Ajax Amsterdam vs Galatasaray Stambuł – zapowiedź meczu

Forma Ajaksu

Ajax Amsterdam przegrał trzy ostatnie mecze w Lidze Europy – 0:2 z Realem Sociedad, 1:3 z Lazio Rzym oraz 0:1 z RFS. Amsterdamczycy zajmują obecnie 16. miejsce w tabeli i nie mogą być jeszcze pewni awansu do 1/16 finału. Grupa pościgowa jest spora i niczego nie można wykluczyć.

Forma Galatasaray

Galatasaray wypadło ze strefy bezpośredniego awansu do 1/8 finału, a to „zasługa” remisów aż w trzech ostatnich meczach Ligi Europy. „Galata” podzieliła się punktami z AZ Alkmaar (1:1), Malmoe FF (2:2) oraz Dynamem Kijów (3:3). Wciąż jednak jest w grze o awans do najlepszej szesnastki, mając punkt straty do kilku ekip wyżej. By tak się stało, konieczne będzie prawdopodobnie zwycięstwo nad Ajaksem.

Przewidywane składy Ajax Amsterdam – Galatasaray Stambuł

Ajax Amsterdam: Pasveer – Gaaei, Sutalo, Rugani, Baas – Fitz-Jim, Henderson, Taylor – Traore, Godts, Akpom

Pasveer – Gaaei, Sutalo, Rugani, Baas – Fitz-Jim, Henderson, Taylor – Traore, Godts, Akpom Galatasaray Stambuł: Muslera – Ayhan, Sanchez, Bardakci, Jakobs – Torreira, Kutlu – Yilmaz, Mertens, Akgun – Osimhen

Sędzia w spotkaniu Ajax Amsterdam – Galatasaray Stambuł

Sędzią głównym tego meczu będzie Hiszpan Jesús Gil Manzano. To dla niego dopiero drugi mecz w tej edycji Ligi Europy. W premierowym spotkaniu nie pokazał ani jednej żółtej, ani czerwonej kartki.

Gdzie oglądać mecz Ajax Amsterdam – Galatasaray Stambuł?

Pojedynek Ajaksu z Galatasaray będziesz mógł śledzić na antenie Polsat Sport Premium 4.

Statystyki na typy bukmacherskie Ajax Amsterdam – Galatasaray Stambuł

Ajax Amsterdam przegrał trzy ostatnie mecze w Lidze Europy

Galatasaray ma na koncie trzy remisy z rzędu w Lidze Europy

Ajax Amsterdam zachował czyste konto tylko w jednym z pięciu ostatnich meczów

Galatasaray Stambuł zachowało czyste konto także tylko w jednym z pięciu ostatnich spotkań

Galatasaray Stambuł jeszcze nie przegrało z Ajaksem, mając na koncie jedno zwycięstwo i remis

Ajax Amsterdam strzela średnio 2 bramki na mecz Ligi Europy

Średnia Galatasaray Stambuł to powyżej 2,5 gola na spotkanie Ligi Europy

Typowanie wyniku meczu Ajax Amsterdam vs Galatasaray Stambuł

Z jednej strony Ajax przegrał trzy ostatnie mecze, a z drugiej Galatasaray ma na koncie trzy remisy z rzędu w Lidze Europy. Tutaj wydarzyć może się dosłownie wszystko, ale jednego jestem pewny – nikogo nie zadowoli remis. Stąd też, licząc na walkę o pełną pulę, stawiam typy podwójna szansa: wygrana Ajaksu lub Galatasaray po kursie 1.26 w Betfanie.

