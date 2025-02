Nagelsmann bez kolejnego bramkarza. Szansa dla Nuebela?

Julian Nagelsmann dopiero co przedłużył swój kontrakt z niemiecką federacją piłkarską do 2028 roku, jednak ciągle musi radzić sobie z licznymi wyzwaniami. Po tym jak karierę reprezentacyjną zakończył Manuel Neuer, jakiś czas później poważnej kontuzji doznał świeżo „upieczony” nr 1, Marc-Andre ter Stegen. Wkrótce potem wybór padł na Olivera Baumanna oraz Alexa Nuebela, ale i tym razem los zakpił z trenera. Ma on ogromny kłopot z tą pozycją.

Nagelsmann z kolejną kontuzją bramkarza

Wydawać się mogło, że po tym jak ugaszono pożar po kontuzji Marc-Andre ter Stegena, Julian Nagelsmann znalazł złoty środek na czas nieobecności swojego numeru jeden w bramce – lukę po bramkarzu Barcelony mieli wypełniać na zmianę Oliver Baumann z TSG Hoffenheim oraz Alexander Nuebel z VfB Stuttgart (wypożyczony z Bayernu Monachium).

Los po raz kolejny zakpił z trenera kadry Niemiec, bowiem w niedawnym meczu fazy ligowej Ligi Europy wspomniany wyżej Baumann doznał kontuzji ścięgna w stopie w końcowej fazie meczu z Tottenhamem, co potwierdził sztab medyczny klubu z Sinsheim po szczegółowych badaniach. Oficjalnie nikt nie podjął się określenia daty powrotu golkipera, lecz wedle różnych doniesień prasowych mowa jest o przerwie co najmniej sześciu tygodni.

− To gorzka porażka dla nas wszystkich. Oli nie będzie w stanie pomóc nam jako kapitan na boisku w najbliższej przyszłości, ale dzięki swojej silnej osobowości nadal będzie odgrywał ważną rolę w zespole i wspierał całą drużynę, szczególnie w tych trudnych czasach. Akceptujemy tę sytuację i oczywiście będziemy wspierać Oliego wszystkimi dostępnymi nam środkami, aby mógł jak najszybciej wrócić na boisko – powiedział Andreas Schicker, dyrektor zarządzający TSG ds. sportu.

Tak poważna kontuzja Olivera Baumanna sprawia, że Julian Nagelsmann najpewniej nie będzie mógł skorzystać z usług bramkarza podczas marcowego zgrupowania kadry narodowej Niemiec, kiedy to nasi sąsiedzi zza Odry zmierzą się w ćwierćfinale Ligi Narodów z Włochami (20 i 23 marca). Powody do „zadowolenia” może mieć Alexander Nuebel, który powinien teraz zostać mianowany nowym numerem jeden w bramce „Die Mannschaft”. Jego potencjalnymi rywalami o miejsce między słupkami mogą być z kolei Stefan Ortega z Manchesteru City, czy też Janis Blaswich z Red Bull Salzburg.

Nagelsmann nie może liczyć na Neuera

Co prawda w mediach już od momentu kontuzji ter Stegena krążą informacje o możliwym powrocie z piłkarskiej emerytury Manuela Neura, jednak kapitan Bayernu Monachium kilkukrotnie już podkreślał, że choć nosi reprezentację w sercu, to nie zamierza wracać już do piłki reprezentacyjnej, jako że pragnie w pełni skupić się na reprezentowaniu ekipy rekordowego mistrza Niemiec. Jego Bayern Monachium jest na dobrej drodze, aby odzyskać tytuł mistrza Niemiec.

