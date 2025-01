Odbił się od Korony, ale sprawdził się w znanych klubach. Teraz zagra w Rosji

Przed pięcioma laty Rodrigo Zalazar odbijał się od spadającej wówczas z PKO BP Ekstraklasy Korony Kielce. Nikt nie mógł spodziewać się wówczas, że wkrótce jako ważna postać awansuje z Schalke do Bundesligi, a następnie zagra z Bragą w Lidze Mistrzów. Teraz jednak odchodzi na peryferia futbolu, bowiem przeniesie się do Zenita Sankt Petersburg.

Nie sprawdził się w Koronie. Potem był ważną postacią Schalke

Latem 2019 roku Eintracht Frankfurt sprowadził z Malagi jej młodzieżowego zawodnika – Rodrigo Zalazara, ale od razu wypożyczył go do Korony Kielce. Jednak w jej barwach zagrał tylko w dziewięciu z 27 meczów, a jego występy trwały średnio raptem ok. 45 minut. Osiem razy nie podniósł się nawet z ławki, a 10 razy znalazł się poza kadrą – w tym cztery razy z powodu zawieszenia za czerwoną kartkę. W trakcie przerwy w rozgrywkach spowodowanej pandemią COVID-19 Korona przedwcześnie rozwiązana z nim umowę.

Sezon 2020/21 Urugwajczyk spędził na wypożyczeniu w drugoligowym St. Pauli, gdzie grał choćby ze sprowadzonym niedawno do Manchesteru City za 75 milionów euro Omarem Marmoushem. W barwach klubu z Hamburga strzelił sześć goli i zaliczył pięć asyst w 34 meczach. Mimo dobrych liczb w 2. Bundesligi szansy w Eintrachcie Frankfurt nigdy jednak nie otrzymał. Sezon 2021/22, okraszony triumfem Eintrachtu w Lidze Europy, Zalazar spędził na wypożyczeniu w Schalke, z którym awansował do Bundesligi.

Trafi do wykluczonej z życia publicznego Rosji

Po zdobyciu siedmiu bramek i pięciu asyst w 32 występach ”Die Konigsblauen” wykupili Urugwajczyka. Choć w sezonie 2022/23 pomocnik spadł z nimi do 2. Bundesligi, dwiema bramkami oraz sześcioma asystami w 23 meczach zapracował sobie na transfer do Bragi. Przed tym transferem zaliczył także jedyny w karierze występ w reprezentacji Urugwaju, okraszony dubletem. W sezonie 2023/24 zadebiutował w europejskich pucharów i to od razu w Lidze Mistrzów, w której Braga zagrała po raz pierwszy od 11 lat.

W debiucie w Champions League zaliczył asystę w przegranym 1:2 meczu z Napoli. Była to jedna z dziesięciu asyst, które zaliczył w sezonie 2023/24. Do tego dołożył osiem goli w 49 występach. W tym sezonie jego liczby prezentują się równie imponująco, bowiem w 21 meczach dla Bragi zdobył sześć bramek i zaliczył osiem asyst. Na tym jednak jego przygoda w poważnym futbolu się zakończy – przynajmniej na razie. Za 22 miliony euro przeniesie się bowiem do Zenita Sankt Petersburg – informował portugalski ”Record”.

Z powodu rozpoczęcia wojny w Ukrainie na pełną skalę – która trwa już niemal trzy lata – Rosja jest wykluczona z życia publicznego, a co za tym idzie – także piłkarskie kluby są dotknięte sankcjami. Na ten moment wiadomo, że zawieszenia Rosji przez FIFA oraz UEFA potrwa przynajmniej do 2027 roku. Choć 25-latek będzie miał szanse walczyć o trofea na krajowym podwórku, na dłuższą metę będzie grał tam ”o pietruszkę”. Jednak jak widać – pieniądze nie śmierdzą.

fot. PressFocus