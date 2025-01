Młody gracz Bayernu jednak odchodzi i ma… mnóstwo ofert. Nagły zwrot

Dla Bayernu Monachium miał to być bardzo spokojny okres transferowy, jednakże rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Po wypożyczeniu kilku młodych graczy pierwszej drużyny, Max Eberl i spółka pozyskali także utalentowanego Jonasa Urbiga z Kolonii. To nie koniec możliwych ruchów transferowych, gdyż wkrótce stolicę Bawarii mimo wcześniejszych zapewnień o pozostaniu, ma opuścić Mathys Tel. Lista zainteresowanych jest bardzo długa.

Mathys Tel odejdzie jednak z Bayernu?

W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele plotek w sprawie jednej z młodych gwiazd Bayernu Monachium. Mathys Tel, bo o nim mowa, pierwotnie miał zostać w bawarskim klubie i walczyć o miejsce w wyjściowej jedenastce, choć od momentu pojawiania się Vincenta Kompany’ego stał się on bardzo głębokim rezerwowym. Niemniej jednak na początku stycznia pojawiły się doniesienia, że kierownictwo sportowe Bayernu zdecydowało, że Francuz nie odejdzie, lecz będzie walczył o miejsce w składzie

Na przestrzeni kilku ostatnich dni sytuacja jednak uległa diametralnej zmianie, bowiem jak poinformował Florian Plettenberg ze ”Sky” oraz wiele innych głównych źródeł w Niemczech, 19-latek pragnie jeszcze tej zimy zmienić otoczenie klubowe, jako że nie chce tylko siedzieć na ławce. Celem francuskiej gwiazdy jest nie tylko zdobywanie praktyki meczowej i doświadczenia, ale przede wszystkim dalszy rozwój piłkarski. Dlatego też miał on postanowić, że zmiana otoczenia klubowego będzie najlepszym rozwiązaniem.

− Odbyliśmy rozmowy w grudniu i Mathys powiedział wówczas, że pragnie się rozwinąć i ustabilizować w Bayernie. Teraz jednak poinformował nas, że pragnie odejść. Musimy przemyśleć co możemy zrobić i czy w ogóle to zrobimy. Przekazał nam, że jego czas gry jest niewystarczający. To zrozumiałe. Wolelibyśmy jednak, żeby dalej walczył. Nie ma złej krwi. Rozumiem go. Co do jego przyszłości, nie wiemy czy będzie to wypożyczenie czy transfer definitywny – powiedział ostatnio członek zarządu ds. sportu Bayernu, czyli Max Eberl.

Póki co nie zdecydowano jeszcze, czy Tel zostanie wypożyczony, czy też sprzedany – tak jak wiele jest opinii i źródeł, tak samo wiele jest scenariuszy. Niemniej jednak nieoficjalnie mówi się, że „Bawarczycy” preferują opcję wypożyczenia. Gdyby jednak w grę wchodził transfer definitywny, to FCB oczekuje około 50-60 milionów euro za młodą gwiazdę. Potencjalnych kupców nie brakuje, bowiem w ostatnich godzinach pojawiło się mnóstwo spekulacji – zainteresowanie wyraża bowiem kilkanaście klubów z Premier League, Bundesligi, Ligue 1 oraz innych krajów.

Według doniesień przekazanych przez Plettenberga i Romano, na ten moment najbardziej konkretni w działaniach mają być szefowie Tottenhamu oraz Manchesteru United. Jedno jest pewne – najbliższe godziny i dni mogą okazać się decydujące w sprawie dalszej przyszłości młodego napastnika Bayernu. Co jest z kolei powodem tak nagłej zmiany piłkarza? Mówi się, że Francuz zawiódł się na bawarskim klubie, mimo całego zaangażowania i miłości, które okazywał FCB, mimo tego, iż był pomijany przy ustalaniu składu i rzadko kiedy mógł liczyć na wsparcie szefów.

− Mathys Tel pokochał Bayern tak bardzo, że nauczył się niemieckiego w ciągu 6 miesięcy, aktywnie chodził na nasze mecze młodzieżowe i kobiece, spędzał czas z naszymi fanami, a nawet grał w FIFĘ z przypadkowymi fanami Bayernu, którzy DM’owali go na Instagramie. Ten utalentowany chłopak w pełni identyfikował się z Bayernem. Zawiedliśmy go – napisał jeden z fanów Bayernu na portalu X.

Mathys Tel w Bayernie

Utalentowany napastnik jako zawodnik Bayernu miał okazję rozegrać w sumie 83 spotkania, choć warto tutaj się zatrzymać i podkreślić, że spędził na murawie zaledwie 2464 minuty. Z drugiej strony, jak na tak krótki czas spędzony na boiskach, Tel może pochwalić się całkiem pokaźnym dorobkiem – w końcu mowa o szesnastu golach oraz siedmiu asystach. Na ten moment jego szacunkowa wartość to 30 milionów euro, choć jeszcze kilka miesięcy temu była to kwota 50 milionów euro.