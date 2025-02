Valencia vs FC Barcelona – 06.02 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Valencia – FC Barcelona

Rozgrywki: Puchar Króla

Data i godzina: 6 lutego, 21:30

Stadion: Estadio de Mestalla

W ćwierćfinale Pucharu Króla Valencia zagra z FC Barceloną. Czy „Duma Katalonii”, która zdobyła już w tym sezonie Superpuchar, zrobi krok w kierunku drugiego w tym sezonie tytułu? Sprawdź zapowiedź i moje propozycje typów bukmacherskich.

Valencia vs FC Barcelona – typy bukmacherskie

Valencia vs FC Barcelona: Obie strzelą gola

Rozgrywki pucharowe mają to do siebie, że kiedy jedna drużyna strzeli, to druga za wszelką cenę musi odrobić straty, aby pozostać w grze. Patrząc na ofensywne usposobienie „Dumy Katalonii” istnieje spore prawdopodobieństwo, że podopieczni Hansiego Flicka rozpoczną strzelanie dość szybko, a to rozochoci także gospodarzy nadchodzącego meczu. W konsekwencji spodziewam się, że obie drużyny wpiszą się na listę strzelców.

W ostatnich bezpośrednich meczach Valencii z FC Barceloną nie brakowało bramek. Obie ekipy wpisywały się na listę strzelców w czterech ostatnich bezpośrednich starciach. Aż trzy z nich kończyły się dorobkiem przynajmniej trzech goli.

Dodam także, że Valencia strzeliła przynajmniej jedną bramkę w ośmiu z dziesięciu ostatnich meczów przed własną publicznością. FC Barcelona trafiała z kolei w dziewięciu z dziesięciu ostatnich wyjazdowych pojedynków.

Co ciekawe oba zespoły konfrontowały się przeciwko sobie niespełna dwa tygodnie temu. Barcelona rozgromiła Valencię aż 7:1 w rozgrywkach La Liga, co sprawia, że ambitne „Nietoperze” będą chciały się odgryźć. To także powinno sprzyjać trafieniom z obu stron boiskowej rywalizacji. Typ na obie strzelą możesz postawić w Betfanie po kursie 1.67.

Patrząc na wspomniany wynik ostatniego pojedynku, można spodziewać się także, że FC Barcelona wygra różnicą co najmniej dwóch goli. Jeśli szukasz wyższego kursu, to taka opcja będzie odpowiednia – Betfan proponuje kurs 2.05 na wygraną „Dumy Katalonii” z handicapem -1 bramka.

Propozycje typów bukmacherskich na Valencia vs FC Barcelona

Obie drużyny strzelą gola @1.67

FC Barcelona wygra w i meczu padnie powyżej 2,5 bramki @1.77

FC Barcelona wygra z handicapem -1 bramka @2.05

Valencia vs FC Barcelona – zapowiedź meczu

Forma Valencii

Valencia w 1/8 finału Pucharu Króla pokonała 2:0 Ourense CF. Od tego czasu zdołała jednak rozegrać już trzy mecze w ramach La Liga. Dwa z nich zakończyły się zwycięstwami – 1:0 nad Realem Sociedad i 2:1 nad Celtą Vigo. Doszła do tego wspomniana, bardzo wysoka porażka 1:7 z FC Barceloną.

Forma FC Barcelony

FC Barcelona w widowiskowym stylu awansowała do ćwierćfinału Pucharu Króla, ogrywając aż 5:1 Betis Sewillę. Od tego czasu podopieczni Hansiego Flicka rozegrali pięć meczów, z których wygrali trzy. FC Barcelona pokonała 5:4 Benfikę, 7:1 Valencię oraz 1:0 Deportivo Alaves. Przytrafiły się też dwa remisy – 1:1 z Getafe i 2:2 z Atalantą Bergamo.

Przewidywane składy Valencia – FC Barcelona

Valencia: Mamardashvili – Foulquier – Tarrega, Mosquera, Gaya – Guerra, Barrenchea – Lopez, Almeida, Rioja – Duro.

Mamardashvili – Foulquier – Tarrega, Mosquera, Gaya – Guerra, Barrenchea – Lopez, Almeida, Rioja – Duro. FC Barcelona: Pena – Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde – Gavi, Casado, Pedri – Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Gdzie oglądać mecz Valencia – FC Barcelona?

Ćwierćfinałowe starcie Valencii z FC Barcelona będziesz mógł obejrzeć na antenie TVP Sport.

Statystyki na typy bukmacherskie Valencia – FC Barcelona

FC Barcelona wygrała trzy ostatnie mecze

FC Barcelona nie przegrała z Valencią od dziesięciu ostatnich pojedynków

W czterech ostatnich bezpośrednich starciach obie drużyny wpisały się na listę strzelców

W trzech ostatnich bezpośrednich meczach padło za każdym razem powyżej 2,5 bramki

Valencia nie przegrała u siebie dwóch ostatnich spotkań

FC Barcelona jest niepokonana od dziewięciu starć

Typowanie wyniku meczu Valencia vs FC Barcelona

Nie spodziewam się innego rozstrzygnięcia, niż zwycięstwo FC Barcelony. Raz, że „Duma Katalonii” posiada zdecydowanie większą siłę rażenia. Dwa, to ostatni niedawny pojedynek obu zespołów w La Liga. FC Barcelona wygrała aż 7:1 i nie spodziewam się, aby nagle Valencia była w stanie cokolwiek wskórać. Stąd ciekawym rozwiązaniem może być zagranie handicapu -1 bramka po stronie „Dumy Katalonii”. Betfan proponuje kurs 2.05. To dobry mnożnik do wykorzystania nawet i na kuponie pojedynczym, co nie zawsze jest takie oczywiste.

fot. Press Focus