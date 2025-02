Sevilla vs FC Barcelona – 09.02 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Sevilla vs FC Barcelona

Rozgrywki: La Liga

Data i godzina: 9 lutego, 21:00

Stadion: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Czy gospodarze będą w stanie powstrzymać na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán rozpędzoną FC Barcelonę? „Duma Katalonii” pokazała moc przed kilkoma dniami, ogrywając aż 5:0 Valencię w ćwierćfinale Pucharu Króla. Sprawdź moje typy bukmacherskie.

Sevilla vs FC Barcelona – typy bukmacherskie

Sevilla vs FC Barcelona: wygrana FC Barcelony z handicapem -1,5 bramka

Przyznam wprost, że nie spodziewam się żadnej niespodzianki na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán w Sevilli i typuję pewne zwycięstwo FC Barcelony. Sądzę nawet, że podopieczni Hansiego Flicka wygrają różnicą co najmniej dwóch bramek. Stąd typy z handicapem -1,5 gola po stronie właśnie „Dumy Katalonii”.

Warto zacząć od tego, co FC Barcelona zrobiła przed kilkoma dniami. Barca dosłownie zmiotła z boiska Valencię, wygrywając 5:0 i awansując do półfinału Pucharu Króla. A przecież nie można też zapominać, że „Duma Katalonii” zagrała między innymi bez Roberta Lewandowskiego.

Sevilla to drużyna, która gra znacznie poniżej oczekiwań i tak naprawdę trudno znaleźć argumenty, przemawiające za tym, że będzie się w stanie postawić przyjezdnym z Barcelony. Zwłaszcza że Sevilla zremisowała ostatnio ze słabym Espanyolem czy dzieliła się punktami także z Getafe. Przeciwko tak silnemu rywalowi jak „Duma Katalonii”, defensywa Sevilli może mieć wyjątkowo trudne zadanie. Wystarczy wspomnieć ostatni bezpośredni mecz, który Barca wygrała aż 5:1. W tym sezonie podopieczni Hansiego Flicka zanotowali kilka podobnie okazałych zwycięstw.

Wszystko skłania się zatem ku temu, że Barca przywiezie z Sevilli co najmniej dwubramkowe zwycięstwo i zarazem komplet punktów, którym spróbuje postraszyć Atletico i Real.

Propozycje typów bukmacherskich na Sevilla vs FC Barcelona

FC Barcelona wygra z handicapem -1,5 bramki @2.37

Powyżej 3,5 bramki w meczu @1.70

FC Barcelona wygra i powyżej 3,5 bramki w meczu @2.89

Sevilla vs FC Barcelona – zapowiedź meczu

Forma Sevilli

Sevilla nie może być zadowolona ze swoich ostatnich występów, gdyż wygrała zaledwie jeden z czterech ostatnich meczów ligowych, remisując dwa poprzednie. Podział punktów czy to z Getafe, czy z Espanyolem na pewno nie napawa optymizmem przed konfrontacją z FC Barceloną. Sevilla w tabeli zajmuje odległe 12. miejsce i musi uważać, bowiem jej przewaga nad strefą spadkową to tylko 7 punktów.

Forma FC Barcelona

Przed rozpoczęciem 23. kolejki La Liga, FC Barcelona zajmowała w tabeli trzecie miejsce, tracąc odpowiednio 3 punkty do drugiego Atletico Madryt i cztery oczka do liderującego Realu Madryt. W czwartek „Duma Katalonii” rozgromiła aż 5:0 Valencię i awansowała do półfinału krajowego pucharu. Jeśli chodzi o ostatnią kolejkę La Liga, to podopieczni Hansiego Flicka zanotowali w niej skromne zwycięstwo 1:0 nad Deportivo Alaves.

Przewidywane składy Sevilla vs FC Barcelona

Sevilla: Nyland – Sanchez, Bade, Gudelj, Pedrosa – Sow, Lokonga, Niguez – Lukebakio, Romero, Vargas.

Nyland – Sanchez, Bade, Gudelj, Pedrosa – Sow, Lokonga, Niguez – Lukebakio, Romero, Vargas. FC Barcelona: Szczęsny – Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde – Lopez, de Jong, Pedri – Yamal, Torres, Raphinha

Gdzie oglądać mecz Sevilla vs FC Barcelona?

Mecz będziesz mógł obejrzeć na antenach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport. Poza tym transmisja dostępna będzie także na platformie CANAL+ Online dla abonentów lub po wykupieniu dostępu.

Nadchodzące mecze

Statystyki na typy bukmacherskie Sevilla vs FC Barcelona

FC Barcelona wygrała sześć ostatnich meczów przeciwko Sevilli

FC Barcelona jest niepokonana od dziesięciu meczów, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki

W czterech z pięciu ostatnich pojedynków FC Barcelona strzelała co najmniej dwie bramki

Sevilla nie wygrała od dwóch kolejek La Liga, remisując dwa poprzednie spotkania

Sevilla traci średnio 1,36 gola na każdy mecz hiszpańskiej ekstraklasy

FC Barcelona strzela średnio 2,73 bramki na każdy pojedynek w La Liga

Typowanie wyniku meczu Sevilla vs FC Barcelona

Choć FC Barcelona potrafiła w tym sezonie przegrać czy zremisować w najmniej oczekiwanym momencie, to nie spodziewam się w Sevilli żadnej niespodzianki. Gospodarze grają zdecydowanie poniżej oczekiwań i rozpędzona „Duma Katalonii” powinna zgarnąć pewne trzy punkty. Kto wie, czy mecz nie zakończy się pogromem. Ze swojej strony typuję zwycięstwo Barcy różnicą co najmniej dwóch goli. Taki zakład możesz postawić w Betters po kursie 2.37.

Ranking bukmacherów 1 Betfan Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł! 2 Betclic Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7 3 STS Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł 4 TotalBet Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne) zobacz pełny ranking

fot. Press Focus