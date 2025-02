Atalanta: Kolejna gwiazda drużyny przedwcześnie kończy sezon

Atalanta mimo bardzo dobrej jesiennej części sezonu wpadła aktualnie w dołek formy. W 2025 roku podopieczni Gian Piero Gasperiniego wygrali tylko dwa z dziewięciu meczów i tracą już siedem punktów do liderującego SSC Napoli. Po kontuzji Ademoli Lookmana, a także pauzy do końca rundy Giorgio Scalviniego – z Bergamo dochodzą znów złe nowiny. Po krótkim epizodzie z Torino, także Gianluca Scamacca wypada do końca sezonu. Ogromny pech „Bergamaschich”!

Atalanta: koniec sezonu kolejnej gwiazdy

Gianluca Scamacca oraz Giorgio Scalvini to bardzo podobne przykłady za ostatnich kilka miesięcy. Obaj przed sezonem 2024/25 doznali bardzo poważnej kontuzji jaką są zerwane więzadła krzyżowe. To właśnie wtedy w krótkim czasie klub dopiął transfer Mateo Reteguiego, który znakomicie zastępuje rosłego napastnika włoskiej kadry.

Obaj panowie o inicjałach „GS” zdążyli dość szybko wrócić do gry – napastnik po niecałych sześciu miesiącach wystąpił w meczu z Torino na kilka minut. 26-latek może mówić o sporym pechu, bowiem praktycznie od razu zerwał mięsień na treningu i już może pożegnać się z grą w tym sezonie.

Atalanta wykorzystała defensora po powrocie do zdrowia po 5,5 miesiąca w liczbie 371 minut w ośmiu spotkaniach. W meczu z Barceloną odnowił mu się jednak stary uraz pleców i potrzebna będzie operacja. Obrońca wróci do zdrowia na tyle późno, że nie zagra już w tej kampanii.

Napastnik na Instagramie wrzucił zdjęcie po operacji i napisał „teraz na pewno pojadę do Lourdes”. Francuska wioska zlokalizowana na południu to dla chrześcijan jedno z miejsc kultu. Znana na cały świat jest woda z tego miejsca, której zastosowanie spowodowało w praktyce wiele ciężkich do wytłumaczenia cudów. Według szacunkowych danych, ponad 7000 uzdrowień miało już miejsce, a kilkadziesiąt uznano za ciężkie do wytłumaczenia.

Atalanta może mówić o sporym pechu, ponieważ nie dość, że straciła na resztę sezonu dwie gwiazdy, gdy akurat wpadła w dołek to jeszcze w Lidze Mistrzów zajęła dziewiątą lokatę w fazie ligowej. Oznacza to pierwsze miejsce spoza gwarancji awansu prosto do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Drużyna z Lombardii zagra w fazie play-off dwumecz z Clubem Brugge, w którym wychowywał się jej zawodnik – Charles De Ketelaere. Mecze zaplanowano na 12 oraz 18 lutego.

Fot. PressFocus