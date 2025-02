Koniec spekulacji! Bayern przekonał Musialę

Bayern Monachium w końcu dopiął swego! Po tym jak niedawno klub ze stolicy Bawarii ogłosił przedłużenie umowy z Alphonso Daviesem, tym razem nowy i długoterminowy kontrakt z „Bawarczykami” podpisał niezwykle utalentowany Jamal Musiala, który już teraz uchodzi za jednego z najlepszych graczy na całym piłkarskim globie.

Bayern i Musiala dogadali się

Po tym jak Max Eberl i spółka byli w stanie osiągnąć pełne porozumienie w sprawie dalszej przyszłości Manuela Neuera oraz Alphonso Daviesa, szampany w gabinetach przy Saebener Strasse w Monachium wystrzeliły po raz kolejny z wielkim hukiem! Nowy długoterminowy kontrakt z ekipą rekordowego mistrza Niemiec podpisał Jamal Musiala, który uchodzi nie tylko za nadzieję FCB, ale i również całej niemieckiej piłki.

Warto podkreślić, że Bayern Monachium i jego szefowie musieli się sporo napracować, podobnie jak w przypadku Daviesa, aby zatrzymać młodego Niemca w Monachium na dłużej. Koniec końców wszystkie zaangażowane strony dogadały się i odtąd popularnie określany przez kibiców „Bambi” będzie reprezentował barwy „Gwiazdy Południa” co najmniej do końca czerwca 2030 roku. Zgodnie z zapowiedziami bossów, Musiala w przyszłości ma stać się jedną z głównych twarzy bawarskiego klubu.

− Najlepsze kluby na całym świecie szukają wyróżniających się zawodników – a Jamal Musiala po raz kolejny się wyróżnia. Charakteryzuje on teraźniejszość Bayernu, będzie również kształtował przyszłość i jest twarzą naszego nowego pokolenia. Jamal przekonał jednego z najbardziej rozchwytywanych zawodników na świecie do pozostania w FCB na dłużej. Dzięki takim zawodnikom wysyłamy wszystkim silny sygnał, że Bayern jest również siłą, z którą należy się liczyć w przyszłości – skomentował członek zarządu ds. sportu, czyli Max Eberl.

− Jestem bardzo szczęśliwy: Bayern jest jednym z najważniejszych klubów na świecie, tutaj stawiałem swoje pierwsze kroki w profesjonalnej piłce nożnej i jestem przekonany, że mogę osiągnąć wielkie rzeczy z tym klubem w nadchodzących latach. Czuję się jak w domu w Monachium i w klubie z naszymi fantastycznymi fanami. Mamy razem wielkie plany – nie mogę się doczekać wszystkiego, co ma nadejść! – podsumował z wielkim entuzjazmem Jamal Musiala.

Bayern zgodził się na klauzulę w umowie

Jak można było się spodziewać, krótko po ogłoszeniu nowej umowy Musiali, niemieckie media opublikowały sporo informacji odnośnie szczegółów kontraktu pomocnika. Jednym z najistotniejszych szczegółów jest fakt, że Bayern zgodził się na pewien ważny warunek środowiska młodego pomocnika.

Począwszy od lata 2025 do lata 2029 roku w umowie obecna będzie klauzula odejścia w wysokości około 175 milionów euro. Z kolei w ostatnim roku obowiązywania porozumienia, suma ta zostanie zredukowana do 100 milionów euro.

Jeśli zaś mowa o pensji Jamala, to została ona rzekomo ustalona na około 25 milionów euro rocznie (brutto), wliczając to również liczne bonusy za występy i sukcesy. Ponadto za parafowanie dokumentu z „Bawarczykami”, 21-latek miał również otrzymać spory bonus, ale jak podkreślają reporterzy „Sport Bilda”, była to suma znacznie niższa niż 22 miliony euro, które miał z kolei otrzymać jego przyjaciel Alphonso Davies.

Kim jest Jamal Musiala?

Bayern stał się nowym domem dla Jamala latem 2019 roku, kiedy to za około 200 tysięcy euro (ekwiwalent szkoleniowy dla Chelsea za piłkarza-młodzieżowca) przeniósł się do Campusu FCB, jednakże zaledwie rok później, został już włączony do pierwszego zespołu, gdzie stopniowo rozwijał się, a następnie stał absolutnie kluczowym graczem. Obecnie nikt nie wyobraża sobie wyjściowej XI monachijczyków bez Musiali. Jego szacunkowa wartość to 140 milionów euro. Co do dotychczasowych liczb i osiągnięć, to prezentują się one następująco:

193 spotkania

58 bramek

38 asyst

11 tytułów (w tym sekstet)

Fot. screen YouTube/Bayern