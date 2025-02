Radomiak Radom pożegna piłkarza, który jest w klubie od… miesiąca?

Radomiak Radom lada moment może zakończyć współpracę z pozyskanym dosłownie miesiąc temu Jonathanem Juniorem. Jak przekazał Rafał Jończyk na portalu „X”, zawodnik rozwiąże kontrakt z klubem, co utwierdzi wszystkich we wniosku, iż był to mocno nietrafiony zimowy ruch. Mówi się, że chodzi o niezadowalającą formę zawodnika.

Radomiak z ogromnym niewypałem?

Sytuacja w Kotwicy Kołobrzeg była doskonale znana wszystkim obserwującym ten klub. Jonathan Junior, który przez długi czas wojował z klubem, domagał się zaległej pensji. Ostatecznie udało mu się rozstać z Kotwicą. Wówczas stał się bardzo atrakcyjnym kąskiem na rynku transferowym i można było jedynie oczekiwać, gdzie teraz zagości. Mówiło się nie tylko o samym Radomiaku Radom, ale także Wiśle Płock, czy klubie z pierwszej ligi ukraińskiej.

Brazylijczyk był kluczową postacią Kotwicy w walce o awans na zaplecze PKO BP Ekstraklasy. Wówczas w 30 spotkaniach zdobył dokładnie 23 bramki, dzięki czemu został królem strzelców tamtych rozgrywek. Jak potoczył się sezon w Betclic 1. lidze raczej każdy pamięta, a teraz stało przed nim spore wyzwanie.

Gra na najwyższym poziomie rozgrywkowym była małą niewiadomą, jednak koniec końców Radomiak był zmuszony szukać zastępstwa za odchodzącego do Rakowa Leonardo Rochę. Już w tym momencie doskonale zdajemy sobie sprawę, że Jonathan Junior nawet nie zbliżył się do tego miana.

Lada moment rozwiąże kontrakt?

25-letni napastnik znajduje się w naszym kraju od 2023 roku, lecz aktualny rok nie rozpocznie się dla niego zbyt pozytywnie. Radomiak zdecydował się pozyskać tego zawodnika i dokładnie w dniu 17 stycznia zobaczyliśmy prezentację Brazylijczyka. Przy odejściu z Kotwicy obie strony zdołały się dogadać, przez co szybko udało się dopiąć formalności – umowa do końca aktualnego sezonu z możliwością przedłużenia. Można było wtedy przypuszczać kiedy oraz w jakim stylu zadebiutuje w Radomiaku, ale fani tego klubu nie mieli okazji obejrzeć go w akcji.

Jonathan Junior ani razu nie znalazł się w kadrze meczowej radomskiego zespołu, a teraz otrzymaliśmy bardzo zaskakujące informacje. Rafał Jończyk przekazał, że już za moment 25-latek ma rozwiązać kontrakt z Radomiakiem. Zdecydowanie jeśli wszystko zostanie oficjalnie potwierdzone, będziemy mieli do czynienia z jednym z najgorszych transferów tego zimowego okienka. Junior spędził w nowym zespole nieco ponad miesiąc. Fani nie omieszkali pozostawić sprawy bez komentarza, zarzucając Brazylijczykowi fatalną formę fizyczną.

