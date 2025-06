OFICJALNIE: Griezmann zdecydował ws. swojej przyszłości w Atletico

Choć kontrakt Antoine’a Griezmanna z Atletico Madryt wygasa dopiero w czerwcu 2026 roku, Francuz już teraz podjął decyzję ws. swojej przyszłości w klubie ze stolicy Hiszpanii. Wiele mówiło się o jego odejściu z ekipy „Los Colchoneros”, a kierunkiem, który miałby obrać, było MLS. Teraz za pośrednictwem oficjalnych kanałów Atleti wszelkie spekulacje zostały ucięte, bowiem mamy jasny obraz sytuacji.

Antoine Griezmann, czyli legenda Atletico Madryt

Antoine Griezmann to bez wątpienia jedna z największych legend w historii Atletico Madryt. Śmiało można rzec, że Francuz jest obok Diego Simeone główną twarzą współczesnej ery klubu ze stolicy Hiszpanii. Z „Los Colchoneros” po raz pierwszy związał się latem 2014 roku, po mistrzostwach świata w Brazylii. Wówczas został sprowadzony jeszcze na Estadio Vicente Calderon za 30 milionów euro z Realu Sociedad, co było wówczas drugim najdroższym transferem w historii Atleti, jak i drugą największą sprzedażą w historii klubu z San Sebastian.

Jego pobyt w Madrycie trwał pięć lat i w tym czasie sięgnął on po trzy trofea klubowe – Superpuchar Hiszpanii w 2014 roku, Ligę Europy oraz Superpuchar UEFA w 2018 roku. Zdobył także brązowe oraz dwa srebrne medale mistrzostw Hiszpanii, a w 2016 roku dotarł z Atleti do finału Ligi Mistrzów, gdzie jednak jego zespół musiał uznać wyższość Realu Madryt. Dodajmy, że w derbach na San Siro Francuz zmarnował rzut karny na początku drugiej połowy. Na pocieszenie kibice „Los Colchoneros” wybrali go najlepszym piłkarzem klubu w sezonie 2015/16.

Latem 2019 roku za rekordowe do dziś w historii Atletico 120 milionów euro został sprzedany do FC Barcelona, by zrobić to, czego nie udało mu się w stolicy Hiszpanii – wygrać Ligę Mistrzów i La Liga. Jednak w czasie jego dwuletniego pobytu w stolicy Katalonii „Blaugrana” nie zdobyła ani jednego, ani drugiego, podczas gdy w 2021 roku mistrzem kraju zostało Atleti. Po nieudanej przygodzie w Barcelonie syn marnotrawny wrócił do „Los Colchoneros”, choć tym razem nie udało mu się już sięgnąć z klubem po żadne trofeum.

Francuz zdecydował ws. swojej przyszłości

W ciągu łącznie dziewięciu sezonów były reprezentant Francji rozegrał dla Atletico 442 mecze, co jest ósmym najwyższym wynikiem w historii klubu. W tym czasie strzelił dla Atleti 197 goli, co jest absolutnym rekordem w 122-letniej historii madryckiego klubu, a do tego zaliczył 93 asysty. Jeszcze do niedawna mogło wydawać się, że sezon 2025/26 będzie jego ostatnim na Półwyspie Iberyjskim. Spekulowano bowiem, że po wygaśnięciu umowy Francuz przeniesie się za Ocean Atlantycki, a konkretnie do MLS.

Jednak wiosną tego roku, krótko po 34. urodzinach zawodnika, pojawiły się doniesienia, że zdecyduje się on przedłużyć wygasającą po sezonie 2025/26 umowę o 12 miesięcy. Po wielu tygodniach oczekiwania kibice Atleti wreszcie doczekali się oficjalnego komunikatu – Griezmann zostaje w klubie przynajmniej do czerwca 2027 roku. Będzie on mógł więc szlifować swój rekord strzelecki „Los Colchoneros”, a także spróbować powalczyć o trzecie miejsce w klasyfikacji zawodników z największą liczbą występów dla tego klubu.

Dla Atletico sezon 2024/25 jeszcze nie dobiegł końca. W sobotę 15 czerwca o godzinie 21:00 czasu polskiego podopieczni „Cholo” Simeone meczem ze zwycięzcą ostatniej edycji Ligi Mistrzów – PSG, rozpoczną zmagania w Klubowych Mistrzostwach Świata. Debiutujący na klubowym mundialu madrytczycy w fazie grupowej rywalizować będą także z jednym ze współgospodarzy turnieju – Seattle Sounders oraz triumfatorem poprzedniej edycji Copa Libertadores – brazylijskim Botafogo.

