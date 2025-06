Niemcy – Portugalia – 04.06 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Niemcy – Portugalia

Rozgrywki: Liga Narodów UEFA

Data i godzina: 4 czerwca, godzina 21:00

Stadion: Allianz Arena, Monachium

W niezwykle ciekawie zapowiadającym się półfinale Ligi Narodów UEFA reprezentacja Niemiec zmierzy się z Portugalią. Dla Niemców będzie to pierwszy raz, kiedy awansowali do tej fazy turnieju, podczas gdy Portugalia ma już na koncie triumf w inauguracyjnej edycji rozgrywek, w sezonie 2018/19. Nadchodzące spotkanie odbędzie się na Allianz Arenie w Monachium, a więc stadionie, który zaledwie kilka dni temu gościł finał Ligi Mistrzów. Kto okaże się lepszy i awansuje do wielkiego finału Ligi Narodów UEFA? Sprawdź moją zapowiedź i typy!

Niemcy – Portugalia – typy bukmacherskie

Niemcy – Portugalia: Powyżej 2,5 bramki w meczu

Niemcy i Portugalia to drużyny o wyraźnie ofensywnym nastawieniu. Dlatego też kibice zgromadzeni na Allianz Arenie w Monachium, jak i przed telewizorami, mają prawo oczekiwać znakomitego widowiska. Za takim scenariuszem przemawia także historia bezpośrednich starć tych reprezentacji – w pięciu z sześciu ostatnich meczów pomiędzy Niemcami a Portugalią padało za każdym razem ponad 2,5 gola. Właśnie dlatego typuję podobny przebieg także tym razem. Warto dodać, że zarówno Niemcy, jak i Portugalczycy strzelili po trzy bramki w swoich ostatnich spotkaniach.

Biorę pod uwagę również scenariusz, w którym na listę strzelców wpisują się obie drużyny. Po pierwsze – taka sytuacja miała miejsce w trzech z pięciu ostatnich bezpośrednich pojedynków. Po drugie – mimo że zarówno Niemcy, jak i Portugalia potrafią grać ofensywnie i skutecznie, to często popełniają błędy w defensywie. Dla przykładu Niemcy stracili trzy gole w ostatnim meczu przeciwko Włochom i nie zachowali czystego konta w żadnym z trzech ostatnich spotkań. Z kolei Portugalia dała sobie wbić dwa gole w meczu z Danią i nie zachowała czystego konta w trzech z pięciu ostatnich występów. Spodziewam się także, że już w pierwszej połowie zobaczymy przynajmniej dwa gole. Typ ten argumentuje faktem, że Niemcy będą chcieli narzucić swój styl od początku meczu, a i Portugalia nie pozostanie w tym zakresie dłużna.

Propozycje typów bukmacherskich na Niemcy – Portugalia

Powyżej 2,5 gola w meczu @1.74

Obie drużyny z bramką @1.68

Powyżej 1,5 bramki w 1. połowie @2.49

Niemcy – Portugalia – zapowiedź meczu

Forma reprezentacji Niemiec

Reprezentacja Niemiec w ćwierćfinale Ligi Narodów UEFA wyeliminowała Włochy, wygrywając pierwszy mecz 2:1 i remisując w rewanżu 3:3. Warto dodać, że zespół Juliana Nagelsmanna pozostaje niepokonany od siedmiu spotkań, z których aż cztery zakończył zwycięstwem.

Forma reprezentacji Portugalii

Portugalczycy w ćwierćfinale Ligi Narodów UEFA wyeliminowali Duńczyków, choć po porażce 0:1 w pierwszym meczu i zwycięstwie 3:2 w rewanżu do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. Popularni „Nawigatorzy” strzelili w niej dwa gole i zameldowali się w półfinale. Warto jednak zaznaczyć, że Portugalia wygrała tylko 2 z 5 ostatnich spotkań.

Gdzie oglądać mecz Niemcy – Portugalia?

Mecz Niemców z Portugalczykami w półfinale Ligi Narodów UEFA obejrzysz na trzech antenach – Polsat Sport 3, Polsat Sport Premium 1 oraz TVP Sport.

Nadchodzące mecze

Statystyki na typy bukmacherskie Niemcy – Portugalia

Niemcy są niepokonani od siedmiu meczów

Niemcy wygrali pięć ostatnich bezpośrednich spotkań przeciwko Portugalczykom

W pięciu z sześciu ostatnich bezpośrednich starć padało za każdym razem powyżej 2,5 gola

Niemcy i Portugalczycy strzelili po trzy gole w swoich ostatnich meczach (Portugalczycy nawet pięć, jeśli wliczymy dogrywkę)

Niemcy nie zachowali czystego konta w trzech ostatnich spotkaniach

Typowanie wyniku meczu Niemcy – Portugalia

Moim zdaniem czeka nas ciekawe widowisko, okraszone golami z obu stron. Nie może być jednak inaczej, bowiem to starcie dwóch ofensywnie usposobionych drużyn. Niemcy mają jednak patent na Portugalczyków, co potwierdza fakt, że wygrali pięć ostatnich bezpośrednich starć. I taki scenariusz typuję i tym razem.

Ranking bukmacherów 1 Betfan Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł! 2 Betclic Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7 3 STS Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł 4 TotalBet Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne) zobacz pełny ranking

fot. IMAGO