Reprezentant Polski z pierwszym golem po transferze za granicę

Reprezentant Polski do lat 21 Michał Rakoczy strzelił pierwszego gola od czasu transferu z Cracovii do Turcji. Jego drugoligowe Ankaragucu rozbiło przed własną publicznością Bandirmaspor 4:0, a wychowanek „Pasów” zdobył bramkę na 2:0. Na listę strzelców wpisał się po zaledwie czterech minutach swojego występu.

Reprezentant Polski z zagranicznym transferem

Michał Rakoczy doczekał się zagranicznego transferu. Stracił w hierarchii klubowej w Krakowie, nie został zabrany nawet na obóz przygotowawczy, choć jeszcze jakiś czas temu był… kapitanem. Dlatego wychowanek Cracovii został wypożyczony do tureckiego Ankaragucu, któremu ma pomóc awansować do ekstraklasy. Jeśli ten cel uda się zrealizować, stołeczny klub będzie zobowiązany wykupić pomocnika. W przypadku braku awansu do Super Lig mowa jedynie o możliwości jego wykupienia po zakończeniu tego sezonu. Kwota transferu ma wynieść od miliona do nawet półtora miliona euro.

Dopiero w trzecim występie w nowych barwach znalazł się w wyjściowym składzie Ankaragucu, ale już w przerwie został zmieniony. Mimo to w trzech kolejnych meczach wciąż awizowany był do pierwszego składu. Zmieniło się to dopiero w ten weekend, gdy po raz pierwszy od 2 lutego spotkanie rozpoczął na ławce rezerwowych. W 26. kolejce tureckiej drugiej ligi stołeczny klub podejmował u siebie piąty w tabeli Bandirmaspor. Już w siódmej minucie gospodarze wyszli na prowadzenie po bramce Riada Bajicia z rzutu karnego.

Pierwszy gol w nowych barwach

Przegrywający do przerwy 0:1 goście przed rozpoczęciem drugiej połowy wzmocnili atak osobą znanego z występów w polskiej Ekstraklasie… Marco Paixao, który znakomicie radzi sobie w drugiej lidze tureckiej mimo 40 lat na karku. W 72. minucie pojawił się kolejny ekstraklasowy akcent, bowiem na placu gry zaprezentował się Michał Rakoczy. Reprezentant Polski U21 potrzebował zaledwie czterech minut, by strzelić premierowego gola w nowych barwach.

Znakomite prostopadłe podanie w jego kierunku posłał Osman Celik. Polak następnie przełożeniem piłki do lewej nogi minął defensora gości i po wejściu w pole karne pokonał Akina Alkana – notabene byłego bramkarza Ankaragucu. Po tym trafieniu wychowanek „Pasów” wyraźnie poczuł dużą ulgę, bowiem był to jego pierwszy gol od dziewięciu miesięcy.

Nie tylko Rakoczy zaliczył wejście smoka, bowiem tuż po bramce jego zespołu na 3:0 na murawie zameldował się Sirozhiddin Astanakulov i potrzebował jeszcze mniej, bo raptem dwóch minut, by wpisać się na listę strzelców. Tym zwycięstwem Ankaragucu przełamało sześciu kolejnych meczów bez wygranej, na którą składało się zresztą pięć porażek z rzędu.

Była to także pierwsza wygrana stołecznego klubu od 4 stycznia. Dzięki pokonaniu faworyzowanego „Serca” oddaliły się od strefy spadkowej na dwa punkty. Ścisk w tabeli drugiej ligi tureckiej jest tak duży, że mimo dopiero 13. miejsca Ankaragucu do strefy premiowanej grą w barażach o awans do ekstraklasy traci tylko pięć punktów.

fot. PressFocus