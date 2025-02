Gikiewicz wściekły po porażce: „Graliśmy tak, jak kazał trener”

W sobotę Widzew Łódź przegrał 0:4 z Pogonią Szczecin. Po spotkaniu gorzkich słów nie szczędził Rafał Gikiewicz. Bramkarz gospodarzy udzielił emocjonalnej wypowiedzi w rozmowie z Canal+ Sport, który był wyraźnie zdenerwowany postawą zespołu w tym meczu.

Gorące krzesło Daniela Myśliwca?

Widzew niedawno podjął decyzję o zmianach w sztabie szkoleniowym, w wyniku których klub pożegnał się z Tomaszem Włodarkiem i Karolem Zniszczołem. Włodarek, będący bliskim współpracownikiem Dawida Szwargi, dołączył do sztabu trenerskiego w Arce Gdynia. Zniszczoł z kolei stał się powodem napięć między prezesem a trenerem, ponieważ Myśliwiec pracował z nim jeszcze w Stali Rzeszów, traktując go jako swojego zaufanego współpracownika. Cała sytuacja wywołała duże poruszenie w mediach społecznościowych.

Na jego profilu pojawił się post z rozpadającymi się kostkami domina. 39-latek nie wyjaśnił co miał ma myśli, jednak w nietrudny sposób to zinterpretować i traktować jako formę pokazania niezadowolenia z całej sytuacji.

Na początku lutego prezes Widzewa Łódź Michał Rydz przekonywał, że obie strony chcą ze sobą współpracować, ale nie doszły do porozumienia. Kilka dni później ukazał się komunikat… mówiący dokładnie to samo.

Trener Daniel Myśliwiec otrzymał wsparcie od kibiców, którzy domagali się transferów i stanęli murem za trenerem. Niestety runda wiosenna dla Widzewa Łódź rozpoczęła się fatalnie. W czterech meczach klub zdobył tylko jeden punkt, strzelając dwie bramki i tracąc aż 12 goli. Narracja kibiców Widzewa zmieniła się diametralnie – teraz chcą odejścia trenera.

Gikiewicz dorzucił do pieca

Swoje trzy grosze dorzucił bramkarz Widzewa Łódź. Rafał Gikiewicz na gorąco, tuż po przegranym meczu z Pogonią Szczecin:

– Co mam powiedzieć. Jak popatrzymy na wszystkie mecze w tym roku, to tak łatwo jak nam strzelić bramkę nie jest żadnemu innemu zespołowi. Po takim meczu – ja jestem fatalny. Widzew nie zasługuje żebyśmy tak prezentowali się na boisku.

Golkiper, który w przeszłości grał m.in. dla Śląska Wrocław, Unionu Berlin, Eintrachtu Brunszwik, Augsburga czy Ankaragucu wypowiedział również słowa krytykujące trenera Daniela Myśliwca:

– Oczywiście, to nie był dobry pomysł na Pogoń. Wykonujemy to, co trener nam każe. Tak trenowaliśmy cały tydzień, tak mieliśmy grać. Coś się musi zdarzyć. Jeżeli problemem jest Mateusz Żyro, Fran Alvarez czy Rafał Gikiewicz – mogę usiąść na ławce, jestem pierwszy do tego. Wychodząc na boisko, nie myślisz, czy Daniel Myśliwiec będzie tu 1 lipca. No bez jaj. Przede wszystkim takim słabym meczem przede wszystkim trener za to odpowiada, ale to my robimy błędy. (…) Czasami ktoś musi sobie powiedzieć, czasami… uderzyć ręką w stół – stwierdził Rafał Gikiewicz na antenie CANAL + Sport.

