Łukasz Piszczek zdecydował ws. swojej przyszłości. Tym się będzie teraz zajmował

Przed miesiącem, wraz ze zwolnieniem Nuriego Sahina z funkcji trenera BVB, z klubem z Dortmundu pożegnał się także jego asystent – Łukasz Piszczek. Wcześniej związany był z LKS-em Goczałkowice-Zdrój, gdzie pełnił rolę grającego trenera. Po kilku miesiącach 39-latek znów będzie występował w barwach swojego macierzystego klubu.

Z polskiej III ligi do Borussii Dortmund

Z LKS-em Goczałkowice-Zdrój Łukasz Piszczek związany był od siódmego roku życia i trenował tam pod okiem swojego ojca – Kazimierza. Po niemal dziesięciu latach, w 2001 roku trafił do Gwarka Zabrze, a stamtąd wypłynął na szerokie wody. Kiedy w 2021 roku po niemal dwóch dekadach zakończył granie na najwyższym poziomie, po 20 latach wrócił do swojego macierzystego klubu. Przez trzy sezony występował z LKS-em w III lidze, a od marca 2023 roku pełnił nawet rolę grającego trenera.

Po roku wywalczył pierwsze trofeum jako trener, bowiem wygrał z LKS-em Puchar Polski w podokręgu Tychy. Co więcej, było to pierwsze trofeum w 64-letniej wówczas historii klubu. Jego druga przygoda z macierzystym klubem zakończyła się latem 2024 roku, bowiem dołączył do sztabu Nuriego Sahina, który przed startem tego sezonu przejął Borussię Dortmund. Kadencja legendarnego pomocnika BVB zakończyła się jednak już po pół roku, a wraz z nim z klubem pożegnał się jego sztab, w tym Piszczek.

Piszczek wrócił do macierzystego klubu

W czterech pierwszych meczach w 2025 roku BVB poniosła cztery porażki, co skutkowało zwolnieniem 36-latka. Pogrążyła go wyjazdowa porażka w siódmej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów z Bologną 1:2. Po powrocie z Niemiec Piszczek znów zamieszkał w Katowicach i dalej angażuje się w swój projekt, jakim jest LKS Goczałkowice-Zdrój. Podobnie, jak przed wyjazdem do Dortmundu, 39-latek będzie biegał po trzecioligowych boiskach w barwach swojego macierzystego klubu, o czym poinformował Sebastian Staszewski z „Faktu”.

Choć Piszczek znany jest z gry na prawej obronie, w zespole LKS-u pełnił rolę środkowego obrońcy i tak też będzie tym razem. Jego pierwszy występ po powrocie najpewniej będzie miał miejsce już w ten weekend. W sobotę 1 marca o godzinie 14:00 Goczałkowice-Zdrój zmierzą się na wyjeździe z przedostatnią w tabeli grupy III Betclic 3. Ligi Stalą Brzeg. Drużyna prowadzona przez Przemysława Gomułkę, którą przejął po przenosinach Piszczka za zachodnią granicę, w rundzie wiosennej będzie bić się o pierwszy w historii klubu awans do Betclic 2. Ligi.

Na 16 kolejek przed końcem sezonu zasadniczego LKS do dającego grę w barażach drugiego miejsca traci sześć punktów. Z kolei do premiowanego bezpośrednim awansem do Betclic 2. Ligi zespół z Goczałkowic-Zdroju traci osiem punktów. Liderem rozgrywek obecnie są rezerwy Śląska Wrocław, tuż za ich plecami zaś znajduje się Carina Gubin.

fot. PressFocus