Wyróżnienia 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Już tylko dziesięć kolejek pozostało do końca tego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Drugi weekend swoje mecze wygrały Lech, Raków i Jagiellonia, i wszystko wskazuje, że te drużyny zakończą sezon 2024/25 na podium. M.in. o tych zespołach mowa będzie w 24. wydaniu „Ekstraklasowych Wyróżnień”. Jak co kolejkę wybraliśmy piłkarza, gola, młodzieżowca, mecz oraz sensację minionej serii gier naszej ukochanej ligi.

Piłkarz kolejki – Jonatan Braut Brunes (Raków)

W ciągu zaledwie sześciu dni Jonatan Braut Brunes podwoił swój dorobek w barwach Rakowa. Po meczach z Lechią Gdańsk i Piastem Gliwice Norweg ma na koncie już osiem goli dla „Medalików”. Dla porównania, we wcześniejszych 20 występach zdobył dla częstochowian tylko cztery. W poniedziałek 3 marca 24-latek błysnął dubletem przed własną publicznością w wygranym 3:1 starciu z beniaminkiem, z kolei w sobotę 8 marca wbił dwie bramki niepokonanemu wcześniej w rundzie wiosennej PKO BP Ekstraklasy Piastowi.

I podobnie, jak w meczu z Lechią, jedną z bramek zaliczył po podaniu Iviego Lopeza. Przeciwko beniaminkowi dwójka ta miała bezpośredni udział przy golu na 2:0, tym razem zaś po ich akcji padła bramka na 1:0. Hiszpan wypuścił Brunesa na wolne pole po podaniu.. głową. Ten w sytuacji „sam na sam” pewnie pokonał Frantiska Placha, czym przełamał serię dwóch meczów bez strzelonego gola Piastowi przez Raków.

Tak, jak przeciwko Lechii, to Brunes w rywalizacji z Piastem podwyższył prowadzenie zespołu Marka Papszuna na 2:0. Asysta przy jego drugim golu była jeszcze bardziej efektowna od tej autorstwa Iviego, bowiem zaliczył ją… bramkarz. W 70. minucie dalekie podanie z własnego pola karnego w kierunku Norwega posłał Kacper Trelowski. Adresat urwał się Miguelowi Munozowi, który jeszcze desperacko próbował wybić piłkę wślizgiem, lecz na nic się to zdało. Brunes znów stanął „oko w oko” z Plachem i tym razem „podcinką” pokonał Słowaka.

24-latkowi nie udało się jednak zaliczyć drugiego z rzędu pełnego występu dla Rakowa, bowiem w 82. minucie zmienił go Michael Ameyaw. Dla reprezentanta Polski był to pierwszy występ przeciwko Piastowi od czasu jego przenosin do Częstochowy. Już prowadzenie 2:0 było dla „Medalików” najwyższym zwycięstwem w Gliwicach w historii rywalizacji tych drużyn w Ekstraklasie. W końcówce zostało ono podkręcone, bowiem pierwszego gola dla Rakowa strzelił Peter Barath. Z kolei pierwszy udział przy bramce częstochowian zaliczył Leonardo Rocha.

Gol kolejki – Daniel Hakans (Lech)

Wobec zwycięstwa Rakowa Lech Poznań spadł na drugie miejsce w tabeli. „Kolejorz” szybko jednak wrócił na fotel lidera, bowiem tuż po wygranej zespołu Marka Papszuna w Gliwicach podopieczni Nielsa Frederiksena przed własną publicznością pokonali 3:1 Stal Mielec. Ozdobą tego meczu była bramka na 2:0 Daniela Hakansa, która padła raptem 90 sekund po otwierającym wynik tego meczu golu Rasmusa Carstensena. Piłkarze Stali po wznowieniu gry od środka zdołali wymienić zaledwie kilka podań i już nadziali się na kontrę.

Tytaniczną robotę wykonał Hakans, w ciągu zaledwie 10 sekund ze środkowej strefy połowy jego zespołu znalazł się tuż pod bramką gości. Z prawej strony pola karnego piłkę w jego kierunku wstrzelił Mikael Ishak, który po wybiciu piłki przez Antonio Milicia także przebył kilkudziesięciometrowy sprint. W swoim czternastym występie w barwach Lecha Fin doczekał się pierwszego trafienia dla „Kolejorza”. Wcześniej miał na koncie trzy asysty i co ciekawe, wszystkie także zaliczył na stadionie przy Bułgarskiej.

Młodzieżowiec kolejki – Mariusz Fornalczyk (Korona)

Po pierwszych pięciu kolejkach PKO BP Ekstraklasy w 2025 roku tylko Piast Gliwice oraz Korona Kielce wciąż pozostawały niepokonane. Miano to po minionej serii gier podtrzymał jedynie zespół Jacka Zielińskiego, bowiem podopieczni Aleksandara Vukovicia przed własną publicznością zostali rozbici przez Raków 0:3. „Scyzory” zaś na własnym stadionie pokonały Puszczę Niepołomice 2:1 i po pierwszych sześciu kolejkach PKO BP Ekstraklasy w 2025 roku są liderem rundy wiosennej.

W sześciu ligowych meczach Korona wywalczyła aż 14 punktów. Odniosła cztery zwycięstwa, a pozostałe dwa punkty wywalczyła za sprawą remisów z Legią i Cracovią. Z trzema straconymi bramkami kielczanie są ex aequo z Rakowem najlepszą defensywą PKO BP Ekstraklasy w 2025 roku. Z kolei bezpośredni udział przy trzech z ośmiu strzelonych przez Koronę w tym roku goli zanotował Mariusz Fornalczyk. 22-latek zaliczył asystę przeciwko Śląskowi, a w ostatnich meczach ze Stalą i Puszczą trafiał do siatki.

Wychowanek Pogoni Szczecin po raz pierwszy w karierze wpisał się na listę strzelców w dwóch meczach PKO BP Ekstraklasy z rzędu. Bezpośrednio dzięki jego dwóm ostatnim bramkom Korona zdobyła cztery punkty więcej i ma już 10 punktów przewagi nad strefą spadkową. Jego bramka przeciwko Puszczy mogłaby zresztą kandydować do miana „gola kolejki”, bowiem po przechwycie piłki w kole środkowym przebył z nią kilkadziesiąt metrów, a następnie strzałem z dystansu pokonał Kewina Komara.

Był to trzeci gol skrzydłowego w tym sezonie, dzięki czemu pobił swój najlepszy wynik strzelecki na poziomie PKO BP Ekstraklasy. W rundzie jesiennej poprzedniego sezonu zdobył dwie bramki, po czym opuścił Pogoń Szczecin na rzecz Korony. Bramką z Puszczą wyrównał zarazem swój najlepszy wynik na poziomie centralnym, bowiem w poprzednim sezonie dołożył także dla „Portowców” gola w eliminacjach Ligi Konferencji. Co prawda w sezonie 2020/21 strzelił cztery gole w barwach rezerw Pogoni, jednak na poziomie III ligi.

Mecz kolejki – Motor 3:3 Legia

Absolutne kino – tak można podsumować to, co wydarzyło się w Lublinie na koniec 24. kolejki. Pomiędzy dwumeczem z Molde w 1/8 finału Ligi Konferencji Legii Warszawa przyszło udać się w podróż do stolicy województwa lubelskiego. Wyjazdowe starcie „Wojskowych” z Motorem Lublin przede wszystkim stało pod znakiem powrotu na „stare śmieci” Goncalo Feio. Wizyta Portugalczyka na stadionie beniaminka PKO BP Ekstraklasy miała miejsce zaledwie osiem dni przed pierwszą rocznicą jego odejścia z ówczesnego beniaminka I ligi.

Pierwsza rywalizacja Feio przeciwko swojej byłej drużynie – z 1 września ub. roku – obfitowała w aż siedem bramek. Legia wygrała wówczas przed własną publicznością 5:2. Zaledwie jednego gola mniej zobaczyliśmy w rewanżu, który pięć miesięcy później odbył się na terenie beniaminka. Motor w dramatycznych okolicznościach zremisował 3:3, a bramkę na wagę punktu zdobył w 100. minucie. Choć Vladan Kovacević obronił rzut karny wykonywany przez Samuela Mraza, Słowakowi szczęśliwie udało się dobić piłkę do pustej bramki.

https://twitter.com/CANALPLUS_SPORT/status/1899192505427726791

Był to już trzeci raz w tym meczu, w którym Legia wypuściła z rąk prowadzenie. Najpierw na prowadzenie 1:0 wyszła po absurdalnym golu Marka Guala. Hiszpan wykorzystał nieuwagę Kacpra Rosy, który wypuścił piłkę przed siebie, jakby miał rozpocząć grę od rzutu wolnego. Golkiper Motoru w przerwie meczu tłumaczył na antenie Canal+, że usłyszał gwizdek i myślał, że sędzia odgwizdał spalonego. Tym bardziej, że Jarosław Przybył w tym momencie miał gwizdek w ustach. Okazało się jednak, że gwizdnięcie miało miejsce na trybunach.

https://twitter.com/CANALPLUS_SPORT/status/1899164301245522387

Rosy nie dało już się jednak obronić w 55. minucie, gdy wybiegł do dośrodkowanej przez Steve’a Kapuadiego na pole karne piłki i wypuścił ją z rąk. Jego katastrofalny błąd wykorzystał Kacper Chodyna, który dał Legii prowadzenie 2:1. Warszawiacy długo prowadzeniem się nie nacieszyli, bo już 10 minut później do wyrównania doprowadził Samuel Mraz. Jeszcze szybciej jednak odpowiedzieli „Wojskowi”, bowiem w 71. minucie bramkę na 3:2 zdobył Ryoya Morishita.

https://twitter.com/CANALPLUS_SPORT/status/1899179817318461555

Ostatecznie jednak Legia zaliczyła już piąty z rzędu wyjazdowy mecz bez zwycięstwa. Po raz ostatni zespół Feio w delegacji wygrał 8 grudnia w Lubinie, gdy pokonał Zagłębie 3:0. W międzyczasie „Wojskowi” ponieśli aż cztery z rzędu wyjazdowe porażki – po dwie w PKO BP Ekstraklasie i w Lidze Konferencji. Piąty z rzędu mecz, ale bez porażki u siebie zaliczył za to Motor. Od czasu przegranej 3:4 z Widzewem 19 października podopieczni Mateusza Stolarskiego przed własną publicznością zaliczyli trzy wygrane i dwa remisy.

Sensacja kolejki – Potknięcie Pogoni z ostatnim Śląskiem

Zaledwie cztery z 40 wcześniejszych wyjazdów Pogoni Szczecin do Wrocławia kończyły się zwycięstwem. Wyjazdowe starcia „Portowców” ze Śląskiem aż 20 razy kończyły się wygraną WKS-u, 16 razy zaś padał remis. Z kolei na 15 poprzednich wizyt Pogoni w stolicy Dolnego Śląska tylko jedna – z lutego ub. roku – zakończyła się wygraną drużyny z Pomorza Zachodniego. Zespół Roberta Kolendowicza stał się przed pierwszą w historii klubu szansą na drugie z rzędu zwycięstwo we Wrocławiu, jednak nie udało się tego osiągnąć.

Wyjazd do ostatniej drużyny w tabeli PKO BP Ekstraklasy, która jest już niemal pewna spadku do Betclic 1. Ligi, zakończył się bowiem remisem 1:1. I to Pogoń musiała w tym meczu odrabiać straty po tym, jak w 49. minucie w drugim meczu z rzędu na listę strzelców wpisał się Assad Al Hamlawi. Piłkarze Ante Simundzy długo się jednak prowadzeniem nie nacieszyli, bo raptem dziewięć minut później do wyrównania doprowadził Efthymis Koulouris. Grek z dorobkiem 16 goli umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców PKO BP Ekstraklasy.

https://twitter.com/CANALPLUS_SPORT/status/1898116384594247893

Po raz pierwszy od grudnia ub. roku Pogoń straciła punkty w drugim ligowym z rzędu. Biorąc z kolei pod uwagę wszystkie rozgrywki „Portowcy” ostatni raz dwóch meczów z rzędu nie wygrali na początku listopada ub. roku. Strata podopiecznych Roberta Kolendowicza do podium wynosi już osiem punktów, ale wciąż są w grze o Puchar Polski. Tam zwycięstwo da udział w eliminacjach Ligi Europy, podczas gdy drugie lub trzecie miejsce „jedynie” eliminacje Ligi Konferencji.

Ostatni w tabeli Śląsk zaś dalej ma siedem punktów straty do bezpiecznej strefy, bowiem Zagłębie Lubin i Puszcza Niepołomice znów przegrały swoje mecze. Piłkarze Ante Simundzy znów jednak nie potrafili wykorzystać ich potknięć. W najbliższy weekend czeka ich kolejny „mecz o sześć punktów”, bowiem w Mielcu zmierzą się ze Stalą, do której tracą osiem punktów. Jednak w rozegranych w rundzie wiosennej starciach z bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie zdobyli tylko punkt na sześć możliwych.

Wyniki 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy + tabela: