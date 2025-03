Wyróżnienia 25. kolejki Bundesligi

Za nami 25. kolejka zmagań niemieckiej Bundesligi. Padło tym razem 27 bramek, czyli o pięć więcej niż ostatnio. Ku zaskoczeniu – tym razem wielu „murowanych faworytów” zostało ogranych przez niżej notowane zespoły. W końcu nie na co dzień punkty tracą Bayern, Bayer 04 oraz Borussia Dortmund. Wszystkich sympatyków niemieckiej piłki zapraszamy do przeglądu wyróżnień minionej kolejki!

Zawodnik 25. kolejki Bundesligi – Nadiem Amiri (FSV Mainz 05)

Nadiem Amiri ma za sobą wiele udanych tygodni w rundzie wiosennej sezonu 2024/25. Tylko w tym roku kalendarzowym ma już na koncie trzy bramki i trzy asysty. Właśnie zanotował trzecią z rzędu kolejkę, w której dał „konkrety” z przodu i wydatnie pomógł w odniesieniu zwycięstwa. Mainz bowiem ma serię czterech zwycięstw z rzędu i zajmuje doskonałe 3. miejsce w Bundeslidze. W ostatniej kolejce Amiri także błysnął i odegrał kluczową rolę w wygranej z Borussią M’Gladbach, popisując się swoimi walorami oraz niezwykłymi umiejętnościami taktycznymi.

Momenty geniuszu Amiriego są powodem, dla którego Mainz 05 zdołało uniknąć spadku w zeszłym sezonie i ma obecnie szansę na awans do Ligi Mistrzów. 28-latek szczególnie dobrze radzi sobie z silnymi przeciwnikami na krajowym podwórku. Po udanej asyście przy golu Kohra, Amiri sam zdobył bramkę na 3:1, gdy po dwójkowej akcji z Jae-Sungiem Lee strzelił z 18 metrów. Moguncjanie byli wyraźnie lepsi – oddali dwa razy więcej celnych strzałów (8:4). Amiri miał najwięcej kontaktów z piłką w zespole (71) i aż cztery kluczowe podania, czyli te bezpośrednio przed strzałem.

Bramka 25. kolejki Bundesligi – Steven Skrzybski vs VfB Stuttgart

Wybór nie należał do najtrudniejszych. Tym razem tytuł przypadł Stevenowi Skrzybskiemu, który popisał się przepięknym trafieniem w pojedynku Holstein Kiel z VfB Stuttgart na 1:2 (32-latek strzelił ogólnie w tym starciu dwa gole). Ofensywny pomocnik wykorzystał zamieszanie przed polem karnym i podjął bardzo spontaniczną decyzję po tym, gdy piłka spadła mu pod nogi. Kropnął z woleja zza szesnastki i lobującym uderzeniem pokonał Alexa Nuebela, niemalże ośmieszając go przed tysiącami fanów na stadionie.

W powtórkach widać, że piłka otarła się jeszcze o nogę Angelo Stillera i nabrała w ten sposób niezwykłej rotacji (niczym w sytuacji Radosława Matusiaka w meczu z Serbią) wobec czego wyszedł z tego spektakularny gol lobem. Skrzybski upodobał sobie strzelanie goli ekipom z Bawarii – w końcu na początku lutego również strzelił dublet, lecz drużynie Bayernu Monachium. W sezonie 2024/25 ofensywny pomocnik z Berlina ma już goli oraz jedną asystę w 16 potyczkach ligowych dla Holstein Kiel.

Młodzieżowiec 25. kolejki Bundesligi – Leopold Querfeld (Union Berlin)

25. kolejka Bundesligi była pełna zaskoczeń i niespodzianek. Nie inaczej było w pojedynku Unionu Berlin z Eintrachtem Frankfurt, który według bukmacherów miał roznieść berlińczyków na strzępy. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna i to stołeczny klub okazał się lepszy, a przede wszystkim skuteczniejszy. Podopieczni Steffena Baumgarta niespodziewanie wygrali 2:1 i zdobyli cenne trzy punkty w kontekście walki o utrzymanie w lidze.

Bez dwóch zdań jednym z architektów tego zwycięstwa był Leopold Querfeld. Środkowy obrońca rozegrał pełne 90 minut i spisał się wręcz znakomicie w obronie, odpierając z kolegami wiele ataków Eintrachtu. Jakby tego było mało, to w 62. minucie strzelił gola wyrównującego po podaniu Trimmela. 21-letni Austriak dał tym samym sygnał kolegom do ataku, co w rezultacie doprowadziło do bramki na 2:1 w końcowej fazie meczu oraz trzech punktów Unionu.

Leopold Querfeld to młody stoper z rocznika 2003, który trafił do Unionu z Rapidu Wiedeń przed tym sezonem. W meczu z Eintrachtem wyrastał niczym skała – zanotował w sumie aż sześć wybić. Oddał też dwa strzały – w tym ten bardzo ważny na 1:1.

Mecz 25. kolejki Bundesligi – Bayern Monachium – VfL Bochum 2:3

Niespodzianka 25. kolejki Bundesligi – Bayern Monachium – VfL Bochum 2:3

25. kolejka Bundesligi była pełna zaskoczeń i niespodzianek! Mistrz Niemiec, czyli Bayer Leverkusen poniósł porażkę ze średniakiem – Werderem Brema, a pierwszą połowę… niemal przespał, nie tworząc zbyt wielu okazji. Do tego jeszcze stracił z powodu kontuzji Floriana Wirtza. Oprócz tego Borussia Dortmund uległa u siebie Augsburgowi. Owszem, jest żenująco słaba w tym sezonie, ale przecież już wydawało się, że Niko Kovac to poukładał (m.in. 6:0 z Unionem). BVB jest na 10. miejscu w lidze. Przegrał u siebie też Eintracht Frankfurt i to z Unionem, który przecież dopiero co dostał lanie od BVB.

Naszym wyborem na mecz kolejki i niespodziankę kolejki musi być jednak starcie Bayernu Monachium z VfL Bochum. „Bawarczycy” przegrali u siebie 2:3 i bardzo dużo się w tym meczu działo! Come back od stanu 0:2, nietrafiony rzut karny, czerwona kartka, starcie Dawida z Goliatem – to było po prostu fantastyczne spotkanie pełne zwrotów akcji dla postronnego widza.

Vincent Kompany dokonał dziesięciu zmian. Drużyna B i tak zdominowała pasywną obronę Bochum na samym początku – Raphael Guerreiro wykorzystał dwa idealne dogrania Ito i dwa razy wpisał się na listę strzelców. Bayern zmarnował karnego, szybko stracił też gola, a potem z czerwoną kartką wyleciał Joao Palhinha. Goście skrzętnie wykorzystali wolne przestrzenie i byli skuteczni. Klub z Zagłębia Ruhry ograł rekordowego mistrza Niemiec 3:2 i poczynił ogromny krok w drodze po utrzymanie w lidze.

Po meczu pojawiła się szokująca statystyka, że Bayern nie przegrał w ten sposób od… 43 lat! Chodzi o prowadzenie na własnym boisku 2:0. Coś takiego ostatnio stało się w 1982 roku. Dla gości było to dopiero piąte zwycięstwo i z bilansem 5-5-15 zajmują miejsce w strefie barażowej. Gorsi są tylko Holstein Kiel i Heidenheim. To było wielkie zwycięstwo Dietera Heckinga, który podjął się szczególnej misji – urodził się w końcu w Castrop-Rauxel, które jest oddalone od Bochum o zaledwie 16 kilometrów. Przejął klub po siedmiu kolejkach, świeżo po porażce 2:7 z Eintrachtem. Bochum miało wtedy na koncie… jeden punkt.

Drużyna 25. kolejki Bundesligi

Bramkarz: Timo Horn (VfL Bochum)

Obrońca: Dominik Kohr (FSV Mainz 05)

Obrońca: Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg)

Obrońca: Milos Veljkovic (Werder Brema)

Obrońca: Stefan Lainer (Borussia M’Gladbach)

Pomocnik: Nadiem Amiri (FSV Mainz 05)

Pomocnik: Paul Nebel (FSV Mainz 05)

Pomocnik: Mitchel Weiser (Werder Brema)

Pomocnik: Raphael Guerreiro (Bayern Monachium)

Napastnik: Nick Woltemade (VfB Stuttgart)

Napastnik: Steven Skrzybski (Holstein Kiel)

Komplet wyników 25. kolejki Bundesligi

Borussia M’Gladbach 1:3 FSV Mainz 05

Bayer 04 Leverkusen 0:2 Werder Brema

Bayern Monachium 2:3 VfL Bochum

Borussia Dortmund 0:1 FC Augsburg

VfL Wolfsburg 1:1 FC St. Pauli

Holstein Kiel 2:2 VfB Stuttgart

SC Freiburg 0:0 RB Lipsk

Eintracht Frankfurt 1:2 Union Berlin

TSG Hoffenheim 1:1 FC Heidenheim