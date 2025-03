Arsenal vs PSV – 12.03 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Arsenal vs PSV

Rozgrywki: Liga Mistrzów

Data i godzina: 12 marca, 21:00

Stadion: Emirates Stadium

Czy PSV po sromotnym laniu przed własną publicznością będzie w stanie nawiązać jeszcze walkę z Arsenalem? Kwestia awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów jest już rozstrzygnięta, ale goście z Eindhoven zagrają na Emirates Stadium o honor. Co z tego wyniknie? Sprawdź moje typy bukmacherskie.

Arsenal vs PSV – typy bukmacherskie

Arsenal vs PSV: Arsenal wygra mecz i w pierwszej połowie padnie powyżej 0,5 bramki

Pierwszy mecz PSV z Arsenalem zakończył się iście hokejowym wynikiem. „Kanonierzy” wygrali bowiem 7:1 i powiedzieć, że są na autostradzie do awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, to jakby nie mówić nic. Arsenal ma ogromny komfort i sądzę, że przypieczętuje awans kolejnym zwycięstwem.

PSV, chcąc coś wskórać, musi się odkryć już od pierwszego gwizdka na Emirates Stadium. Arsenal na pewno będzie chciał rozdawać karty na boisku, a trafią się też okazje do kontraktu. Sądzę więc, że już w pierwszej połowie zobaczymy przynajmniej jedną bramkę. Zwłaszcza przypominając sobie to, jak zagrała defensywa PSV w pierwszym spotkaniu.

Arsenal wygrał pierwszy mecz 7:1, a w ostatnim bezpośrednim starciu przed własną publicznością pokonał PSV również wysoko, bowiem 4:0. Co prawda w ostatniej kolejce Premier League Arsenal tylko zremisował 1:1 z Manchesterem United, ale nie sądzę, aby miało to negatywne przełożenie na dyspozycję „Kanonierów”. Obie ekipy (Arsenal i PSV) dzieli naprawdę wiele.

Ciekawym typem może okazać się również powyżej 1,5 bramki ze strony Arsenalu. Jak już wspomniałem, taka sytuacja miała miejsce w dwóch z trzech ostatnich bezpośrednich starć, a tym razem okoliczności, a więc wynik pierwszego meczu z Eindhoven, sprzyjają jeszcze bardziej.

Biorąc pod uwagę wynik pierwszego starcia oraz różnicę klas obu zespołów, to całkiem prawdopodobne jest, iż Arsenal wygra zarówno pierwszą połowę, jak i cały pojedynek.

Propozycje typów bukmacherskich na Arsenal vs PSV

Arsenal wygra i w pierwszej połowie padnie powyżej 0,5 bramki @1.70

Powyżej 1,5 gola Arsenalu w meczu @1.53

Arsenal wygra 1. połowę i cały mecz @1.93

Arsenal vs PSV – zapowiedź meczu

Forma Arsenalu

Arsenal wygrał pierwszy mecz 7:1, a od tego czasu zdołał jeszcze rozegrać spotkanie w ramach Premier League, w którym zremisował 1:1 z Manchesterem United. Ogólnie rzecz biorąc, „Kanonierzy” wygrali tylko dwa z pięciu ostatnich pojedynków.

Forma PSV

Taki sam bilans, a więc dwie wygrane w pięciu ostatnich meczach mają piłkarze PSV. Gracze z Eindhoven w ostatniej kolejce Eredivisie pokonali 2:1 Heerenveen. Było to jednak marne pocieszenie po tym, jak wcześniej dostali zimny prysznic od Arsenalu i po porażce 1:7 mają już tylko iluzoryczne szanse na odwrócenie losów dwumeczu.

Przewidywane składy Arsenal vs PSV

Arsenal: Neto; White, Saliba, Kiwior, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Sterling, Trossard, Tierney

Neto; White, Saliba, Kiwior, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Sterling, Trossard, Tierney PSV: Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Junior; Veerman, Schouten; Bakayoko, Til, Lang; De Jong

Sędzia w spotkaniu Arsenal vs PSV

Mecz poprowadzi Rade Obrenovic. 34-letni Słoweniec sędziował w tej edycji Ligi Mistrzów trzy pojedynki. Obrenovic pokazał w nich łącznie 14 żółtych i 1 czerwoną kartkę.

Gdzie oglądać mecz Arsenal vs PSV?

Mecz Arsenalu z PSV będzie transmitowany równolegle na trzech kanałach: CANAL+ 360, TVP 1 oraz TVP Sport. Kibice obejrzą go także w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Statystyki na typy bukmacherskie Arsenal vs PSV

Arsenal wygrał dwa z pięciu ostatnich meczów

PSV wygrało dwa z pięciu ostatnich meczów

Arsenal okazał się lepszy w trzech z pięciu ostatnich bezpośrednich starć

W trzech z pięciu ostatnich bezpośrednich meczów Arsenal strzelał powyżej 1,5 bramki

PSV nie zachowało czystego konta w żadnym z ośmiu poprzednich spotkań

Typowanie wyniku meczu Arsenal vs PSV

Spodziewam się wygranej Arsenalu. Pierwszy mecz dobitnie pokazał, że obie drużyny znajdują się na zupełnie innym poziomie. „Kanonierzy” będą mieć atut własnego boiska, lubią zagrać ofensywnie, a w dodatku zapewne PSV, nie mające nic do stracenia, będzie się odkrywać. To musi się zakończyć triumfem gospodarzy.

