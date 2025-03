Gennaro Gattuso zirytowany ekspertem. Mocne słowa!

Gennaro Gattuso doskonale znany jest z tego, że nie znosi bylejakości, gdzie się nie pojawi. Jako trener, nie wybacza gry na pół gwizdka bardziej niż inni, ale jeśli pokocha zawodnika i jego grę na boisku, to pójdzie za nim w ogień. To drugie z zachowań było widać w chorwackich mediach po ostatniej porażce jego Hajduka Split z Rijeką (0:3). Gattuso dosadnie wyraził się wobec jednego z ekspertów, a wszystko nagrały kamery telewizyjne.

Gattuso nie bierze jeńców – skrytykował eksperta i nie podał mu ręki

Gennaro Gattuso po porażce 0:3 z Rijeką wtargnął do pomeczowego studia na kanale MaxSport i nie ukrywał złości wobec Josko Jelicicia. Nie podał mu ręki, a później będąc w złym humorze wyjaśnił wszelkie powody swojego zachowania. Ekspert miał rozzłościć włoską legendę wieczną krytyką jego zawodników. Rozpoczął w języku angielskim.

– Nie sądzę, żeby Jelicić miał jakikolwiek szacunek do mnie lub piłkarzy. Łatwo jest mówić za plecami, gdy nie ma nikogo w pobliżu. Kiedy ktoś mi mówi, że jestem obcokrajowcem to bardzo mnie to obraża, bo co to znaczy? Że nie grałem w piłkę? Że tu nie pasuję?

Po czym dodał: – Niech powie mi to w twarz, tak jak Wy tutaj. Powiedz, że Hajduk gra źle tutaj. Niszczy moich zawodników od pół roku swoimi sarkastycznymi komentarzami. Zachowuje się jakby wygrał Ligę Mistrzów, mistrzostwo świata i był najlepszym trenerem.

Kilkadziesiąt minut po zwarciu przed kamerami telewizyjnymi, Jelicic wypalił w studiu. – Powiedział mi, że mówię źle o Hajduku i nie mam szacunku. Groził mi palcem. Powiedziałem, aby schował palec i szanował to co tutaj, bo jest obcokrajowcem. Powiedział, że nie chce ze mną więcej rozmawiać. (…) Jestem większym piłkarzem Hajduka od niego. To co widzę na boisku to mogę komentować. A rozmawiamy o zespole, który wygląda źle. Nie jestem przeciwko Hajdukowi, ale nazywam rzeczy po imieniu. Szanuję go jako mistrza świata, ale musisz tak samo szanować i nas.

Jelicić w swoim CV ma choćby sezon w Sevilli. Prawdopodobnie ten fakt pamiętał Gattuso, który w pewnym momencie próbował z nim rozmawiać po hiszpańsku. Powiedział m.in. że taki ma styl gry.

Po porażce w bezpośrednim meczu, Hajduk spadł na pozycję wicelidera i traci dwa oczka do Rijeki. Podopieczni Gattuso mają przy okazji trzy punkty przewagi nad lokalnym hegemonem – Dinamem Zagrzeb. Włoski maestro ma umowę do czerwca 2026 roku. Na siódmy tytuł mistrza Chorwacji w tej części Splitu kibice czekają od 2005 roku. Do końca sezonu chorwackiej ekstraklasy pozostało 10 kolejek.

Fot. screen MaxSport