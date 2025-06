Inter dąży do odmładzaniu składu. Domknął kolejny letni transfer

Inter Mediolan chce zapomnieć o fatalnej w skutkach końcówce sezonu 2024/25. Wtedy to podopieczni (jeszcze) Simone Inzaghiego na finiszu rozgrywek przegrali ligę o punkt, odpadli w półfinale Coppa Italia po derbowym laniu z Milanem oraz dostali lekcję futbolu od PSG w finale Ligi Mistrzów. Od tej pory zmienił się trener i zmodyfikowano co nieco skład. Nadchodzi teraz trzecie letnie wzmocnienie – od ligowego rywala.

Inter zmienia drogę i pozyskuje młodych zawodników

Inter pod kierownictwem Beppe Marotty, Piero Ausilio i chińskiego właściciela Stevena Zhanga był co prawda kontrolowany finansowo, ale dość często wybierał piłkarzy z doświadczeniem jako opcja „low cost”. Teraz, gdy Chińczyk nie był w stanie spłacić pożyczki i mediolańczycy są już pod pieczą funduszu Oaktree – znacząco zmieniła się mentalność pod kątem transferowym.

Drużyna ze Stadio Giuseppe Meazza ma stawiać bowiem na piłkarzy młodych, którzy najlepsze lata mają zdecydowanie przed sobą. Klub ma skupić się na zawodnikach, którzy pokazali już co nieco na wczesnym etapie kariery i mają duży potencjał, także sprzedażowy. Między innymi dlatego, bowiem mediolańczycy mają wynik w czołówce co do średniej wieku wyjściowej jedenastki.

Przed początkiem Klubowych Mistrzostw Świata do klubu sprowadzono Petara Sucicia oraz Luisa Henrique. Teraz Inter dopiął swój trzeci letni ruch. Francuz Ange-Yoan Bonny będzie kosztować finalistę Ligi Mistrzów 23 miliony euro plus trzy w bonusach. To niewiele więcej od transakcji sąsiadów zza miedzy, którzy równolegle dopięli umowę na usługi Samuele Ricciego z Torino (milion euro bazy mniej od Bonny’ego). W ostatniej chwili negocjacje na swoją stronę próbował rozstrzygnąć VfB Stuttgart, ale było za późno.

Zawodnik, który opuszcza Parmę (111 spotkań ligowych, 12 trafień oraz 12 asyst) ma 21 lat. Sposobem poruszania się mocno przypomina Marcusa Thurama, którego najprawdopodobniej będzie zmiennikiem. W ostatnim sezonie w klubie ze Stadio Ennio Tardini zanotował 37 meczów Serie A, w których to trafił do siatki sześć razy. Dodał do tego cztery decydujące podania. To spore osłabienie dla Parmy, która na pierwszego trenera zatrudniła ostatnio 29-letniego asystenta Mikela Artety – Carlosa Cuestę. Bonny grał w regionie Emilia Romania od 2021 roku, kiedy to bez odstępnego przybył z Chateauroux.

Realia Interu

Po sromotnej porażce w finale Ligi Mistrzów, wicemistrzostwie Włoch, półfinale Coppa Italia (i przegranym finale Superpucharu Włoch ), a także zmianie trenera mediolańczycy polecieli na rozgrywane w Stanach Zjednoczonych Klubowe Mistrzostwa Świata. Radzą sobie tam bardzo dobrze, choć bez Piotra Zielińskiego.

Polak, który pominął mecz z Finlandią z racji na uraz nie zagrał w USA ani minuty. Po fazie grupowej Inter z kilkoma innymi zawodnikami odesłał go do Mediolanu. Jego drużyna z kolei po drobnym falstarcie z Rayados Monterrey z Sergio Ramosem w składzie (1:1), pokonała po golu w ostatnich minutach Urawę Red Diamonds Macieja Skorży 2:1, choć trzeba przyznać, że polski trener postawił trudne warunki. „Nerazzurri” fazę grupową zakończyli starciem z River Plate i kolejną wygraną, tym razem 2:0.

Premierowego gola dla Interu zdobył w tym meczu Francesco Pio Esposito – był to jego debiut w klubie jeśli chodzi o mecze od pierwszej minuty. Mówi się o tym, że to jeden z największych talentów na Półwyspie Apenińskim. Blisko 20 bramek w Spezii w Serie B w nastoletnim wieku zrobiło duże wrażenie wśród kierownictwa klubu. To też może być symbol odmłodzenia.

Napastnik ma dostać w Mediolanie szansę w nowym sezonie. Spodziewane jest odejście z klubu zarówno Mehdiego Taremiego, jak i Marko Arnautovicia. Oznacza to opcję w ataku dla Cristiana Chivu w postaci: Lautaro Martineza, a także ww. Thurama, Bonny’ego oraz Esposito. Inter będzie miał więc sporo jakości i… młodości – nie do pomyślenia w erze Suningu.

