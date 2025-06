Milan zaczyna zakupy. Na początek reprezentant Włoch

AC Milan jest po fatalnym sezonie, w którym mimo Superpucharu Włoch nie udało się choćby zakwalifikować do Ligi Konferencji. Dopiero ósme miejsce, dwóch trenerów na przestrzeni całych rozgrywek i przegrany finał krajowego pucharu – w Mediolanie to wynik nie do zaakceptowania. Przyszedł więc czas na letnie porządki. Pierwszy transfer to reprezentant Włoch, który od wielu sezonów jest określany jako duży talent.

Milan rozpoczyna reformy. Zmienił się trener, teraz pora na nowy narybek

Okres po zakończeniu sezonu to czas, w którym Milan siłą rzeczy musiał dużo zmienić. W przeciągu roku w klubie jest czwarty szkoleniowiec – do końca sezonu 2023/24 zespół prowadził Stefano Pioli, do grudnia 2024 był na jego miejscu Paulo Fonseca, a do końca sezonu 2024/25 pracował z kolei Sergio Conceicao. Po drugim z Portugalczyków schedę przejmie Massimiliano Allegri, którego już ogłoszono oficjalnie miesiąc wstecz. To wielki powrót starego mistrza.

Teraz przyszła pora na nowych zawodników. Pierwszy ruch w kadrze, jaki robi Milan to Samuele Ricci. Były piłkarz Empoli i jeszcze obecny Torino od stycznia był tematem gorących negocjacji i plotek transferowych. W końcu jednak domknięto negocjacje i przedsiębiorstwo należące do dawnego asystenta Silvio Berlusconiego czyli Urbano Cairo zarobi 22 miliony euro plus trzy w bonusach.

Samuele Ricci to „produkt” szkolenia Empoli. Toskańczycy od lat słyną z tego, że pojawia się u nich wielu dobrych jakościowo zawodników – w ostatnich miesiącach właśnie stamtąd do Romy czy Fiorentiny trafili Tommaso Baldanzi czy Jacopo Fazzini. Bramkarz Tottenhamu Guglielmo Vicario trafił do Londynu także właśnie po znakomitych występach w Toskanii. To też dobre miejsce dla polskich piłkarzy, którzy regularnie grali tutaj pierwsze skrzypce, począwszy od Piotra Zielińskiego, a kończąc na Bartłomieju Drągowskim.

Ricci to defensywny pomocnik, który od trzech i pół roku był filarem Torino. W poprzednich rozgrywkach zagrał aż 2800 ligowych minut. Opuścił zaledwie cztery spotkania. Pełnił nawet rolę kapitana drużyny przez dobre pół sezonu, zwłaszcza w momencie, kiedy dużo mniej zaczął grać Karol Linetty. Ricci jest też doceniany w reprezentacji, do której otrzymuje regularne powołania w 2024 i 2025 roku. Ma na koncie 10 meczów w kadrze. Luciano Spalletti dał mu sporo gry w Lidze Narodów, a w jednym z ćwierćfinałów z Niemcami wystąpił nawet w pierwszym składzie.

Kompleksowa przebudowa pomocy

To nie koniec przebudowy pomocy Milanu przed sezonem 2025/26. Po Klubowych Mistrzostwach Świata testy medyczne przejdzie grający jeszcze dla Realu Madryt Luka Modrić – ustne porozumienie już jest, a transfer dogadał krótko po objęciu swojej funkcji nowy dyrektor sportowy „Rossonerich” Igli Tare. Mediolańczycy mają przed sobą misję praktycznie całkowitej przebudowy drugiej linii z racji braku defensywnego pomocnika „z prawdziwego zdarzenia”. Do tego Albańczyk, można by rzec, że mocno uparł się na Ardona Jashariego.

Pomocnik ze Szwajcarii szturmem podbił ligę belgijską. Młody piłkarz roku i przede wszystkim najlepszy zawodnik sezonu 2024/25 Jupiler League to indywidualne osiągnięcia mającego bałkańskie korzenie zawodnika. Club Brugge stanęło okoniem i nie chce sprzedać Szwajcara w tym roku. Były piłkarz FC Luzern chciałby jednak trafić do Włoch i wolą zawodnika Milan chce tu ugrać swoje.

Obok Jashariego,\ miałby też grać Granit Xhaka – inny Szwajcar pochodzenia bałkańskiego. Tu jednak jest spory problem, bo wywiązała się wojna między Leverkusen a Xhaką. Chciałby on odejść z zespołu, który jest obecnie rozkupywane po odejściu Xabiego Alonso do Realu Madryt. Mistrzowie Niemiec jednak tutaj sprawy nie ułatwiają i mówią nawet, że nie ma żadnych negocjacji, choć ojciec piłkarza przyznał, że są.

