Włochy vs Niemcy – 20.03 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Włochy vs Niemcy

Rozgrywki: Liga Narodów UEFA

Data i godzina: 20 marca, 20:45

Stadion: Stadio Giuseppe Meazza (San Siro)

Włosi w dwóch poprzednich edycjach Ligi Narodów UEFA zajmowali trzecie miejsce. Teraz Italia ma apetyt na coś więcej. Zwłaszcza że fazę grupową zakończyła z 13 „oczkami” na koncie. Włochów czeka jednak prawdopodobnie trudna przeprawa w ćwierćfinale. Po przeciwnej stronie staną bowiem Niemcy. Podopieczni Juliana Nagelsmanna przebrnęli przez fazę grupową Ligi Narodów UEFA bez żadnej porażki. Starcie w Mediolanie zapowiada się ciekawie. Sprawdź moje typy bukmacherskie.

Włochy vs Niemcy – typy bukmacherskie

Włochy vs Niemcy: Powyżej 1,5 gola Niemców

Wydawało się, że Włosi – podobnie, jak Niemcy – awansują do ćwierćfinału bez żadnej porażki. Jednak w ostatniej kolejce fazy grupowej Italia przegrała z Francją 1:3. Niemcy co prawda nie zanotowali żadnej porażki, ale w ostatnim meczu fazy grupowej zaledwie zremisowali 1:1 z Węgrami. To pokazuje, że choć mówimy o drużynach z absolutnego topu, to zdarzają im się także gorsze mecze.

Okazuje się, że podopieczni Luciano Spallettiego po przejściu na system z trzema obrońcami wcale nie mają tak szczelnej defensywy, to jakiej Italia zwykła przyzwyczajać w swoich najlepszych latach. Osiem goli straconych w sześciu meczach fazy grupowej, w tym trzy bramki we wspomnianym starciu z Francją pokazują, że może być ciężko powstrzymać ofensywne zapędy Niemców. Zwłaszcza że podopieczni Juliana Nagelsmanna byli jedną z najskuteczniejszych drużyn fazy grupowej Ligi Narodów UEFA, strzelając średnio 3 gole na mecz.

Niemcy nie przegrali od sześciu spotkań, wygrywając w tym czasie cztery pojedynki. Nasi zachodni sąsiedzi okazali się lepsi także w ostatnim bezpośrednim starciu przeciwko Włochom, wygrywając 5:2. Na uwagę zasługuje fakt, że Niemcy strzelili powyżej 1,5 gola w trzech z pięciu ostatnich bezpośrednich starć przeciwko Italii.

Mając na uwadze powyższe analizy, typuję, że Niemcy zdobędą w Mediolanie przynajmniej dwie bramki. Niemcy są też w moim odczuciu faworytem meczu. Kibice powinni zobaczyć łącznie minimum trzy trafienia, gdyż Włosi strzelali w pięciu ostatnich meczach w roli gospodarzy.

Propozycje typów bukmacherskich na Włochy vs Niemcy

Niemcy strzelą powyżej 1,5 bramki @2.47

Niemcy wygrają mecz @2.59

Powyżej 2,5 bramki w meczu @1.99

Włochy vs Niemcy – zapowiedź meczu

Forma Włochów

Włosi wygrali cztery mecze, jeden zremisowali i zanotowali jedną porażkę w fazie grupowej Ligi Narodów UEFA. W ostatniej kolejce, który był jednocześnie ostatnim meczem rozegranym przez Italię, przegrali 1:3 z Francją. W pięciu ostatnich spotkaniach Włosi zanotowali trzy zwycięstwa, remis i porażkę.

Forma Niemców

Niemcy awansowali do ćwierćfinału Ligi Narodów UEFA bez żadnej porażki w fazie grupowej. Nasi zachodni sąsiedzi wygrali cztery mecze i zanotowali dwa remisy – w tym w ostatniej kolejce 1:1 przeciwko Węgrom. Warto zauważyć, że podopieczni Juliana Nagelsmanna strzelili 18 bramek w 6 meczach fazy grupowej Ligi Narodów UEFA.

Przewidywane składy Włochy vs Niemcy

Włochy : Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Udogie; Barella; Retegui

: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Udogie; Barella; Retegui Niemcy: Nubel; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Mittelstadt; Andrich, Gross; Sane, Musiala, Adeyemi; Kleindienst

Obie ekipy mają swoje problemy. Luciano Spalletti nie może skorzystać między innymi z Federico Dimarco. Julian Nagelsmann będzie musiał sobie poradzić bez Floriana Wirtza czy Kaia Havertza. Zarówno Włosi, jak i Niemcy mają jednak szeroką ławkę rezerwowych, co nie powinno być dużym problemem w zastąpieniu wskazanych piłkarzy.

Sędzia w spotkaniu Włochy vs Niemcy

Sędzią meczu będzie François Letexier. Francuz gwizdał w tym sezonie 22 spotkania, pokazując w nich łącznie 93 żółte i 8 czerwonych kartek. Aż 10 razy podyktował rzut karny.

Gdzie oglądać mecz Włochy vs Niemcy?

Mecz Włochów z Niemcami obejrzysz na antenie Polsat Sport 3.

Nadchodzące mecze

Statystyki na typy bukmacherskie Włochy vs Niemcy

Włosi strzelają 2,16 gola na mecz w trwającej edycji rozgrywek

Niemcy mogą pochwalić się średnią 3 bramek na mecz

Niemcy wygrali ostatni bezpośredni mecz

Niemcy nie przegrali z Włochami w sześciu ostatnich pojedynkach

Niemcy nie przegrali jeszcze w trwającej edycji Ligi Narodów UEFA

Typowanie wyniku meczu Włochy vs Niemcy

Niemcy jeszcze nie przegrali w trwającej edycji rozgrywek, wygrali ostatni bezpośredni mecz, strzelają średnio 3 gole na spotkanie w Lidze Narodów i nie przegrali z Italią od sześciu konfrontacji. Stawiam na wygraną podopiecznych Juliana Nagelsmanna.

fot. Press Focus, IMAGO