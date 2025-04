Puszcza Niepołomice vs Raków Częstochowa – 07.04 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Puszcza Niepołomice vs Raków Częstochowa

Rozgrywki: PKO Ekstraklasa

Data i godzina: 7 kwietnia, godz. 19:00

Stadion: Stadion Miejski w Niepołomicach

Podrażniona porażką w półfinale Pucharu Polski Puszcza Niepołomice wraca na ligowe podwórko, aby stawić czoła Rakowowi Częstochowa w 27. kolejce PKO Ekstraklasy. Czy niepołomiczanie pokażą sportową złość, a może to faworyt – goście spod Jasnej Góry – zgarną komplet punktów? Sprawdź moje analizy i typy bukmacherskie.

Puszcza Niepołomice vs Raków Częstochowa – typy bukmacherskie

Puszcza Niepołomice vs Raków Częstochowa: wygrana Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa jest zdecydowanym faworytem meczu. Nie może to dziwić, bowiem Marek Papszun zadał kłam twierdzeniu, że dwa razy nie wchodzi się do tej samej wody i „Medaliki” pod jego wodzą rozgościły się w fotelu lidera PKO Ekstraklasy. Raków ma cztery oczka przewagi nad Jagiellonią Białystok i pięć nad Lechem Poznań. Kolejne potencjalne zwycięstwo przybliży więc częstochowian do upragnionego tytułu. Puszcza Niepołomice łatwo się jednak nie podda, gdyż ma o co walczyć – a celem jest ucieczka od strefy spadkowej i „odbicie się” po porażce z Pogonią Szczecin w półfinale Pucharu Polski.

Raków Częstochowa wygrał siedem ostatnich meczów, aż pięciokrotnie zachowując czyste konto. Puszcza Niepołomice przegrała dwa ostatnie spotkania, tracąc w każdym z nich po trzy bramki.

To pokazuje, że Raków Częstochowa nie tylko prawdopodobnie zgarnie komplet punktów, ale ma szansę zdobyć co najmniej dwa gole na Stadionie Miejskim w Niepołomicach. Wygraną Rakowa możesz obstawić po kursie 1.67. Z kolei minimum dwa trafienia podopiecznych Marka Papszuna są dostępne w ofercie Betters po kursie 1.80. Ciekawie wyglądają też zakłady na powyżej 2,5 bramki w meczu – kurs wynosi 1.99. Mnożnik ten jest o tyle ciekawy, że dorobkiem co najmniej trzech goli kończyły się cztery z pięciu ostatnich meczów zarówno Puszczy Niepołomice, jak i Rakowa Częstochowa.

Propozycje typów bukmacherskich na Puszcza Niepołomice vs Raków Częstochowa

Wygrana Rakowa Częstochowa @1.62

Powyżej 1,5 gola Rakowa Częstochowa @1.80

Powyżej 2,5 bramki w meczu @1.99

Puszcza Niepołomice vs Raków Częstochowa – zapowiedź meczu

Forma Puszczy Niepołomice

Puszcza Niepołomice nie ma najlepszego okresu. Niepołomiczanie przed kilkoma dniami boleśnie przegrali 0:3 z Pogonią Szczecin i odpadli w półfinale Pucharu Polski. Wcześniej Puszcza musiała uznać wyższość Cracovii, przegrywając 1:3 w ramach 26. kolejki PKO Ekstraklasy. Gospodarze nadchodzącego meczu plasują się aktualnie na 14. lokacie i mają zaledwie dwa oczka przewagi nad strefą spadkową.

Forma Rakowa Częstochowa

Zdecydowanie w lepszym położeniu znajduje się Raków Częstochowa. Powrót Marka Papszuna jest jak najbardziej udany, bowiem „Medaliki” otwierają tabelę Ekstraklasy, mając cztery punkty przewagi nad broniącą tytułu Jagiellonią Białystok. Raków Częstochowa wygrał siedem ostatnich meczów, w tym sześć w ramach PKO Ekstraklasy. W ostatniej kolejce ekipa Marka Papszuna ograła 2:0 Zagłębie Lubin.

Przewidywane składy Puszcza Niepołomice vs Raków Częstochowa

Puszcza Niepołomice: Perchel – Craciun, Sołowiej, Yakuba, Siplak – Mroziński, Serafin, Atanasov, Cholewiak – Zhukov, Kosidis

Perchel – Craciun, Sołowiej, Yakuba, Siplak – Mroziński, Serafin, Atanasov, Cholewiak – Zhukov, Kosidis Raków Częstochowa: Trelowski – Tudor, Rodin, Svarnas – Silva, Berggren, Kochergin, Otieno – Lopez, Adriano – Brunes

Gdzie oglądać mecz Puszcza Niepołomice vs Raków Częstochowa?

Mecz Puszczy Niepołomice z Rakowem Częstochowa będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5.

Statystyki na typy bukmacherskie Puszcza Niepołomice vs Raków Częstochowa

Raków Częstochowa wygrał siedem ostatnich meczów

Puszcza Niepołomice wygrała tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań

Raków Częstochowa zachował czyste konto w pięciu z siedmiu ostatnich pojedynków

W pięciu ostatnich meczach Raków Częstochowa zdobywał co najmniej po dwa gole

Puszcza Niepołomice straciła po trzy bramki w dwóch ostatnich spotkaniach

Typowanie wyniku meczu Puszcza Niepołomice vs Raków Częstochowa

Raków Częstochowa jest niesamowicie napędzony, a Puszcza Niepołomice znajduje się w kryzysie. Nie widzę innej możliwości, niż pewne zwycięstwo podopiecznych Marka Papszuna, którzy wygrali siedem ostatnich meczów. Nie zdziwię się, jeśli Raków Częstochowa wygra z Puszczą Niepołomice różnicą co najmniej dwóch bramek. Zwłaszcza że gospodarze nadchodzącego pojedynku stracili po 3 gole w dwóch ostatnich meczach.

