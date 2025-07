Bardzo ważna zmiana UEFA. Promocja miejsc w fazie ligowej

Za nami pierwszy sezon Ligi Mistrzów UEFA w nowym wydaniu – z fazą ligową liczącą 36 klubów i ośmioma meczami z różnymi zespołami. Zwłaszcza ostatnia kolejka to był emocjonalny rollercoaster. Wątpliwości budziła jednak faza play-off, w której kilka klubów czuło się niesprawiedliwie potraktowanych. „AS” donosi, że ulegnie to zmianie.

UEFA z ważną decyzją dla najlepszych

UEFA cały czas dopracowuje nowo powstały format rozgrywek. W sezonie 2024/25 było tak, że TOP 8 po fazie ligowej przechodziło automatycznie do 1/8 finału i to był benefit dla najlepszych. Zespoły z miejsc 9-24 musiały się mierzyć w dodatkowym dwumeczu, gdzie gospodarzem w rewanżu był ten wyżej rozstawiony, natomiast te z pozycji 25-36 po prostu odpadały i nie było żadnego spadochronu do Ligi Europy czy też Ligi Konferencji. Wątpliwości jednak budził dobór gospodarza. Wiadomo, że zdecydowanie lepiej grać rewanż przy własnych kibicach i świętować ewentualny awans na swoim stadionie.

UEFA ogłosiła znaczącą zmianę w sposobie działania rundy play-off i wyeliminuje w niej losowość. Dotychczas bowiem gospodarz był losowany. Federacja postanowiła nagrodzić drużyny, które zajmą wysokie lokaty w fazie ligowej. Jak to wygląda w praktyce? Otóż zespół będący wyżej po fazie ligowej będzie miał rewanż u siebie. Jeżeli wygra się fazę ligową, to można być pewnym, że 1/8 finału, ćwierćfinał oraz półfinał będzie się kończyło przed własną publicznością. Istnieje jednak ciekawy wyjątek. Otóż takie rozstawienie… można komuś ukraść!

Na czym to polega? Jak tłumaczy „AS” – jeżeli dajmy na to wyżej rozstawiony przeciwnik odpadnie w 1/8 finału z tym, który był sklasyfikowany na 23. pozycji czy 24. pozycji, to ten słabszy… przejmuje ranking pokonanego! Nie będzie tak tylko w Lidze Mistrzów. Ta zmiana dotyczy też Ligi Europy, Ligi Konferencji i Ligi Mistrzów Kobiet. Całość ma dodać większego prestiżu fazie ligowej, by drużyny dążyły do zajęcia jak najwyższej lokaty.

Barcelona pokrzywdzona?

W poprzednim sezonie fazę ligową wygrał Liverpool, który miał 50% szans na to, żeby zagrać rewanż u siebie z bijącym się długo w ogóle o awans Paris Saint-Germain. W tym przypadku zespół z pierwszej lokaty zmierzył się z tym z 15. pozycji. Akurat „The Reds” wylosowali rewanż u siebie. Fenomenalnie bronił Alisson i udało się Liverpoolowi wygrać w Paryżu. Rewanż na Anfield oznaczał uprzywilejowanie, ale paryżanie się nie poddali i zwyciężyli po rzutach karnych ze świetnym Donnarummą w bramce. To by w nowych regułach oznaczało, że PSG przejmuje pierwszą pozycję rankingową Liverpoolu.

Dużo większa losowa niesprawiedliwość spotkała za to FC Barcelonę, bo ćwierćfinałowy rewanż musiała grać na Signal Iduna Park, mimo że Borussia zajęła znacznie niższe miejsce w fazie ligowej. Omal nie skończyło się to katastrofą, bo Serhou Guirassy mocno postraszył „Dumę Katalonii”. Później miał miejsce być może najlepszy półfinał w historii Champions League – „Barca” przegrała 6:7 z Interem, ale drugi mecz także musiała grać u przeciwnika, którego wyprzedziła w fazie ligowej. Zmiana oznaczać będzie, że w sezonie 2025/26 unikniemy takich sytuacji.

