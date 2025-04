Legia Warszawa straci kluczowego piłkarza na kilka tygodni? Klub wydał komunikat

Legia Warszawa w ostatnim czasie zmaga się z problemami zdrowotnymi wielu swoich kluczowych zawodników. Widać to było w pierwszym meczu ćwierćfinałowym z londyńską Chelsea, kiedy to Goncalo Feio nie mógł skorzystać z kilku swoich podopiecznych. Klub z Warszawy poinformował, że to nie koniec urazów. Kolejny z zawodników może wypaść nawet do końca sezonu.

Legia będzie musiała sobie radzić bez kolejnego zawodnika

W meczu przed własną publicznością z londyńską Chelsea nie mogli wystąpić Bartosz Kapustka i Marc Gual. Był to spory problem dla Goncalo Feio, który musiał znaleźć im godne zastępstwo i nawet posuwać się do dość niestandardowych rozwiązań, takich jak postawienie na pozycji napastnika Ryoyi Morishity, czyli nominalnego skrzydłowego.

W pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Konferencji w 53. minucie boisko opuścił Paweł Wszołek. Była to o tyle zaskakująca decyzja, że były zawodnik Unionu Berlin jest kluczowym elementem podstawowego składu i w takich istotnych spotkaniach nie opuszcza tak szybko placu gry.

– Paweł Wszołek opuścił boisko w ćwierćfinałowym meczu Ligi Konferencji z Chelsea FC z powodu naderwania mięśnia dwugłowego uda. Pawłowi bardzo zależało na kontynuowaniu gry nawet mimo bólu, który poczuł już w pierwszej połowie. W najbliższym czasie nasz zawodnik przejdzie rehabilitację i będzie pracował, żeby jak najszybciej dołączyć do drużyny. Paweł, wspieramy Cię i życzymy powrotu do zdrowia – czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez klub.

Uraz jakiego nabawił się Wszołek na pewno wyklucza go z kilku najbliższych meczów. Dużo zależy od tego w jak dużym stopniu prawy obrońca naderwał mięsień. Standardowo leczenie takiej dolegliwości u piłkarzy trwa kilka tygodni. Prawdopodobnie Legia będzie walczyła, by wyleczyć 32-latka na finał Pucharu Polski, w którym drugiego maja drużyna Goncalo Feio zmierzy się z Pogonią Szczecin. W najgorszym przypadku będzie to już dla niego koniec sezonu i wróci dopiero na letnie przygotowania.

Problem Goncalo Feio

Teraz portugalski szkoleniowiec trzeciej drużyny ostatniego sezonu Ekstraklasy będzie miał spory problem. Klub nie zapewnił mu godnego zmiennika na prawą obronę i Goncalo Feio znów będzie musiał szukać niestandardowych rozwiązań. Z konieczności ostatnio występowali tam Patryk Kun czy Radovan Pankov, jednak obaj zdecydowanie nie czują się najlepiej w takiej roli.

W obwodzie jest jeszcze niezawodny doświadczony Artur Jędrzejczyk, ale co do niego można mieć wątpliwości, czy udźwignie fizycznie grę na dość wymagającej pozycji. Ostatnią możliwością jest jeszcze Kacper Chodyna. Skrzydłowy sprowadzony latem z Zagłębia Lubin w przeszłości występował też jako prawy obrońca.

Goncalo Feio nie ma zbyt wiele czasu na rozmyślanie na ten temat, bowiem Legia ma przed sobą hitowe starcie z Jagiellonią w Ekstraklasie, a kilka dni później wyjazd do Londynu na rewanż z Chelsea. Stołeczny zespół po 27 ligowych kolejkach ma na koncie 44 punkty, dzięki czemu plasuje się na piątym miejscu w tabeli.