Lechia Gdańsk – Lech Poznań – 26.07 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Lechia Gdańsk – Lech Poznań

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 26 Lipca, 20:15

Stadion: Polsat Plus Arena (Gdańsk)

W sobotę kontynuujemy emocje związane z drugą kolejką PKO BP Ekstraklasy. Ostatnim meczem tego dnia będzie Lechia Gdańsk – Lech Poznań, który rozegranie zostaniy o godzinie 20:15 na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Co wydarzy się w tym emocjonującym spotkaniu? Jaki będzie wynik? Sprawdź moją zapowiedź oraz propozycję eksperckich typów bukmacherskich na mecz Lechia Gdańsk – Lech Poznań

Lechia Gdańsk – Lech Poznań – typy bukmacherskie

Lechia Gdańsk – Lech Poznań : Wygrana Lecha Poznań

Lechia Gdańsk od kilku sezonów właściwie cudem utrzymuje się w Ekstraklasie i ciągle balansuje na skraju spadku oraz… bankructwa. Co prawda spadła raz w ostatnich latach do 1. ligi w sezonie 2022/2023, ale natychmiast dzięki dobrej pracy trenera Szymona Grabowskiego do niej wróciła. Nie zmienia to jednak faktu, że Lechia prowadzona jest w katastrofalny sposób.

Klub ciągle goni długi, regularnie ma problemy z terminowym wypłacaniu pensji swoim zawodnikom, a także sportowo prezentuje się w ostatnich latach bardzo przeciętnie. Przede wszystkim startuje z ujemnym dorobkiem punktowym. Warto zaznaczyć, że w tym sezonie w ostatniej chwili Lechia otrzymała licencję na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej, dopiero po złożeniu odwołania od pierwotnej decyzji, która nie dawała gdańszczanom przepustki do gry w Ekstraklasie. Lechia zmagania w tym sezonie Ekstraklasy zaczęła od wyjazdowej porażki z Górnikiem Zabrze 1:2, jednak pokazała się z niezłej strony mimo porażki.

Lech Poznań natomiast rozpoczął sezon fatalnie. Na start przegrał walkę o Superpuchar z największym rywalem, drużyną Legii Warszawa, grając bardzo słabo, natomiast w pierwszej kolejce Ekstraklasy został zupełnie zmiażdżony przez Cracovię (4:1). Wszyscy zastanawiali się po tamtych spotkaniach, co to oznacza. Dodatkowo forma ta wzbudzała ogromny niepokój, gdyż Lech miał przed sobą mecz drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Zmierzył się w niej z islandzkim Breidablikiem i pokazał, że wszelkie obawy można schować do szuflady. Poznańska lokomotywa rozgromiła Islandczyków aż 7:1 i z pewnością pokazała, że start sezonu to tylko mały falstart. Teraz Lech będzie chciał iść za ciosem i zanotować pierwszą wygraną w tej edycji PKO BP Ekstraklasy.

Lechia jest obecnie dużo gorszą drużyną od urzędujących mistrzów Polski z Poznania. Lech w meczu z Breidablikiem pokazał, że wciąż jest solidnie naoliwioną maszyną i nie ma co liczyć na dłuższe momenty kryzysu. Stawiam tutaj na pewną wygraną mistrza i to po niezłym kursie.

Mój typ na ten mecz to: Wygrana Lecha Poznań

Propozycje typów bukmacherskich na Lechia Gdańsk – Lech Poznań

Wygrana Lecha @2.15

Obie drużyny strzelą gola @1.61

powyżej 2,5 bramki @1.70

Lechia Gdańsk – Lech Poznań – zapowiedź meczu

Forma Lechii

Lechia jest w przeciętnej formie, tak jak to bywa w ostatnich sezonach Ekstraklasy. Zespół z Gdańska przegrał w pierwszej kolejce z Górnikiem Zabrze 1:2, jednak mimo porażki zaprezentował się przyzwoicie.

Forma Lecha

Lech zaczął sezon od dwóch porażek w bardzo złym stylu, jednak ostatnim spotkaniem eliminacyjnym do Ligi Mistrzów, w którym wygrał 7:1 pokazał, że jest nadal bardzo groźny i nie można go skreślać. W tym meczu „Kolejorz” liczy na pewny komplet punktów. Zwłaszcza, że może już w rewanżu z Islandczykami wystawić rezerwy, a to też bardzo ważne.

Przewidywane składy Lechia Gdańsk – Lech Poznań

Lechia : Weirauch – Jaunzems, Olsson, Pllana, Kalahur – Mena, Kapic, Zhelizko, Wójtowicz – Viunnyk, Bobcek

: Weirauch – Jaunzems, Olsson, Pllana, Kalahur – Mena, Kapic, Zhelizko, Wójtowicz – Viunnyk, Bobcek Lech: Mrozek – Pereira, Skrzypczak, Milic, Gurgul – Kozubal, Jagiełło – Szymczak, Thordarson, Bengtsson – Ishak

Gdzie oglądać mecz Lechia Gdańsk – Lech Poznań

Mecz Lechia Gdańsk – Lech Poznań obejrzeć można na kanale CANAL+ 4K Ultra , CANAL+ Poland , CANAL+ Sport 3 (Pol).

Nadchodzące mecze

Zobacz jakie inne piłkarskie typy przygotowaliśmy dla ciebie na dziś!

Statystyki na typy bukmacherskie Lechia Gdańsk – Lech Poznań

Lech strzelał gole w każdym z ostatnich pięciu meczów we wszystkich rozgrywkach

Lech wygrał dwa z ostatnich czterech meczów bezpośrednich z Lechią

W ostatnich czterech meczach bezpośrednich tych drużyn padło aż 13 bramek

Ranking bukmacherów 1 Betfan Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł! 2 Betclic Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7 3 STS Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł 4 TotalBet Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne) zobacz pełny ranking

fot. Press Focus, Gleb Soboliev