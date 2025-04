Co za rozstrzygnięcie! Zdobyli pierwszy puchar kraju w historii

Zespół Go Ahead Eagles do tej pory tylko raz grał w finale Pucharu Holandii, ale przegrał dawno temu. Właśnie wydarzyła się dla tego klubu rzecz niesamowita – pierwszy raz w 122-letniej historii zdobył to trofeum. Wygrał po konkursie rzutów karnych z AZ.

Pierwszy puchar w historii!

Przez długi czas wydawało się, że to AZ wygra na De Kuip. Mecz przez pierwsze 45 minut się rozkręcał, choć Troy Parott omal nie zdobył fenomenalnej bramki w okienko. Koniuszkami palców Jari De Busser zbił to na słupek. Była to jedna z wielu jego interwencji. Dużo więcej akcji było w drugiej części. Zaczęło się od zmarnowanego rzutu karnego przez Parrota – świetnie wyczuł go De Busser. Bardzo szybko jednak napastnik się zrehabilitował, bo… okazało się, że golkiper oderwał stopy od linii. W powtórzonym karnym się już nie pomylił.

Długo drużyna z Alkmaar prowadziła 1:0. Oliver Antman uderzył minimalnie niecelnie. Potem z kolei Soren Tengstedt nie wykorzystał faktu, że jego kolega okiwał bramkarza i wycofał mu piłkę. W strzale utrudniał mu jeszcze interweniujący defensor, ale nie wcelował nawet w bramkę. W doliczonym czasie De Busser utrzymał Go Ahead Eagles w grze. Popisał się kapitalną paradą w akcji sam na sam, gdy mocno wyciągnął nogę. Mexx Meerdink aż uklęknął, bo powinien zamknąć ten mecz w tamtym momencie. Kilkanaście sekund potem zmarnował jeszcze jedną szansę po fatalnym wyprowadzeniu piłki!

Niewykorzystane okazje się zemściły. Działo się mnóstwo, bo jeszcze w 96. minucie Oscar Pettersson z Go Ahead Eagles z pięciu metrów kopnął prosto w bramkarza. Chwilę później totalną durnotą popisał się Peer Koopmeiners. Czegoś takiego nie widzieliście w swoim życiu. We własnym polu karnym zasymulował faul i zrobił to tak teatralnie, że machając ręką… dotknął nią piłkę. Mats Deijl to wykorzystał i wyrównał w 99. minucie. Dogrywka była bezbramkowa, więc zadecydowały karne. Jari De Busser obronił dwa strzały i został bohaterem!

Drużyna Go Ahead Eagles wcześniej nigdy nie cieszyła się z wygranej w Pucharze Holandii – przegrała jedyny finał w 1965 roku z Feyenoordem. Za to ma na koncie cztery mistrzostwa kraju – z czasów powstania Eredivisie, czyli gdy liga nie była jeszcze profesjonalna. Są to wszystkie tytuły z czasów między I Wojną Światową a II Wojną Światową.

Go Ahead Eagles ma świetny sezon

W finale Pucharu Holandii 2024/25 nie było ani PSV, ani Ajaksu, ani Feyenoordu. Tradycyjnie odbył się on na De Kuip, a zmierzyły się w nim drużyny Go Ahead Eagles oraz AZ. Nie było tu wyraźnego faworyta, więc trudno mówić o jakiejś dużej niespodziance. Są to sąsiedzi ligowi, którzy w Eredivisie mają tyle samo punktów – 46. Go Ahead Eagles spisuje się jeszcze lepiej niż rok temu. W tym sezonie brał udział w eliminacjach do Ligi Konferencji po wygraniu wewnątrzligowych baraży, lecz zatrzymał się na pierwszej przeszkodzie – norweskim SK Brann. Oto kilka imponujących wyników:

3:2 z PSV

2:1 z PSV w Pucharze Holandii

3:1 z Twente w Pucharze Holandii

Przewaga „Dumy znad IJssel” nad 8. miejscem w Eredivisie wynosi aż dziewięć punktów i ma mecz rozegrany mniej, zatem nie zanosi się, żeby skończyła niżej. Taka lokata już po raz drugi z rzędu zagwarantowałaby wewnątrzligowe baraże o jedno miejsce w eliminacjach do Ligi Konferencji. Tyle tylko, że zespołowi Go Ahead Eagles jest to już zupełnie niepotrzebne, bo za wygrany Puchar Holandii z automatu ląduje w fazie ligowej Ligi Europy. Będzie to historyczna chwila dla drużyny, bo w historii zagrała tylko trzy dwumecze w europejskich pucharach.

Fot. screen ESPN video