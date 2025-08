Lech Poznań – Górnik Zabrze – 02.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Lech Poznań – Górnik Zabrze

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 2 sierpnia, 20:15

Stadion: Enea Stadion, Poznań

W trzeciej kolejce polskiej Ekstraklasy dojdzie do starcia Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze. Obie ekipy przystąpią do tego spotkania po zwycięstwach w poprzedniej kolejce. W przypadku Lecha także po rewanżowym meczu z Breidablik, gdzie niewielkim nakładem sił zwyciężył 1:0. Czy Górnik sprawi problemy Lechowi przy Bułgarskiej? Sprawdź typy bukmacherskie na mecz Lech Poznań – Górnik Zabrze.

Lech Poznań – Górnik Zabrze – typy bukmacherskie

Lech Poznań – Górnik Zabrze: Obie drużyny strzelą gola

Choć mistrz Polski w poprzednim spotkaniu, przeciwko Lechii Gdańsk, był stawiany w roli faworyta, musiał się mocno napracować, żeby zdobyć trzy punkty. Kolejorz przegrywał do przerwy 0:2, jednak dzięki charakterowi swoich piłkarzy odwrócił losy meczu i drużynie udało się zwyciężyć 4:3. Do sobotniego starcia Lech przystąpi po podróży z Islandii, gdzie pokonał tamtejszego mistrza – Breidablik 1:0. Trener Frederiksen dokonał jednak kilku zmian składzie. Pozwolił zagrać zawodnikom, którzy nie są przewidziani do gry w pierwszym składzie, więc nie powinno wpłynąć to na formę jego piłkarzy.

Drużyna z Zabrza ma za sobą cenne wyjazdowe zwycięstwo 1:0 w Małych Derbach Śląska z Piastem Gliwice. Wynik ten pokazuje, że podopieczni trenera Gasparika potrafią grać na trudnym terenie. Spodziewam się, że Stadionie Miejskim w Poznaniu Górnik także będzie walczył o każdą piłkę i nie odda łatwo pola gry Lechowi i będzie próbował zaskoczyć swoich rywali.

Wydaje się, że Lech dysponuje mocniejszą kadrą, zwłaszcza w ofensywie, jednak po ostatnich występach można odnieść wrażenie, że brakuje jeszcze jakości w defensywie. Było to szczególnie widoczne w meczu z Lechią, ale także w rewanżu z Breidablik. Z kolei Górnik dobrze wszedł w sezon, rozpoczynając od dwóch zwycięstw. Historia ostatnich pojedynków obu ekip także pokazuje, że nie odważyłbym się postawić na zwycięstwo jednej z nich. Dlatego mój typ na to spotkanie to BTTS.

Propozycje typów bukmacherskich na Lech Poznań – Górnik Zabrze

BTTS @1.70

Zwycięstwo Lecha Poznań @1.67

powyżej 9,5 rzutów rożnych @1.72

Lech Poznań – Górnik Zabrze – zapowiedź meczu

Forma Lecha

Kolejorz przystępuje do tego spotkania po serii meczów, które pokazały zarówno ich mocne, jak i słabe strony. Zwycięstwo 4:3 z Lechią udowodniło, że Lech potrafi odwrócić losy spotkania, co jeszcze nie tak dawno nie było takie oczywiste. Nadal kuleje jednak gra w defensywie, co można zobaczyć we wszystkich spotkaniach tego sezonu, poza pierwszym spotkaniem z Breidablik.

Forma Górnika

Drużyna z Zabrza, po dwóch zwycięstwach w lidze, z pewnością będzie chciała podtrzymać zwycięską passę. W meczu z Piastem Górnik miał mniej szans niż rywale, jednak potrafił wyjść z tego zwycięsko. Podobnie było w meczu z Lechią, w którym rywale Trójkolorowych również postawili twarde warunki, lecz musieli uznać ich wyższość.

Przewidywane składy Lech Poznań – Górnik Zabrze

Lech : Mrozek – Pereira, Skrzypczak, Milić, Gurgul – Thordarsson, Jagiełło, Kozubal – Palma, Ishak, Szymczak

: Mrozek – Pereira, Skrzypczak, Milić, Gurgul – Thordarsson, Jagiełło, Kozubal – Palma, Ishak, Szymczak Górnik: Łubik– Olkowski, Janicki, Josema, Janża – Kubicki, Hellebrand – Ishmaeel, Podolski, Lukoszek – Tsirigotis

Gdzie oglądać mecz Lech Poznań – Górnik Zabrze

Mecz Lech Poznań – Górnik Zabrze będzie można obejrzeć w Canal+ Sport 3.

Statystyki na typy bukmacherskie Lech Poznań – Górnik Zabrze

We wszystkich trzech meczach przy Bułgarskiej, Lech stracił łącznie 7 bramek

Lech zdobył bramkę w każdym z pięciu oficjalnych spotkań tego sezonu

Ostatnie starcia obu drużyn: 2 zwycięstwa Górnika, 2 remisy, 1 zwycięstwo Lecha

fot. Press Focus, Marcin Bulanda