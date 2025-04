Trener rewelacji tego sezonu Ligue 1 nagrodzony nowym kontraktem

Walczący wcześniej o utrzymanie klub Ligue 1 pod wodzą nowego trenera bije się w tym sezonie nie tylko o same europejskie puchary, ale o Ligę Mistrzów. Choć kontrakt szkoleniowca wygasa dopiero za dwa lata, w nagrodę za wyniki ponad stan został nagrodzony przedłużeniem umowy. W poprzednim miejscu pracy również „wykręcał” rewelacyjne wyniki, lecz mimo to został… zwolniony.

Rewelacja tego sezonu Ligue 1

W 2017 roku Strasbourg po dziewięciu latach tułaczki na niższych szczeblach rozgrywkowych wrócił do Ligue 1. W ciągu siedmiu dotychczas w pełni rozegranych sezonów „Le Racing” tylko dwa razy uplasował się w górnej części tabeli. Najlepszym wynikiem było szóste miejsce w sezonie 2021/22, lecz nie dało ono prawa do gry na arenie międzynarodowej. Do europejskich pucharów Strasbourgowi nie udało się dostać także w 2019 roku, gdy dzięki triumfowi w Pucharze Ligi zagrał w el. Ligi Europy, ale w ostatniej rundzie odpadł z Eintrachtem Frankfurt.

Wiele wskazuje, że po sześciu latach Strasbourg znów będziemy mogli ujrzeć na arenie międzynarodowej. W 31. kolejce ekipa z Alzacji pokonała u siebie 3:1 Saint-Etienne i zaliczyła już jedenasty z rzędu mecz bez porażki. Było to ósme odniesione w tym czasie przez „Le Racing” zwycięstwo, a po drodze piłkarze zanotowali serię pięciu kolejnych wygranych. W najlepszym możliwym przypadku zespół Liama Roseniora na trzy kolejki przed końcem sezonu Ligue 1 będzie mieć tyle samo punktów, co klub zamykający strefę premiowaną grą w Lidze Mistrzów.

Przedłużenie kontraktu w nagrodę za wyniki ponad stan

Każde miejsce powyżej szóstego na koniec tego sezonu byłoby dla Strasbourga najlepszym rezultatem w Ligue 1 od końcówki lat 70. XX wieku. Wówczas „Le Racing” w latach 1978-80 zajmował kolejno trzecie, pierwsze i piąte miejsce we francuskiej ekstraklasie. Z kolei w fazie zasadniczej europejskich pucharów, które mogą dać miejsca 2-3 i 5-6 (w przypadku triumfu PSG w Pucharze Francji), jednokrotny mistrz kraju zagrał w sezonie 2005/06, a w Pucharze Europy po raz ostatni w rozgrywkach 1979/80.

Niezależenie od końcowego rezultatu władze Strasbourga jeszcze przed końcem sezonu zdecydowały się nagrodzić Liama Roseniora za wyniki ponad stan. Choć kontrakt angielskiego trenera obowiązuje do czerwca 2027 roku, już teraz zostanie przedłużony o kolejne 12 miesięcy. Jeszcze przed wygranym przez „Le Racing” 3:1 meczu z Saint-Etienne David Ornstein z „The Athletic” poinformował, że klub ze stolicy Alzacji osiągnął w tej sprawie porozumienie z rozchwytywanym przez zespoły Premier League 40-letnim szkoleniowcem.

Rosenior, który przed startem tego sezonu zastąpił na stanowisku trenera Strasbourga Patricka Vieirę, w poprzednim miejscu pracy także osiągał wyniki ponad stan, lecz przypłacił je… zwolnieniem. W poprzednich rozgrywkach zajął z Hull siódme miejsce w Championship, co było najlepszym rezultatem „Tygrysów” od czasu spadku z Premier League w sezonie 2016/17. Właściciel klubu – Acun Ilicali miał jednak inną wizję futbolu, bowiem oczekiwał ofensywnej gry, podczas gry Rosenior preferował zachowawczy styl.

Rozbieżne zdanie w tej kwestii doprowadziło do zwolnienia Roseniora, pod wodzą którego Hull otarło się o baraże. Decyzja tureckiego właściciela „Tygrysów” była błędem, gdyż zaledwie rok później jego klub zamiast walczyć o awans do Premier League bije się o utrzymanie. Na kolejkę przed końcem sezonu Championship Hull otwiera strefę spadkową i jest bliskie powrotu do League One po czterech latach.

fot. PressFocus