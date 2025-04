Wyróżnienia 27. kolejki Betclic 3. Ligi

Za nami kolejna, 27, seria spotkań w Betclic 3. Lidze. Emocji nie brakowało w żadnej z czterech grup, a my – jak co tydzień – wybraliśmy tych, którzy szczególnie się wyróżnili. Tradycyjnie wskazujemy piłkarza kolejki, młodzieżowca kolejki, mecz kolejki oraz największą sensację.

Piłkarz 27. kolejki Betclic 3. Ligi – Arkadiusz Maj (Avia Świdnik)

W przypadku wyboru najlepszego zawodnika kolejki stanęliśmy przed trudnym zadaniem i w tym przypadku zostanie przyznane także dodatkowe wyróżnienie. Najlepszym zawodnikiem 27. serii gier naszym zdaniem był Arkadiusz Maj. Avia Świdnik po dwóch pewnych zwycięstwach z Wisłoką Dębica oraz z Podlasiem Biała Podlaska w roli faworyta przystępowała do pojedynku z rezerwami Wisły Kraków.

Jednak krakowska ekipa wcale nie była z marszu na straconej pozycji, szczególnie przez ich dwie ostatnie wygrane, w tym z wyżej notowanym Starem Starachowice. Sobotnie popołudnie zapowiadało więc bardzo zaciętą rywalizację.

Tak też to wszystko wyglądało, choć to goście szybko przejęli inicjatywę. W 23. minucie Arkadiusz Maj otrzymał górną piłkę w polu karnym, świetnie ją opanował i delikatnym uderzeniem minął golkipera. Na tym się jednak nie zatrzymał w pierwszej połowie. Kilka minut później idealnie wpasował się w całą akcję drużyny i wyczuł, gdzie powinien się znajdować. Dzięki temu skierował futbolówkę do siatki z najbliższej odległości. W 54. minucie skompletował hat-tricka. Avia nie zatrzymywała się w atakowaniu, a MVP tej kolejki dołożył jeszcze asystę przy trafieniu Andrija Remeniuka.

Ostatecznie goście zapewnili sobie trzy punkty, choć rezerwy Wisły Kraków w ostatniej minucie czasu podstawowego sprawiły, że nie było czystego konta. Rzut karny wykorzystał Karol Tokarczyk. Tak jak wspomniano, należy także wspomnieć o innym zawodniku, który skompletował hat-tricka w tej kolejce, chodzi o Kosei Iwao z Siarki Tarnobrzeg. Jednak warto podkreślić, iż Siarka mierzyła się z czerwoną latarnią IV grupy, dlatego też to postawa Arkadiusza Maja została wyróżniona.

Młodzieżowiec 27. kolejki Betclic 3. Ligi – Kacper Jarzec (Elana Toruń)

W kategorii, gdzie najważniejszą wytyczną poza wybitną formą jest wiek, również nie było lekko. Kacper Jarzec w meczu Elany Toruń z Vinetą Wolin zanotował bardzo dobry występ, zdobywając bardzo ważne trafienia. Elana po czterech meczach bez zwycięstwa chciała w końcu przełamać złą passę i z niżej notowanym rywalem zgarnąć trzy punkty. Faworyt był znany, ale po 45 minutach na tablicy wyników widniało 1:2. Pierwsze trafienie oglądaliśmy w 19. minucie meczu, a nieco ponad 120 sekund później na listę strzelców po raz pierwszy wpisał się Kacper Jarzec – świetne wejście w pole karne i wykończenie głową dośrodkowania.

Vineta była w stanie odpowiedzieć przed końcem pierwszej połowy za sprawą Toshinariego Sato, więc wynik był na styku. Jednak po zmianie stron bardzo istotne trafienie dla biegu drugiej połowy zaliczył właśnie Kacper Jarzec. Otrzymał idealne płaskie podanie w pole karne i równie dobrym strzałem pokonał bramkarza z kilkunastu metrów. Stan 1:3 utrzymywał się praktycznie do samego końca tego meczu, dopiero w czwartej doliczonej minucie gry wynik na 1:4 ustanowił Maciej Rożnowski. Elana spokojnie ograła czerwoną latarnię ligi.

Mecz 27. kolejki Betclic 3. Ligi – Stal Brzeg – Śląsk Wrocław II 2:3

Na pierwszy rzut oka kibic wybierający się na spotkanie Stali Brzeg z rezerwami Śląska Wrocław chyba nie za wiele oczekiwał. Stal w ostatnich tygodniach w końcu przełamała swoją niemoc i zanotowała pierwsze, a potem drugie zwycięstwo w tym sezonie. Po ostatniej nieznacznej porażce z Karkonoszami Jelenia Góra czekała ich najtrudniejsza możliwa przeprawa – starcie z liderem. Śląsk przed tym spotkaniem zanotował serię sześciu kolejnych wygranych z rzędu, więc oczywiście był faworytem. W pierwszej połowie mecz był zacięty, ale bez bramek. Chyba nikt nie spodziewał się aż pięciu goli w drugiej odsłonie.

Wszystko w 49. minucie rozpoczął Yegor Sharabura, który dał prowadzenie liderowi III grupy Betclic 3. Ligi. Później jednak do głosu doszli gospodarze. Najpierw po świetnej akcji gola zdobył Mateusz Mozola. W 83. minucie nie tylko trener Zbigniew Smółka, ale wszyscy kibice na stadionie chwytali się za głowy. Szybkie wznowienie z autu w pole karne, tam znalazł się Maciej Rakoczy. Było to bezpośrednie uderzenie z powietrza praktycznie w samo okienko bramki. Wydawało się, że to spotkanie trafi do kategorii sensacji kolejki, natomiast lider pokazał na co go stać.

Konkretnie pokazał to Simon Schierack – w 87. minucie wykończył strzałem głową dośrodkowanie z rzutu rożnego. Później, już w piątej doliczonej minucie po kontrze zbiegł z piłką do środka i bardzo mocnym strzałem pokonał Huberta Śliczniaka. Kibice gospodarzy mogli jedynie żałować, że nie udało się wyrwać nawet jednego punktu w tym spotkaniu. Śląsk, w obliczu takiej wygranej oraz remisu Miedzi II Legnica, powiększył swoją przewagę do dziewięciu oczek, umacniając swoją pierwszą pozycję w tabeli.

Skrót z tego widowiska możecie obejrzeć na klubowym profilu Stali Brzeg na Facebooku

Sensacja 27. kolejki Betclic 3. Ligi – Pelikan Łowicz – Legia II Warszawa

W tekście o wyróżnieniach z 26. kolejki Betclic 3. Ligi pojawił się mecz rezerw Legii Warszawa ze Stomilem Olsztyn. Po 27. serii gier ponownie Legia II Warszawa zostaje na tym miejscu w tej kategorii, ponieważ ponownie, już trzeci mecz z rzędu, zremisowała z rywalem walczącym o utrzymanie w lidze. W trzech ostatnich meczach warszawski zespół tracił punkty z kolejno Polonią Lidzbark Warmiński, Stomilem Olsztyn oraz teraz z Pelikanem Łowicz. Spotkania z drużynami walczącymi o ligowy byt nigdy nie należą do łatwych, a rezerwy stołecznego klubu idealnie to obrazują.

W bramce Legii stanął Gabriel Kobylak. Był on… bohaterem „Wojskowych”, bo starcie z outsiderem mogło się skończyć znacznie gorzej. Golkiper z pierwszego zespołu obronił jednak jedenastkę w 16. minucie. Zresztą Legia grała słabo, dała się zepchnąć do defensywy. Było nawet wybicie piłki z samej linii bramkowej. Dopiero w końcówce goście z Warszawy się obudzili – Adam Ryczkowski trafił nawet w słupek.

90 minut nie przyniosło nam żadnych trafień i było 0:0. Pelikan ma w tym momencie dwa oczka przewagi nad Stomilem Olsztyn, który jest na miejscu spadkowym. Jednak klub z Olsztyna ma jeszcze jeden mecz zaległy do rozegrania. Sytuacja na dole tabeli jest bardzo zacięta i do ostatnich kolejek będzie się ważyło, kto spadnie z ligi. Co ciekawe, Unia Skierniewice nie wykorzystała potknięcia wicelidera, ponieważ sama również zremisowała z Wartą Sieradz, co niejako wywróżyliśmy w zapowiedzi 27. kolejki.