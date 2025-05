Valladolid – Barcelona – 03.05 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Valladolid – Barcelona

Rozgrywki: La Liga

Data i godzina: 3 maja, 21:00

Stadion: Estadio Jose Zorrilla

Już w sobotni wieczór Valladolid podejmie u siebie lidera tabeli – rozpędzoną FC Barcelonę. To spotkanie zapowiada się jak zderzenie dwóch światów, z jednej strony fenomenalna i widowiskowa w tym sezonie Barcelona – lider tabeli, który na to spotkanie przyjedzie po epickim starciu w półfinale Ligi Mistrzów z Interem (3:3). Po drugiej stronie zupełnie w odmiennych nastrojach ekipa gospodarzy, zajmująca ostatnią pozycję w lidze bez najmniejszych szans na utrzymanie. Zobacz zapowiedź na to spotkanie oraz propozycje typów bukmacherskich.

Valladolid – Barcelona- typy bukmacherskie

Valladolid – Barcelona : Wygrana Barcelony z handicapem -1,5

W sobotę, 3 maja 2025 roku, na Estadio José Zorrilla w Valladolid odbędzie się spotkanie 34. kolejki La Ligi pomiędzy Realem Valladolid a FC Barceloną. Dla gospodarzy będzie to pożegnanie z najwyższą klasą rozgrywkową, po tym jak tydzień wcześniej oficjalnie spadli do Segunda División. Zespół trenera Alvaro Rubio zmagał się przez cały sezon z problemami kadrowymi i brakiem skuteczności, co doprowadziło do fatalnej serii 25 porażek w 33 meczach.​

Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka prezentuje się wyśmienicie i wciąż liczy się w walce o potrójną koronę. Po zwycięstwie 3:2 w finale Pucharu Króla z Realem Madryt, Blaugrana prowadzi w La Lidze z 76 punktami, mając cztery oczka przewagi nad Los Blancos. Zespół liczy na kolejne trzy punkty, by umocnić swoją pozycję przed decydującymi meczami sezonu. Real Valladolid, mimo że nie ma już szans na utrzymanie, będzie chciał godnie pożegnać się z La Ligą przed własną publicznością. Atmosfera wokół klubu jest napięta, a kibice domagają się zmian w zarządzie, który ich zdaniem nie stanął na wysokości zadania w trudnym sezonie. W meczu z Barceloną drużyna nie będzie miała nic do stracenia, co może sprawić, że stanie się groźnym rywalem. Mimo wszystko nie widzę tu żadnych szans na korzystny wynik dla drużyny Realu Valladolid. Stawiam tutaj na spokojną wygraną Barcelony z handicapem -1,5.

Propozycje typów bukmacherskich na Valladolid – Barcelona

wygrana Valladolid @13.52

BTTS- obie strzelą @8.88

wygrana Barcelony @1.12

Valladolid – Barcelona – zapowiedź meczu

Forma Valladolid

Valladolid jest w koszmarnej formie, przegrywa wszystko co się da w tym sezonie, nie prezentując absolutnie nic. Ekipa gospodarzy na ostatnie 14 meczów przegrała 13 i raz zremisowała i z hukiem spada z La Ligi.

Forma Barcelony

Barcelona jest w wybornej formie, wciąż walczy w Lidze Mistrzów i ma szanse na awans w rewanżowym starciu z Interem w Mediolanie. Mecz z Valladolid to będzie formalność dla pędzącej po tytuł La Liga Blaugrany.

Przewidywane składy Valladolid – Barcelona

Valladolid : Ferreira, Aznou, Sanchez, Comert, Perez, Juric, Chuki, Anuar, Amallah, Moro, Latasa

: Ferreira, Aznou, Sanchez, Comert, Perez, Juric, Chuki, Anuar, Amallah, Moro, Latasa Barcelona : Ter Stegen, Cubarsi, Martinez, Balde, Olmo, Pedri, Yamal, Raphinha, Garcia, Fati

Gdzie oglądać mecz Valladolid – Barcelona

Transmisja z opisywanego starcia będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1.

Statystyki na typy bukmacherskie Valladolid – Barcelona

Ostatni mecz tych drużyn zakończył się wygraną Barcelony 7:0

Valladolid nie wygrał meczu od 14 kolejek, przegrywając 13 z nich

Barcelona ma najwięcej strzelonych bramek w lidze – 89

Valladolid oficjalnie spadł z ligi przegrywając mecz w poprzedniej kolejce

Typowanie wyniku meczu Valladolid – Barcelona

W opisywanym meczu nie widzę innego scenariusza niż pewne kilkubramkowe zwycięstwo Barcelony. Obie drużyny dzielą przysłowiowe lata świetlne jeśli chodzi o obecny poziom gry i Barcelona z pewnością pokaże to w sobotnim starciu.

