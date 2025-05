Spezia z drugim rebrandingiem… w niecałe trzy lata

Spezia Calcio w sezonie 2022/23 grała jeszcze w Serie A. W świadomości polskiego kibica przejawiała się jako „Speziowianka”, bowiem mieliśmy w klubie z Ligurii liczną polską kolonię. Teraz mamy tam dwójkę – Przemysława Wiśniewskiego i Arkadiusza Recę. W drużynie z północy Włoch w ostatnim czasie było praktycznie równie dużo Polaków co… herbów. Spezia będzie mieć już trzeci w ciągu trzech lat.

Spezia z kolejną zmianą herbu

Klub znajdujący się w Ligurii w 2008 roku na koniec sezonu Serie B zbankrutował i zaczynał wkrótce od zera. Od tamtej pory aż do 2023 roku za herb robiło koliste logo ze złotymi elementami. Właśnie z taką identyfikacją graficzną „Aquilotti” weszli do Serie A po raz pierwszy w historii. Trenerem tej drużyny wówczas był jeszcze nikomu nieznany Vincenzo Italiano. Grająca atrakcyjną piłkę drużyna dość pewnie utrzymała się w lidze i zagrała w niej łącznie przez trzy sezony. Przegrała bowiem play-off o utrzymanie z Hellasem 1:3.

Od 2023 roku zaczął obowiązywać nowy herb – ten, który jest jeszcze aktualny, z wizerunkiem orła. Rebranding został wykonany w trakcie rządów Roberta Platka, który swego czasu interesował się inwestycją w ŁKS Łódź. Po dwóch latach w klubie doszli jednak do wniosku, że logotyp nie wpisał się dobrze pośród kibiców i potrzeba kolejnej zmiany.

Oznaczało to więc drugi rebranding w trzy lata. Tym razem była to z kolei decyzja podjęta przez nowe właścicielstwo – od lutego 2025 roku jest to fundusz FC32, na którego czele stoi Paul Francis, czyli były dyrektor z Nike’a oraz Adidasa. Zdecydowano więc o głosowaniach – były aż trzy fazy publicznego wyboru, a w drugim etapie – spośród czterech propozycji aż 62% optowało za wyborem przedstawionym wyżej w tekście. To nawiązanie do jednego z historycznych herbów klubu. Zadebiutuje ono na koszulkach od sezonu 2025/26. Nie wiadomo, czy w Serie B, czy jednak w Serie A.

Spezia aktualnie zajmuje trzecią lokatę w rozgrywkach Serie B i najprawdopodobniej utrzyma ją do końca sezonu – Cremonese traci bowiem do „Orzełków” pięć oczek, a sześć pozostało do zdobycia. Drużyna Luki D’Angelo ma jeszcze szansę na powrót do Serie A poprzez baraże, ponieważ dwa miejsca gwarantujące awans bezpośredni zostały już zajęte. Do Sassuolo, które zdominowało rozgrywki dołączyła Pisa Calcio, która prowadzona przez Filippo Inzaghiego zanotowała swój pierwszy od 34 lat awans.

Fot. screen YouTube/ Spezia Calcio