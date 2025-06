OFICJALNIE: Górnik Łęczna z transferem utalentowanego wychowanka

Górnik Łęczna przygotowuje się do startu nowych rozgrywek. Drużyna do rywalizacji przystąpi w mocno zmienionym składzie. Przede wszystkim będzie prowadzona przez nowego trenera, który właśnie otrzymał do dyspozycji wychowanka i młodzieżowego reprezentanta Polski. Ten wraca po niezbyt udanej przygodzie na poziomie Ekstraklasy. W rozgrywkach Betclic 1. Ligi będzie miał okazję zmierzyć się ze swoim ostatnim klubem.

Górnik Łęczna z transferem wychowanka

Górnik Łęczna do końca poprzedniego sezonu był w walce o awans do Ekstraklasy. Finalnie drużynie Pavola Stano nie udało się dostać do baraży, co oznaczało kolejny sezon na poziomie Betclic 1. Ligi. Słowacki trener nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu i możliwe, że wróci do pracy w ojczyźnie. Klub zabrał się za poszukiwanie nowego szkoleniowca i finalnie został nim Maciej Stolarczyk, który ostatnio prowadził Jagiellonię Białystok i młodzieżową reprezentację Polski.

Doszło też do zmian w kadrze. Do Śląska Wrocław ma przenieść się Damian Warchoł, którego to Górnik zatrzymałby z chęcią na długo. Wszystko bowiem z racji jego skuteczności – w minionym sezonie był drugim najlepszym strzelcem drużyny. Z kolei do Avii Świdnik powędrował Damian Zbozień, a dłużej w Łęcznej nie będzie występował także Jonathan De Amo. Klub już wcześniej ogłosił pozyskanie Piotra Krawczyka i Dawida Kroczka, jednak jak się okazało to jeszcze nie koniec wzmocnień.

Nowym zawodnikiem drużyny z Lubelszczyzny został gracz, który zna tam już każdy kąt, bowiem jest klubowym wychowankiem. Widzew Łódź ogłosił, że w drużynie Żeljko Sopicia nie będzie dłużej występował Dawid Tkacz i nie trzeba było czekać, żeby poznać przyszłość 20-latka. Górnik w oficjalnym komunikacie poinformował, że podpisał kontrakt ze swoim byłym graczem, który to właśnie w Łęcznej zaczynał grę na szczeblu seniorskim. Dawid Tkacz związał się ze swoim macierzystym klubem dwuletnią umową z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Wychowanek wraca po nieudanej przygodzie w Ekstraklasie

Dawid Tkacz zaledwie jako 18-latek rozegrał bardzo udany sezon w Górniku Łęczna. Był podstawowym zawodnikiem, w 30 meczach strzelił pięć goli i jedną asystę. Tym zwrócił na siebie uwagę innych klubów i finalnie został pozyskany przez łódzki Widzew. Na poziomie Ekstraklasy młodzieżowemu reprezentantowi Polski już tak dobrze nie szło. W 20 spotkaniach uzbierał zaledwie 750 minut i nie zdobył żadnej bramki ani asysty.

Po sezonie w drużynie Daniela Myśliwca wychowanek Górnika Łęczna został wypożyczony do Stali Mielec, w której również nie stał się ważnym zawodnikiem. Przez całe rozgrywki zaledwie pięć razy został wystawiony w podstawowym składzie. Łącznie wystąpił w 18 meczach i również nie popisał się żadnym konkretem w ofensywie. Po zakończonym transferze czasowym jasne było, że nie będzie dla 20-latka miejsca w rosnącym w sile Widzewie, więc zdecydował się na powrót do Betclic 1. Ligi do swojego byłego klubu.

– Wracam tam gdzie wszystko się zaczęło. Czas napisać nowy rozdział w domu. Do zobaczenia na stadionie! – powiedział Dawid Tkacz dla klubowych mediów w wiadomości dla kibiców tuż po podpisaniu kontraktu.

Fot. PressFocus