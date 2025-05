Fiorentina – Betis – 08.05 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Fiorentina – Betis

Rozgrywki: Liga Konferencji

Data i godzina: 8 maja, 21:00

Stadion: Stadio Artemio Franchi

Już w czwartkowy wieczór czekają nas dwa rewanżowe mecze półfinałowe Ligi Konferencji Europy. W pierwszym z nich trudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym Chelsea nie wykorzysta solidnej zaliczki z pierwszego spotkania i nie awansuje do finału. Znacznie ciekawiej zapowiada się jednak druga rywalizacja – na Stadio Artemio Franchi Fiorentina zmierzy się z Realem Betis. Czy ekipa z Florencji zdoła odrobić straty i zapewnić sobie miejsce w wielkim finale? Sprawdź ekspercką zapowiedź oraz nasze propozycje typów bukmacherskich na starcie Fiorentina – Betis.

Fiorentina – Betis – typy bukmacherskie

Fiorentina – Betis : Awans Betisu

Po emocjonującym pierwszym spotkaniu w Sewilli, które zakończyło się zwycięstwem Realu Betis 2:1, rywalizacja pozostaje otwarta. Fiorentina wraca na własny stadion z ambitnym celem odrobienia strat i powtórzenia sukcesu z ubiegłego sezonu, kiedy to dotarła do finału tych rozgrywek.

Zespół Raffaele Palladino nie przystąpi jednak do rewanżu w komfortowej sytuacji. Choć zdobyta bramka na wyjeździe daje im pewne nadzieje, „Viola” nie notuje ostatnio najlepszej serii, zarówno w Serie A, jak i w Europie zdarzały się problemy z utrzymaniem tempa przez całe spotkanie, co skutkowało porażkami w ostatnich dwóch spotkaniach.

Z kolei Real Betis jest w znakomitej formie. Podopieczni Manuela Pellegriniego wygrali sześć z ostatnich siedmiu meczów we wszystkich rozgrywkach, imponując zarówno defensywą, jak i dużą dojrzałością w grze. Świetnie prezentuje się Isco, który napędza w środku pola ofensywę Betisu. Hiszpanie będą chcieli zagrać mądrze taktycznie i wykorzystać błędy rywali w grze z kontry.

Mimo że Fiorentina potrafi być groźna w domu, to aktualna forma Betisu oraz ich skuteczność na wyjazdach stawia ich w roli lekkiego faworyta do awansu, dlatego stawiam na awans zespołu Betisu po kursie 1.42.

Propozycje typów bukmacherskich na Fiorentina – Betis

Fiorentina wygra @2.30

Betis wygra mecz @3.20

Poniżej 2,5 gola w meczu @1.88

Fiorentina – Betis – zapowiedź meczu

Forma Fiorentiny

Fiorentina w ostatnich pięciu spotkaniach dwa razy przegrała, raz zremisowała i dwa razy wygrała. Jednak w ostatnim spotkaniu z Romą, „Viola” nie zaprezentowała się zbyt optymistycznie. Muszą poprawić grę, jeśli chcą odwrócić losy tego dwumeczu.

Forma Betisu

Real Betis jest w ostatnich tygodniach w wyśmienitej formie. Zespół Manuela Pellegriniego wygrał cztery z ostatnich pięciu spotkań we wszystkich rozgrywkach, dokładając do tego jeden remis. Co więcej, Betis pozostaje niepokonany na wyjazdach od ośmiu meczów, co tylko potwierdza ich duże szanse na awans do finału Ligi Konferencji.

Przewidywane składy Fiorentina – Betis

Fiorentina : De Gea, Pongracic, Comuzo, Ranieri, Parisi, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens, Kean, Gudmundsson

: De Gea, Pongracic, Comuzo, Ranieri, Parisi, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens, Kean, Gudmundsson Betis: Vieties, Rodriguez, Natan, Bartra, Ruibal, Fornais, Cardoso, Anthony, Isco, Ezzalzouli, Bakambu

Gdzie oglądać mecz Fiorentina – Betis ?

Nadchodzące starcie Fiorentiny z Betisem obejrzymy na antenie Polsat Sport Premium3.

Statystyki na typy bukmacherskie Fiorentina – Betis

Betis nie przegrał od 8 spotkań na wyjezdzie

Betis wygrał 4 ostatnie mecze

Anthony strzelał bramki w 3 zostatnich 4 meczów Betisu

W 6 ostatnich meczach Betisu padał BTTS

Typowanie wyniku meczu Fiorentina – Betis

Obie drużyny są w tym sezonie w dobrej dyspozycji. Jednakże to Betis w ostatnich tygodniach prezentuje się solidniej. Dodatkowo świetnie radzi sobie w meczach wyjazdowych. Hiszpanie powinni przypilnować przewagi jednej bramki z pierwszego spotkania i spokojnie wejść do finału Ligi Konferencji.

