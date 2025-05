PSG w wojnie z Mbappe! Żąda od piłkarza 100 milionów euro

PSG oraz Kylian Mbappe zdecydowanie nie rozstali się w miłej atmosferze. Nadal trwa wojna zawodnika z klubem. Teraz przybrała ona nowy kierunek, ponieważ aktualnie to Paris Saint-Germain zażądało ogromnej kwoty od Francuza, który ich zdaniem jest im winny aż 98 milionów euro.

PSG musiało zapłacić Kylianowi Mbappe

Aktualnie najlepszy strzelec ligi hiszpańskiej odszedł z Paris Saint-Germain latem 2025 roku. Po prostu wygasła jego umowa i postanowił jej nie przedłużać. Po sporych zawirowaniach pożegnał się z francuskim klubem jako wolny agent i teraz z powodzeniem występuje w koszulce „Królewskich”. Jednak niedługo po opuszczeniu Paryża dowiedzieliśmy się, iż napastnik domaga się od klubu zaległych pensji oraz premii. Kwota, na jaką wszystko wyceniono opiewała na 55 milionów euro.

Prawnicy Kyliana Mbappe głośno mówili o tym, że PSG może nawet stracić licencję, bez której ani rusz w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Konflikt między obiema stronami rozpoczął się latem 2023 roku, kiedy francuski napastnik ogłosił zamiar nieprzedłużania kontraktu z PSG. 8 sierpnia zawodnik zdecydował się zgłosić sprawę do Francuskiej Zawodowej Ligi Piłkarskiej (LFP), ale także do UEFA. Wszystko miało opierać się na artykule 259 statusu zawodnika, na podstawie którego klub ma obowiązek wypłacać pensje zawodnicze nie później niż ostatniego dnia miesiąca.

Rzecznik PSG tak tłumaczył tę sprawę: – To, co jest przedmiotem sporu i ostatecznie zostanie rozpatrzone przed odpowiednim sądem, to fakt, że pierwotny kontrakt został prawnie zmieniony w sierpniu 2023 r. w odniesieniu do sezonu 2024/2025, a także został w pełni uznany przez zawodnika, w tym w styczniu 2024 r., dopóki zawodnik nie zdecydował się zrezygnować ze wszystkich swoich zobowiązań, opuszczając klub. Podobno chodziło o „dżentelmeńską umowę”, lecz nie było tego na papierze.

Nadchodzące mecze

Lwią część stanowiła ostatnia część premii, którą Mbappe miał otrzymać za podpisanie kontraktu (36 milionów euro) w maju 2022 roku. Resztę stanowią zaległe wypłaty za kwiecień, maj oraz czerwiec, ale także tzw. „premia etyczna” za te miesiące. Klub poniósł porażkę i musiał piłkarzowi zapłacić. LFP (Ligue de Football Professionell) przychyliła się do roszczeń, jakie wysuwał piłkarz.

Teraz Mbappe ma zapłacić!? I to 98 milionów euro?!

Jednym z sukcesów Kyliana, poza decyzją LFP, był także fakt, iż sąd zabezpieczył oficjalnie 55 milionów euro z klubowego konta. Paryżanie nie zamierzali odpuścić i przystąpili do obrony, jednocześnie atakując swojego byłego zawodnika. PSG oficjalnie złożyło wniosek o unieważnienie decyzji o zajęciu kwoty, kompletnie nie zgadzając się z roszczeniami zawodnika:

– Nie przedstawił wystarczających dowodów na istnienie długu i nie wykazał żadnego zagrożenia dla odzyskania należności – możemy przeczytać na łamach „L’Equipe” wypowiedzi prawników. To jednak nie koniec działań ofensywnych francuskiego klubu.

Wniesiono również pozew przeciwko Mbappe, wedle którego PSG domaga się aż 98 milionów euro od napastnika Realu Madryt. Jest to argumentowane tym, że opóźniał on swoją decyzję o odejściu w znaczący sposób wyrządzając wizerunkową, a co za tym idzie finansową krzywdę klubu. Jednocześnie padły także znamienne słowa: – Celem nie jest odzyskanie 98 milionów euro, lecz pokazanie, że jeśli jest nam winien pieniądze, to jego roszczenie jest bezpodstawne.

Jest to kolejny odcinek sagi sądowej rozgrywanej między zawodnikiem a klubem. Więcej informacji na światło dzienne wypłynie zapewne 26 maja tego roku, kiedy zaplanowana jest kolejna rozprawa.

Fot. screen/Youtube